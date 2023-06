Peter Gillis kan fluiten naar belangrijke parkvergunningen

Peter Gillis krijgt definitief geen horecavergunning voor zijn vakantiepark in Soerendonk en geen vergunning om zijn park te openen in Valkenburg. Dit omdat er 'een ernstig gevaar' bestaat dat Gillis de vergunningen 'misbruikt voor criminele doeleinden.'

De brasserie op het park in Soerendonk moet dicht maar het vakantiepark zelf blijft open. Voorlopig tenminste. Want wat het voor Gillis extra spannend maakt, is dat de gemeente Cranendonck ondertussen de gemeentelijke regels heeft aangepast. Hierdoor moet hij ook een exploitatievergunning hebben voor het runnen van het gehele vakantiepark Slot Cranendonck. De kans dat hij die krijgt, is klein omdat hij telkens zakt voor een integriteitsonderzoek.

"Per 1 december 2022 is in de APV van de gemeente Cranendonck opgenomen dat voor de exploitatie van onder andere campings en recreatieparken een vergunning nodig is", laat de gemeente weten aan deze krant. Ook Gillis moet aan die eis voldoen en moet een vergunning aanvragen.

Sluiting dreigt voor zeven parken

Bij zo'n vergunningsaanvraag moet de ondernemer ook de zogeheten Bibob-toets doorstaan. Daarbij wordt gekeken of er een risico bestaat dat de ondernemer de vergunning misbruikt voor witwassen of criminele zaken. In het geval van Gillis is de uitkomst enigszins voorspelbaar. Tot nu toe is hij steeds voor deze toets gezakt. In Valkenburg kon zijn park zelfs helemaal niet open omdat hij geen exploitatievergunning kreeg. De argumentatie van de weigering blijft geheim. Maar dat gemeenten klaar zijn met de ondernemer die volgens hen stelselmatig regels overtreedt, is duidelijk.

Zowel Valkenburg als Cranendonck hebben de realityster van Massa is Kassa afgelopen week laten weten dat het besluit om de vergunning te weigeren definitief is. Hij heeft in beide gevallen nog zes weken om beroep in te dienen.

Eerder onthulde deze krant al dat in totaal vijf gemeenten met een Gillis-park een vergunning willen gaan eisen. Daarmee ligt de sluiting van minstens vijf Nederlandse parken op de loer. Twee andere campings in Lommel staan al op de tocht. Het stadsbestuur wil Gillis daar ook zo snel mogelijk weg hebben en hebben hem gedagvaard.

Terras gewoon open

Hoewel de burgemeester een jaar geleden al aankondigde dat Gillis geen vergunning zou krijgen, was het gewoon nog mogelijk om een drankje te drinken op het terras van Brasserie 't Slot. Oostappen Groep maakte bezwaar tegen het voorgenomen besluit om een vergunning te weigeren en zolang die duurde, wilde de gemeente nog niet handhaven.

Dat is nu verleden tijd. "We zullen tijdens een horecacontrole nagaan of de brasserie op het vakantiepark gesloten is", laat de gemeente nu weten. "Indien de horeca open blijkt, dan zullen we een handhavingstraject starten."

