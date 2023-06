Waarom hangen we de schooltas aan de vlaggenstok?

Bij tienduizenden gezinnen gaat vandaag de vlag met schooltas uit omdat er een kind is geslaagd. Dit gebruik is al decennialang terug te zien in het straatbeeld tegen het einde van het schooljaar. Maar waarvoor staan de vlag en de rugtas eigenlijk en wanneer is de traditie geboren?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Nederlandse scholieren vieren het slagen voor hun examens op verschillende manieren (uitreikingen, feestjes en zuipvakanties), maar een van de meest opvallende gebruiken is het thuis uithangen van de vlag en de schooltas. Deze gewoonte is een belangrijk onderdeel van onze cultuur en wordt door veel families in ere gehouden.

Het uithangen van de vlag is een teken van trots en vreugde over het behalen van een belangrijke mijlpaal in het leven van een scholier. Het is een manier om aan de buurt en de rest van de wereld te laten zien dat er iets te vieren valt. De vlag wordt vaak versierd met ballonnen en andere feestelijke attributen.

Ook de schooltas is een belangrijk onderdeel van het gebruik. Die symboliseert een voltooide schoolcarrière en staat voor kennis en avontuur. Het is een symbool van de inspanning die de leerling heeft geleverd tijdens zijn of haar jaren op school. Door de tas op te hangen, wordt het eind van een levensfase aangeduid.

Recente traditie

Het vlaggen met schooltassen en de nationale vlag is waarschijnlijk een recente gewoonte, ontstaan na de Tweede Wereldoorlog. In de eerste decennia van de twintigste eeuw lijken alleen scholen te vlaggen na de examens, vertelt cultuurhistoricus Piet de Boer. "Daarmee werden leerlingen naar school geroepen. Dan kregen ze hun diploma uitgereikt en moesten ze een werkstuk presenteren, bijvoorbeeld op de vakschool voor meisjes."

Als De Boer de kranten bekijkt, dan verschijnen de eerste artikelen over vlaggen thuis in de jaren zestig. In een artikel over de waarde van hbs- en gymnasiumdiploma stelt een auteur in 1964 dat veel ouders de vlag hebben uitgestoken voor het slagen van hun kinderen. En in 1965 meldt Het Parool dat de eerste vlag mét schooltas thuis wordt uitgehangen, in Amsterdam aan de Amstelkade voor een 17 jarige die de hbs heeft afgerond.

Rond die tijd verschijnen ook andere versieringen in het straatbeeld. Aan de vlaggenstok hangt soms ook een slinger van schriften of slingers. De betekenis is voor iedereen duidelijk: je laat aan de buitenwereld zien dat je geslaagd bent. In de jaren zeventig gaan nog wel stemmen op om vlaggen bij het slagen van leerlingen te verbieden. Het is een koninklijke vlag en die dient niet voor diploma-vreugde aangewend te worden, klinkt het. Maar deze strenge interpretatie van vlaggebruik krijgt weinig bijval in die vrijgevochten periode.

Ouders hangen in 1964 samen met hun dochter de vlag uit omdat ze is geslaagd voor haar eindexamen MMS Foto: Hugo van Gelderen

Versieren

De schoolgeneraties in de jaren negentig en daarna omschrijven het vlaggen vooral als: "Een leuke gewoonte. Dat hoort erbij. Het is een teken van opgelucht ademhalen, de spanning is voorbij." Nog steeds is het vlaggen actueel en een ritueel met betekenis om de middelbare schooljaren af te sluiten. Maar is het een blijvertje?

De Boer concludeert: "Het vlaggen voor schoolprestaties past in de individualisering van de samenleving. Tegelijk is dit een recent gebruik, een traditie is in mijn ogen minstens honderd jaar oud. Dus deze gewoonte moet zichzelf op lange termijn nog bewijzen. Er zijn goede overlevingskansen, zolang er diploma's worden uitgereikt." Hij vindt het bijzonder dat dit gebruik echt door de mensen zelf is ontstaan. "Niemand promoot het, zoals Moederdag, Sinterklaas of Kerstmis."

Welke tradities bestaan er in andere landen?

VS: Een Amerikaanse diploma-uitreiking is pompeus. De geslaagden schrijden de gymzaal of de aula in terwijl de schoolband een mars speelt, meestal Land of Hope and Glory. Vaak is er een moment voor het volkslied en wappert de nationale vlag. De geslaagden sturen formele uitnodigingen en dragen een toga met een klassieke afstudeerbaret, zo'n vierkant hoedje waar een kwastje aan bungelt. Er komt een jaarboek met speciaal genomen foto's van alle leerlingen en een 'klassenring' waar ouders zomaar een paar honderd dollar voor neertellen. Ook belangrijk: de fotosessies. In het diplomaseizoen poseren veel jongeren in toga op iconische plekken.

Italië: Het behalen van het 'esame di maturità' wordt uitgebreid gevierd, maar de rituelen rondom het eindexamen vinden al veel eerder plaats. Zo gaan studenten in Pisa eind maart naar de kathedraal van de stad om de bronzen hagedis met twee staarten aan te raken die in de centrale deur is verwerkt. In het iets verderop gelegen Viareggio schrijven eindexamenkandidaten hun gehoopte eindcijfer op het strand en wachten tot een golf het cijfer wist. Ook het laten zegenen van de pen die je gaat gebruiken tijdens het examen of een uitgebreid diner met je lievelingsdocent, alles is geoorloofd om het examen tot een goed eind te brengen.

Duitsland: Bij onze oosterburen ligt het uithangen van de vlag historisch gezien gevoelig. Wanneer Duitse scholieren hun eindexamen - Abitur in het Duits - hebben gehaald, zul je waarschijnlijk niet veel rugzakken en zwart-goud-rodevlaggen zien. Wel kent Duitsland een eigen eindexamenstunt: de Abistreich, waarbij scholieren op de laatste schooldag een ludieke actie uitvoeren. Soms loopt een onschuldig lijkende stunt uit de hand. Als het Duitse Gymnasium, Fachabitur of Mittlere Reife succesvol wordt afgesloten, volgt meestal een Abiball: jongens (in smoking) en meisjes (in galajurk) vieren gezamenlijk het einde van hun schooltijd.

VK: Britse scholieren nemen symbolisch afscheid van het verplichte schooluniform. Ze schrijven boodschappen op elkaars overhemden en armen op de laatste schooldag van 'secondary school', waar ze tot hun zestiende op zitten. Na het maken van hun GCSE's, de centrale examens, sluiten ze hun schoolcarrière af met speelse watergevechten. De warme vriendschappen maken plaats voor werkstages, bijvoorbeeld om monteur of glaszetter te worden, of een voortgang van het onderwijs op een serieuzere Sixth Form, een opleiding vergelijkbaar met het vwo. Eindexamenfeesten vinden meer in de privésfeer plaats.

België: Bij onze zuiderburen geen vlaggen en schooltassen aan de mast - ze kijken je zelfs glazig aan als je erover begint. Want wanneer zou een scholier dat moeten doen? Er is niet één dag met de eindexamenuitslag, er is ook geen centraal schriftelijk. Scholen hebben wel leerdoelen, maar hun examens vullen ze zelf in. Vieren de Belgen dan helemaal geen examenfeesten? Jawel, maar 100 dagen eerder. Laatstejaars vieren dan dat ze, normaal gesproken, nog maar honderd dagen naar school hoeven. Meestal met themafeesten, waarbij ook leraren op de hak worden genomen. Iets als in Nederland de examenstunt. Met soms dezelfde ellende, dat wel.