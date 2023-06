Roep om bescherming van kinderen tegen 'demonenuitdrijving’

Godsdienstvrijheid of kindermishandeling? Leefbaar Rotterdam, PvdA en D66 willen weten wat lokale overheden kunnen doen om kinderen te beschermen tegen gebedsgenezingsdiensten waarbij 'demonen' worden uitgedreven. 'Autisme is geen ziekte om met een gebed te genezen.'

Aanleiding is de veelbesproken Revival is now-avond van de Amerikaanse 'apostel' Kathryn Krick van vorige maand in Rotterdam Ahoy. Deze avond zou volgens Leefbaar en de PvdA 'balanceren op een gevaarlijk dun draadje van godsdienstvrijheid en kindermishandeling'.

Leefbaar-raadslid Caroline Aafjes-Van Aalst stelt dat de bijeenkomst van Krick 'echt veel te ver ging'. Ten overstaan van zeker 3.500 bezoekers werden kinderen 'verlost' van hun autisme of mentale problemen door hun 'innerlijke demonen' uit te drijven. Ook waren minderjarigen getuige van zeer emotionele bekentenissen van volwassenen over seksueel misbruik, geweld of verslavingen.

"Ik wil weten hoe het mogelijk is dat zoiets in Rotterdam wordt gehouden", zegt Aafjes-Van Aalst. "Autisme is geen ziekte om met een gebed te genezen. De bedoelingen zijn vast goed. Maar wanneer kinderen hierdoor beschadigd raken, moeten we ingrijpen. Ik wil weten hoever de breedte van godsdienstvrijheid reikt als dit tot zeer traumatische ervaringen voor jonge kinderen leidt. Wellicht kunnen we hulpinstanties, zoals de ggz, in elk geval toezicht laten houden tijdens zulke bijeenkomsten."

Willekeurig partycentrum

Daar sluit PvdA-raadslid Richard Moti zich bij aan. "Het probleem is dat organisatoren van deze flauwekul geen vergunning nodig hebben en dat zulke avonden in ieder willekeurig partycentrum kunnen plaatsvinden. Ik wil weten wat wij als lokale overheid kunnen doen."

D66 stelt dat het stigmatiserend is wanneer autisme of mentale problemen worden gezien als een vloek. Ook zou het passende zorg of ondersteuning in de weg staan. Wat volwassenen doen, moeten zij weten, vinden raadsleden Agnes Maassen en Fatih Elbay. "Maar dit zijn geen evenementen om minderjarigen aan bloot te stellen. Wat kunnen wij doen om kinderen te beschermen? Is het mogelijk om bijvoorbeeld een leeftijdsgrens in te voeren? Je hebt godsdienstvrijheid, maar daar zitten grenzen aan wanneer kinderen beschadigd raken."

Schadelijkheid

Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio, riep dit weekend in het AD op tot een onderzoek naar de omvang en schadelijkheid van demonenuitdrijvingen bij kinderen. In navolging hiervan wil D66 weten of een soortgelijk onderzoek voor de Rotterdamse situatie gehouden kan worden. De partijen hebben inmiddels schriftelijke vragen gesteld.

Terecht, vindt fractievoorzitter Tjalling Vonk van de ChristenUnie. Hij vraagt zich af of de Revival is now-avond 'een setting is waarbij de veiligheid van kinderen gewaarborgd is'. Anderzijds wijst hij erop dat ouders die gebedsgenezingsdiensten bezoeken vaak ten einde raad zijn. Zij hebben vooral goede voorlichting nodig, aldus Vonk. "Er zijn veel perspectieven op ziekte en genezing. De wetenschap heeft niet het monopolie. Wanneer ouders gebedsgenezing overwegen, moeten ze op de hoogte zijn van alle risico's. Ik kan me voorstellen dat een huisarts ze hierop wijst."

Schrijnende verhalen

De VVD vindt het een taak van de Rijksoverheid om gebedsgenezingsdiensten te beperken. "Je hebt landelijke wetgeving nodig", vindt raadslid Erik Verweij. "Wanneer wij in Rotterdam deze diensten beperkingen opleggen, dan worden ze wel in een naburige gemeente gehouden. Het probleem verplaatst dan alleen en wordt niet opgelost."

Een verbod op gebedsgenezingsdiensten voor minderjarigen ziet de ChristenUnie niet zitten, ondanks alle verhalen van volwassenen die nog steeds kampen met de gevolgen van de bijeenkomsten waar ze als kind naar toe moesten. "de jeugdzorg kent véél meer schrijnende verhalen en wordt ook niet verboden. Het zou verkeerd zijn als we alles verbieden waaraan risico's kleven."

Kamervragen over gebedsgenezing

De gebedsgenezingsdiensten hebben inmiddels ook de aandacht van de nationale politiek. Kamerlid Rens Raemakers van de landelijke D66 roept op tot meer onderzoek naar gebedsgenezing en stelde Kamervragen aan staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.