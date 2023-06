Na 47 jaar te werken in Carré gaat Hans Petter met pensioen

Hans Petter (67) werkte 47 jaar bij Carré. Hij werkte zich op van belichter tot manager techniek en zag er Tina Turner, leeuwen en alle grote conferenciers. Vorige week ging hij met pensioen. 'Als dan die leeuwen aan kwamen lopen... die zindering in de zaal, dat gevoel!'

"De mensen hebben geen idee," zegt Hans Petter en hij staart vanaf het podium de zaal in. Alle lampen zijn aan, een schoonmaker is tussen de stoelen in de hoogste rijen aan het stofzuigen. De grote kroonluchters hangen er, zo zonder de duisternis die hen grandeur geven, wat verloren bij.

Op het oog lijkt dit gewoon een lege theaterzaal, maar het is Carré. "Het mooiste theater van Nederland," klinkt het gedecideerd.

Het is een van de laatste ochtenden dat Petter nog in functie is als manager techniek. Over een paar dagen zal hij afscheid nemen van Carré, waar hij 47 jaar heeft gewerkt.

Hij wijst. "Hieronder waren de stallen. Drie weken paarden in het huis vanwege het circus. Wat een stank, niet te harden, je rook het weken later nog. Er zijn zelfs paarden die allergisch zijn voor hun eigen lucht. Dat wist ik ook niet. Je leert er heel veel van, van dit vak. Maar goed, dat kerstcircus - 44 shows, soms drie keer per dag, zestigduizend mensen. Bouwen we in twee dagen de zaal helemaal om, je weet niet wat je ziet."

Olifanten

Vergeten we de olifanten niet? "Ja, die olifanten. Komt er een het jaar erop weer terug, in dezelfde stal. Hé, denkt ie, en begint meteen weer de waterleiding van de muur te slopen. Wist ie nog van de vorige keer. Een waterballet... Meteen de loodgieter erbij. Dat is natuurlijk onze sterke kant, dat is de naam van Carré, we kunnen hier midden in de nacht iedereen krijgen als er iets is."

Hij staat enthousiast te vertellen, Hans Petter, de voeten wat uit elkaar, alsof de zaal van hem is. Wat ook wel een beetje zo is. Hij kent elk plekje, kent bij wijze van spreken als een herder alle stoelen bij naam. Er zijn geen geheimen.

Hij vertelt met trots over het steeds willen verbeteren van faciliteiten, over hydraulische vloeren, het naar voren gehaalde podium, lichtbruggen. "Tijdens de laatste grote verbouwing, in 2004, zijn alle stoelen vervangen. De mensen waren in de tussentijd groter geworden, ze pasten er nauwelijks nog in. We gingen van 2000 naar 1750 stoelen. Hebben we ook het balkon een meter naar voren getrokken om eersterangskaarten te kunnen blijven verkopen. Het moet wel rendabel blijven hé? Aan de voorkant is het feest, met al die bezoekers, maar je wil niet weten hoeveel geld er aan de achter kant weer uitvliegt."

Hij is even stil. "De mensen hebben echt geen flauw idee," zegt Petter weer. Het is zijn adagium.

Kleermaker. Dat was Hans Petter. Maar op een dag las hij een advertentie in de krant. Joop van de Ende zocht een inspiciënt (allround theatertechnicus). "Nee, ik wist ook niet wat dat precies was, maar het had te maken met theater en dat vond ik wel interessant, want als hobby deed ik licht en geluid bij de showtjes van de Modevakschool. Het kantoor van Joop was een klein hokje aan de achterkant van Carré. Dat was in 1976."

Van Michael Jackson tot John Cleese

Hij mocht een avond komen proefdraaien bij de revue van André van Duin. "Maar toen kwam ik stomtoevallig Bob Kuijper tegen, die toen hoofd techniek van Carré was. 'Ik heb mensen nodig voor de technische dienst,' zei hij, 'is dat niet iets voor jou?' Met Joop en een trailer door het land om revues te bouwen, of in Carré gaan werken? Carré was een droom. Ik belde Bob en zei dat ik wel wilde. 'Goed,' zei hij, 'kom morgen maar.'"

En dat was de geboorte van Hans Petter in Carré. Midden jaren tachtig begon hij naast het werk in Carré met zijn vrouw een damesmodezaak. Samen hielden ze die winkel nog tot begin jaren negentig, daarna stopten ze en koos hij volledig voor het werk in het pand aan de Amstel 115-125. Van belichter naar geluid naar toneelmeester naar manager techniek. "Die 47 jaar zijn voorbijgevlogen."

Mooiste momenten? Ach, dat zijn er zoveel. "Die verbouwing eind jaren tachtig, toen het toneel groter werd gemaakt en de kleedkamers werden vernieuwd. Het hele achterhuis ging eraf. Tegelijkertijd werden in de zaal al die voorstellingen van de musical Cats gespeeld, dat was wel gaaf. We hadden toen kleedkamers gebouwd op de sluizen voor de deur. En toen die grote popzalen er nog niet waren, hebben we hier ook veel rock-'n-roll gehad, concerten met Tina Turner. The Jackson 5, met Michael, was ook heel speciaal."

