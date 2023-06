Wat zegt een baard over je mannelijkheid?

Toen Gideon Querido van Frank (48) een baard liet staan, regende het ineens complimentjes van andere mannen. Dat inspireerde hem een journalistiek platform op te zetten dat onderzoekt wat de baard zegt over onze ideeën rond mannelijkheid. 'Is het revanche als queer? Kijk, ik ben óók een echte man.'

Gideon Querido van Frank, die werd geboren in Tel Aviv en nu ruim twintig jaar in Amsterdam woont, sprak voor zijn project Beards of Berlin talloze mannen - cisgender, trans, queer en hetero- en non-binaire personen - met een baard. De voornaamste vraag: hoe verhouden zij zich tot hun lichaam en tot anderen? Deze vrijdag organiseert Querido van Frank, zelf queer, een thema-avond in debatcentrum De Balie.

Hoe kwam Beards of Berlin precies tot stand?

"Toen ik tien jaar geleden een baard liet staan, spraken voornamelijk heteroseksuele cisgender mannen me op straat aan: 'Hé, goeie baard.' Ineens leek ik tot een bepaalde community te behoren. Was ik one of the guys. Dat vond ik verwarrend. Ook omdat in diezelfde tijd veel mensen in de homogemeenschap een baard lieten staan. Waarom doen we dat, vroeg ik me af. Willen we erbij horen? En zo ja, is dat problematisch?"

Hoezo problematisch?

"Mannelijkheid is een ingewikkeld thema voor veel queers. Ik presenteer mezelf als man, maar ik hoorde vroeger niet bij 'de mannen'. Nu zie ik eruit als degenen die mij toen hebben verstoten. Is dat capitulatie; pas ik me aan? Of is het revanche: kijk, ik ben óók een echte man."

Als u zo'n complimentje krijgt, denkt u dan: zou deze persoon doorhebben dat ik gay ben?

"Ja. Het voelt een beetje als valsspelen. 'Ze denken dat ik een echte man ben, maar éigenlijk…' Door op te groeien als homoseksueel jongetje in een heteronormatieve samenleving keren veel queer mannen hun rug naar de categorie 'mannelijkheid'. Want die vinden ze te uitsluitend en te toxisch."

Wanneer besloot u uw zoektocht om te zetten in een journalistiek project?

"Drie jaar geleden, toen ik tijdens een sabbatical zes weken naar Berlijn ging. In die weken heb ik talloze mensen geïnterviewd. Toen ik Beards of Berlin driekwart jaar geleden lanceerde, lagen er 45 artikelen klaar. De ondertitel van de site is trouwens 'Amsterdam, London, Tel Aviv', want ik spreek inmiddels ook baarddragers uit die steden."

En u interviewt dus niet alleen mensen die zich identificeren als man.

"Nee, ik wil het begrip 'mannelijkheid' in de breedste zin van het woord bekijken. Zo interviewde ik Topher, die ook een van de sprekers is tijdens het evenement. Hen is een trans persoon die is opgevoed als meisje en zich nu identificeert als non-binair, maar zichzelf óók blijft zien als lesbisch. Qua uiterlijk gaat hen in onze maatschappij door voor man met baard. Geweldig hoe Topher al die dingen tegelijk omarmt. Hen toont aan dat elk gevoel en elke manier van uiten legitiem is. Dat wil ik met Beards of Berlin graag uitdragen."

In vergelijking met tien jaar geleden lijkt er - in ieder geval in de steden waarin u actief bent - meer ruimte te zijn voor genderfluïditeit.

"Ja, dat klopt. Maar de vragen die ik stel zijn nog altijd relevant. Je ziet nu bijvoorbeeld vaak een snor bij jonge queer mannen, gecombineerd met typisch 'vrouwelijke' accessoires als een rok of nagellak. Zo claimen zij zowel masculiene als feminiene elementen en zetten die op losse schroeven. Maar ze dragen ook een bepaalde seksuele trots uit; die snor refereert naar gayporno uit de jaren tachtig. Ook bij heteromannen zie je tegenwoordig 'vrouwelijke' kledingstukken, zoals de nu zo populaire parelketting. Bij hen kan de baard een ander doel dienen: laten zien dat ze, ondanks die feminiene fashion, heteroseksueel zijn."

Zijn mensen zich wel van al die subtekst bewust?

"Veel dingen gaan inderdaad onbewust, maar komen ergens vandaan. Heel wat mannen zeiden aan het begin van het gesprek: 'Ik hou gewoon niet van scheren.' Maar toen we nog massaal onze baard afschoren, zeiden we ook niet: 'Ik hou gewoon van scheren.' Waarom we iets doen of mooi vinden, wordt beïnvloed. Groepsdynamiek speelt ook mee. Ergens bij horen óf je juist ergens tegen afzetten."

De meeste interviews die u heeft gedaan zijn met ruimdenkende mensen. Heeft u overwogen ook cis heteromannen te spreken met een binair, ouderwets beeld van mannelijkheid?

"Daar ben ik zeker naar op zoek. Ze zijn alleen moeilijk te vinden. Wanneer ik dat soort mannen spreek, komt er vaak weinig uit. Het lukt hen niet te reflecteren op onderwerpen als gender. Maar ik hoop nog conservatieve personen te interviewen die goed over dat soort thema's kunnen nadenken. Patriarchale mannen als Thierry Baudet en Jordan Peterson hebben immers óók een baard."

Dan zullen sommige volgers zich misschien wel afvragen waarom u dat soort mannen een podium geeft?

"Dat is al eens gebeurd, nadat ik een homoseksuele Duitser interviewde die er behoorlijk rechtse ideeën op nahield. Ik was het zeker niet met zijn opvattingen eens. Maar Beards of Berlin is een journalistiek project, geen safe space. Ik denk bovendien dat het belangrijk is te tonen dat óók queer mannen bekrompen ideeën uit kunnen dragen."

Avond over mannelijkheid

Van barbaar tot barbier: een avond over mannelijkheid, zo heet de thema-avond die op vrijdagavond 16 juni om 20.00 uur in debatcentrum De Balie plaatsvindt. Op die avond is Querido van Frank zelf een van de sprekers, evenals schrijver Maurits de Bruijn, docent Wesley Freida en haarstylist Topher Gross. Die laatste twee verschenen eerder met hun verhaal op Beards of Berlin. Schrijver Ilse Josepha Lazaroms treedt aan als moderator. Je kunt Beards of Berlin ook volgen op Instagram.

