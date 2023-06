Ooievaar Ollie is van het padje: de overlast wordt te groot

Ze is statig en gracieus, maar ook een haaibaai en zelfs meer dan dat. Ooievaar Ollie heeft een steekje los, zegt Wim Platenkamp die het paalnest op zijn grond langs De Doorbraak bij Almelo heeft staan. Ollie beschadigt auto's en tikt in alle vroegte keihard op de ruiten van de buren. Voor Platenkamp is het nu klaar. Hij heeft de provincie gevraagd of hij de paal mag weghalen. Ollie zal op zoek moeten naar een ander nest.

Ollie en haar gezinnetje vormen misschien wel de bekendste ooievaars van Almelo. Ze wonen op een hoge paal naast de beek en natuurzone De Doorbraak. Er staan twee palen naast de Almeloseweg, maar nummer 2 is nooit in gebruik geweest.

De palen staan er acht jaar. Aannemer, natuur- en vogelliefhebber Wim Platenkamp kan er enorm van genieten. Maar ja, Ollie moet wel een beetje normaal doen natuurlijk. En dat doet ze niet. "Ze verpest het voor de rest", zegt Platenkamp. Ollie terroriseert de omgeving. Ze pikt met haar snavel op glimmende oppervlaktes. Op auto's en op ruiten. En die tikken van zo'n groot beest komen hard aan. "Als ze aan de overkant van De Doorbraak op de ruiten van de buren tikt, kan ik de klappen hier nog horen".

Schade loopt op

En ja, dus is er schade. De buren hebben Platenkamp al een paar rekeningen gestuurd. Krassen hier, deuken daar. "Die ga ik niet betalen natuurlijk. Het is een wilde vogel. Wat kan ik daaraan doen?" Hij weet vrijwel zeker dat Ollie - ring om de poot - ooit door mensenhanden is opgevoed, en daardoor niet schuw is. "Ollie loopt hier op een paar meter afstand over het terras. Ollie is niet bang."

Juffrouw ooievaar heeft al een paar jaar een steekje los. Twee jaar geleden kwam er na klachten zelfs een deskundige van de ooievaarsopvang langs. Die had zoiets ook niet eerder gezien. Heel bruikbare tips kwam er niet uit. Je kon Ollie vangen en naar de opvang brengen voor observatie. Of je kon vlaggetjes plaatsen op ooievaarshoogte. Of je moest de auto maar binnen zetten. De buren hebben hun ramen al beplakt, maar dat werkt maar beperkt.

Vangen dan maar? Dat zal nog niet mee vallen, vermoed Platenkamp. Bovendien is het nu broedseizoen en heeft het ooievaarsgezin jongen. Die mag je niet storen. Ondertussen gaat de overlast door. Vorige week kwam er weer nieuwe schade bij. Dit keer raakte de zijkant van buurmans auto flink bekras, terwijl die notabene zelf een 'ooievaar' in de tuin had staan, als welkom aan een nieuwe wereldburger.

Ollie moet weg

De knoop is nu door. "Ollie moet weg", zegt Platenkamp met pijn in het hart. Hij houdt enorm van vogels en heeft thuis een grote vijver met eenden en andere dieren. Maar dit kan zo niet langer. Daar komt nog bij dat de paal onder het nest verrot is. "Er zit boktor in. Hij staat al scheef en moet hoognodig worden vernieuwd. Maar ik heb besloten dat niet meer te gaan doen. Ik kan het de buren niet aandoen. Jammer, maar helaas. Ollie verpest het voor zichzelf."

Platenkamp heeft daarom een aanvraag gedaan bij de provincie om de palen bij zijn huis weg te mogen halen. "Misschien kunnen ze een paar 100 meter verderop komen, maar ja, dan is geen toezicht", denkt hij hardop. "Toen ze met De Doorbraak bezig waren, heb ik gezegd, zet die paal maar aan míjn kant, dan kan ik er een oogje op houden. Haha, en nu zit ik er mee."

Omdat er altijd zoveel kijkers zijn voor het ooievaarsnest, wil hij een informatiebordje aan de weg zetten met wat uitleg waarom het nest is verdwenen. "Sommige voorbijgangers zitten er uren naar te kijken. Ik vind het zelf ook prachtig, maar ja, Ollie hè. Dit kan zo niet langer."

Wim Platenkamp en zijn ooievaarsnest. Ooievaar geeft overlast en gaat nu weg. In de achtergrond ooievaar Ollie op haar nest. Foto: Annina Romita

Ollie op haar nest. Foto: Annina Romita