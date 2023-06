Staat daar nou een veld vol wiet langs de A58 in Tilburg?

Marti de Brouwer was 'flabbergasted' toen hij tijdens zijn wekelijkse wandelingetje een veld vol hennep zag in Tilburg-Zuid. Het blijkt te gaan om industriële hennep, en dat mag dus worden gekweekt. 'Maar kan er dan geen bordje bij?'

Op het veld net ten zuiden van de A58 staan tienduizenden planten. Afgelopen jaren was dat mais of bieten. Dat zal het dit jaar ook wel weer zijn, dacht De Brouwer toen hij een dikke week geleden langs hele kleine plantjes liep. Inmiddels ziet hij al duidelijke hennepplantjes. "Hennep groeit ook heel snel, dit is in een week gebeurd." Over nog een week is het gewas waarschijnlijk manshoog.

Het wordt De Brouwer niet direct duidelijk of om legale of illegale wiet gaat. "En veel mensen zullen dat niet weten. Wat als mensen daar toch een slaatje uit willen slaan en zelf gaan toppen?", vraagt De Brouwer zich af. "Je weet niet wat voor volk hier op af komt." Ook vindt hij het raar dat juist nu er discussie is over nieuwe coffeeshops in de stad, het hennep gewoon op het land staat. De Brouwer schakelt daarop de gemeente in.

Er zitten nauwelijks werkzame stoffen in, waardoor het roken van de hennep geen effect heeft

En een medewerker die toch even is wezen kijken, geeft uitsluitsel. Het gaat inderdaad om industriële hennep, dat kan worden gebruikt voor veevoer, textiel of isolatiemateriaal. Er zitten dan ook nauwelijks werkzame stoffen in, waardoor het roken van de hennep geen effect heeft. "Het is een particulier perceel, met een legaal gewas", stelt een gemeentewoordvoerder. Ingrijpen is dan ook niet aan de orde.

Maar waarom dan geen bordje erbij, vraagt De Brouwer zich af. "Dan zet je daarop: 'van deze plant maken we onderbroeken' of iets dergelijks. Zo wil je het toch niet hebben?" Of er zo'n bord moet komen? "Het is een particulier landbouwgebied met gewoon een legaal gewas", stelt de gemeentewoordvoerder. "Of daar een bord bij moet, daar gaan wij niet over."

Het hennepveld ten zuiden van de A58. Foto: Bart Gotink