Zo herken je een dier met hittestress (en kun je helpen)

In een weiland zonder schaduw kan de zon voor flinke problemen zorgen bij dieren. Maar hoe herken je een oververhitte koe of kip? En wat kunnen veehouders doen om problemen te voorkomen?

Een dier dat door de hoge temperatuur en luchtvochtigheid zijn lichaamstemperatuur niet meer kan regelen, heeft last van hittestress. Wordt er niet ingegrepen, dan dreigt uitdroging, een shock en zelfs schade aan de organen.

De zon draait overuren en dus stromen de meldingen van oververhitte beesten binnen bij de dierenpolitie en -bescherming. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft het er druk mee en voert extra controles uit bij veebedrijven.

Herken hittestress

Elk dier reageert anders op hitte. Een paard begint te zweten en verliest zo de meeste warmte. Lukt dat niet, dan zie je dat aan de zware ademhaling, stijve en ongecontroleerde bewegingen of diarree. Ook oververhitte koeien zweten veel. Daarnaast blijven ze langer staan om meer warmte kwijt te raken. Hun ademhaling versnelt, ze hijgen en kwijlen. Een schaap of geit met hittestress is suf en sloom. De dieren zijn hangerig en hebben een snelle ademhaling.

Varkens en kippen kunnen niet zweten, waardoor het lastig is om af te koelen en oververhitting al gauw een gevaar wordt. Roze snuiters raken warmte kwijt door in de modder te rollen, maar als dat niet lukt, gaan ze hijgen, kwijlen of schuimbekken. Kippen daarentegen worden sloom, spreiden hun vleugels of laten hun snavel open hangen.

Toverwoorden tegen oververhitting

Veehouders moeten hun dieren beschermen tegen extreem weer, zoals warmte. "Schaduw en water zijn de twee toverwoorden als het gaat om het voorkomen van hittestress", vertelt Jelko de Ruijter van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. Wie geen schaduwplekken in de wei heeft, overtreedt de wet, zelfs als de beesten geen symptomen tonen van oververhitting.

"Bomen bieden de meeste verkoeling en zijn dus de beste plek voor vee in de wei." Maar een flinke beuk staat er niet van de ene op de andere dag. "Als de buurboerderij wél schaduwplekken heeft, overleg dan of de dieren tijdelijk daar mogen staan." Maar ook als dat niet kan, is er geen man overboord. "Alles kan voor schaduw zorgen", stelt De Ruijter nuchter. "Al moet je improviseren: zorg dat de dieren uit de zon kunnen."

Parasols, platte aanhangwagens of speciale schaduwdoeken kunnen zorgen voor de nodige koelte. "Een andere simpele oplossing: span een groot zeil over vier palen. Zorg ervoor dat de dieren eronder passen." Het is belangrijk dat alle dieren een plekje in de schaduw kunnen vinden en er niet om hoeven strijden.

Maak melding

Wie tijdens een fietstochtje of dagelijkse hardloopronde dieren in een zonovergoten weide ziet staan, kan hiervan melding maken. "Staan ze niet op omvallen? Meld het bij de NVWA", adviseert Christa Bruggeman van de dierenpolitie.

"Voor een beest in levensgevaar bel je 112. De landelijke meldkamer kijkt of agenten kunnen langsgaan. Als er tekenen zijn van hittestress - zoals hijgen, gebrek aan energie of ander vreemd gedrag - kan je ook 144 bellen." Gaat het om dieren van een hobbyhouder of een kinderboerderij, schakel dan de Dierenbescherming in.

Maar er is een belangrijke stap die de bezorgde voorbijganger vaak overslaat. "Mensen grijpen snel naar hun telefoon, maar het is verstandig om eerst contact te zoeken met de eigenaar van de beesten. Vaak wordt het probleem dan meteen opgelost."