"Ik heb 36 keer het Wereld Kerst Circus gedaan. Toon Hermans, Freek de Jonge, Youp van 't Hek, Jochem Myjer... Boksen, ballet, Les Misérables. De opvang en de omgang met de artiesten. Freek vindt het altijd fijn als ik er ben, Youp en Herman van Veen ook. Veel van die rockartiesten interesseert het geen donder, die staan de volgende avond weer in Berlijn. John Cleese wilde wel alles weten van het gebouw. Prachtige kerel."

Hans Petter hoog boven in Carré, achter het podium. Foto: Jakob van Vliet

Magie bewaren

Wat is nou het mooie van deze zaal? Petter helt een beetje voorover. "Dat je direct op je publiek zit. Als Herman van Veen hier staat, en die staat hier al langer dan ik er werk, zegt hij nog elke keer: 'Wauw!'"

De stofzuiger zwijgt, het is stil in Carré; de 'tweede huiskamer' van Hans Petter. "Vroeger hoor, nu niet meer. Vroeger ging je hier het pand in en je zag wel wanneer je eruit kwam. En dan was het: 'tot straks om negen uur!' Kan niet meer met de huidige Arbowet. Wilde dieren hebben we ook niet meer, alleen nog paarden en honden."

"De tijden zijn veranderd. Ja, de mensen ook. Als er iets verkeerd gaat, hebben ze het al opgenomen met hun telefoons. Maar er is ook nog steeds die verwondering. Jongen, ik denk nog wel eens aan de leeuwen. Kwamen de mensen na de pauze terug, stond die leeuwenkooi in de piste. En als dan die leeuwen aan kwamen lopen... die zindering in de zaal, dat gevoel!"

Gaat hij het missen? "De omgang met collega's zeker. Maar het is ook wel mooi geweest. Carré is er altijd. Carré zit altijd in je hoofd." Hij kijkt even opzij. "Als we de magie maar bewaren. Ik weet hoe het allemaal zit. Maar als je als bezoeker weet hoe het werkt met Hans Klok, ik zeg maar wat, dan is er geen zak meer aan. Je moet zorgen dat de toeschouwers weer met verwondering het gebouw verlaten."

Drie seconden. Dan: "Echt, de mensen hebben geen flauw idee."

Naaimachine

Zit het gebouw in Hans Petter? "Dat denk ik niet. Ik wil het ook niet romantiseren. Het is ook gewoon werk. Ik ga nu aan het eind van de dag gewoon naar huis."

Hij heeft geen tijd om de ochtend na zijn afscheid vertwijfeld in bed te liggen. Of de impuls te onderdrukken toch naar Carré te gaan. Hij moet voor zijn kleinkind zorgen. En hij verheugt zich met zijn vrouw Dini heel erg op de komst van zijn tweede kleinkind, en het oppassen. "Wat ik verder ga doen weet ik nog niet, er liggen nog wat verbouwingen op de plank. Deze zomer eerst maar eens lekker genieten van mijn vrijheid."

Zijn oude stiel van kleermaker weer oppakken? "Haha, een pantalon maken zal me nog wel lukken. Een naaimachine is me niet vreemd."

Laat hij Carré met een gerust hart achter? Terwijl hij vanaf het podium zijn ogen door de zaal laat gaan: "Ja. Ja. Ja. Mijn opvolger is al een jaar ingewerkt. Het is ook een doorgangshuis. De trainer is een passant, zeggen ze toch? Nou, ik ook, alles gaat gewoon door zonder mij. Het zou gek zijn als dat niet zo zou zijn. Nee, dat kun je uit je hoofd zetten. Carré gaat door. Carré gaat al-tijd door."

Wat zag Hans Petter allemaal in Carré?

De lijst is, naast de al genoemde artiesten, bijna eindeloos. Harry Belafonte, Bette Midler, Kate Bush, Dire Straits, 10cc, Marvin Gay, Paul Simon, Grace Jones, Gilbert Bécaud, Simple Minds, Lou Reed, Bruce Springsteen, Mariza, Paolo Conte, Marco Borsato, Doe Maar, Paul van Vliet, Bert Visscher, Jochem Myjer, Jasperina de Jong, Tineke Schouten, Brigitte Kaandorp. Verder ook de musicals Foxtrot, Les Misérables, Maskerade (van Jos Brink en Frank Sanders), Rembrandt - de musical, Bubbling Brown Sugar, Ik Jan Cremer, My Fair Lady, West Side Story, Pippin en War Horse. Veel balletten ook, waaronder het Bolsjoi, Kirov en Mariinsky. Het Wereld Kerst Circus, maar ook het Russisch Staats Circus met de beroemde clown Popov. Uitschieters voor Petter: Toon Hermans ('geweldig, wat een uitstraling'), Neerlands Hoop ('heel vernieuwend'), Freek de Jonge solo 'en uiteraard Youp', en André van Duin ('geweldig om mee te werken').