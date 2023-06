Drugsverslaafde L. steelt fiets uit handen bellende vrouw

Jesse L. (33) uit Almelo pleegde afgelopen februari wel een hele brutale diefstal toen hij de elektrische fiets van een plaatsgenote stal. Lang kon hij er niet van genieten. Toen hij de diefstal even later bij een bekende uit 'het milieu' opbiechtte, schakelde zij de politie in.

Het is woensdag 22 februari, rond een uur of half één als een over de Goudenregenstraat fietsende vrouw op de fiets een belletje krijgt. Ze besluit af te stappen en het telefoontje van haar werk aan te nemen. Dan duikt plotseling een man op die de fiets beetpakt. De vrouw schrikt vervolgens enorm, want op dat moment heeft ze de fiets nog stevig vast. De dief geeft de vrouw nog een duw met haar eigen fiets en gaat er als een haas vandoor. Ondertussen schreeuwt de vrouw het signalement van de dief door haar telefoon.

Nog geen half uur na de diefstal klopt Jesse L. aan bij zijn plaatsgenote B.. Als hij zijn verhaal doet, zegt ze dat hij moet maken dat hij wegkomt. B. loopt nog in een proeftijd van een eerder opgelegde straf en is doodsbang dat de aanwezigheid van L. haar in de problemen zal brengen.

Aangehouden na tip

De Almelose gaat zelfs zo ver dat ze een agent die ze goed kent appt en vertelt wat er is gebeurd. De agent is vrij, maar schakelt meteen collega's in die naar de genoemde locatie gaan. L. wordt al snel gespot in het gangetje achter de woning van B.. Bij het zien van de agenten zet L. het op een rennen, maar beseft al snel dat vluchten zinloos is.

L. bekent de diefstal van de fiets, maar ontkent dat hij ook de werktas van de vrouw meenam. "Misschien is die er onderweg af gevallen", beweert hij. De verklaring is ongeloofwaardig, want vlak bij de plek waar L. werd opgepakt, is de laptop van de bestolen vrouw gevonden.

Drugs

De Almeloër verscheen maandagmiddag niet voor rechter Herman Stam. Die gaf aan dat de reclassering L. ook al niet te pakken kreeg. Duidelijk werd dat L. verslaafd is aan drugs. Een poging om daar begin dit jaar af te komen mislukte. Hij was nog maar net uit de kliniek toen hij de fietsendiefstal pleegde.

Rechter Stam maakte korte metten met L. en legde hem een taakstraf van 100 uur en een maand voorwaardelijke gevangenisstraf op. Ook moet L. de schade van de vrouw vergoeden, bijna 500 euro.