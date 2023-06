59 procent van AD-bezoekers wil terugkeer Matthijs op tv

Kan Matthijs van Nieuwkerk terugkeren op tv? In de tv-wereld wordt er nog over getwijfeld, maar de meerderheid van onze lezers is er wel uit: het is tijd voor een comeback. In dit artikel hebben we aantal reacties van onze lezers verzameld. 'Hij is compleet afgebrand omdat hij werknemers schoffeerde, maar hij was zelf net zo goed slachtoffer, omdat niemand van zijn leidinggevenden hem tegengas gaf.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Eerder deze week pleitte Omroep MAX-baas Jan Slagter voor de terugkeer van Matthijs van Nieuwkerk op tv. Naar aanleiding van zijn uitspraken besloot deze site een poll online te zetten met de vraag of de presentator inderdaad zijn rentree op de buis kan maken. Het onderwerp leeft: al meer dan 35.500 lezers hebben hun stem uitgebracht. Daarvan zegt 59 procent het prima te vinden dat Van Nieuwkerk terugkeert. 41 procent van de stemmers vindt het 'echt niet kunnen'. Naast de poll ontving deze site ook ruim 645 inhoudelijke reacties. Een greep uit de reacties...

'Matthijs is groots en meeslepend, ik verheug me erop hem terug te zien'

Het is goed als je je bewust wordt van het enorm negatieve effect dat je op anderen hebt (gehad) en daarmee in het reine wil komen. Als ik het goed begrijp, is hij daarmee bezig. Het is goed je triggers te kennen en er zelf verantwoordelijkheid voor te nemen en dit niet blindelings op anderen af te reageren. Dat is dom of onbewust. Op zijn terrein is Matthijs groots en meeslepend, ik verheug me erop hem terug te zien op de buis. Het leven valt niet altijd mee, al doende leert men. Zowel ik als Matthijs. De kijkcijfers zullen uiteindelijk een oordeel vellen. Duim omhoog of duim naar beneden. We doen allemaal dom en onbewust, maar ik lig gelukkig niet onder een vergrootglas. Je moet 'fouten' maken om ervan te kunnen leren en er is altijd de andere kant; de mensen die het hebben laten gebeuren; ik hoop dat ook zij hun verantwoordelijkheid nemen en zien waar hun groei ligt, opdat voortaan alle medewerkers in onderling respect hun aandeel kunnen leveren aan de nieuwe programma's van Matthijs. 'Love, love, love....' (The Beatles) Sterkte Matthijs! - Tanja Posthouwer

'Negatief signaal'

Nee, dat kan niet. Als al dat vervelende gedrag getolereerd wordt, is dat een heel negatief signaal. Hoe moet de jeugd dat nou opvatten? Dat het mag? Dus een heel duidelijk nee! - Jim de Vries

'Als je hier niet tegen kunt, moet je een niveau of twee lager gaan presteren'

Ja, zeker. Bij topsport/televisie of waar anderszins extreme prestaties worden geëist, kan je soms verwachten dat het er even heet aan toe gaat. Als het onverwacht uit de bocht vliegt elkaar hierop aanspreken en weer door. Als je daar niet tegen kunt, moet je een niveau of twee lager gaan presteren - Ronald Dool.

'Hij had zich niet als een over het paard getilde diva hoeven gedragen'

Nee, bij elk bedrijf wordt een medewerker die zich zó misdraagt op staande voet ontslagen. Mijnheer van Nieuwkerk had zich, ondanks de stress die hij wellicht voelde over zijn uitstraling of programma, niet als een over het paard getilde diva hoeven gedragen. Hij had ook normaal kunnen blijven doen, en zijn medewerkers niet uit hoeven schelden en intimideren. Dat is altijd een keuze, en hij heeft zijn keuze ruimschoots laten weten - Wilma de Vries.

Matthijs van Nieuwerk. Foto: ANP

'Ik was geen fan van hem, maar iedereen verdient een tweede kans'

Zeker wel. Nieuwe kans! Slimme man die wel weet wat hij fout heeft gedaan achteraf en zijn lesje heeft geleerd. Hij is blijkbaar in gesprek met slachtoffers en dat moet hij zeker doen. Ik was geen fan van hem, maar iedereen verdient een tweede kans. Hij kan nu laten zien dat hij echt een vakman is door op de juiste manier weer goede programma's te maken. Sterkte daarmee - Hans Pijnacker.

'Een minister die structureel dit gedrag vertoonde, mag gewoon blijven zitten'

Laat ik vooropstellen dat grensoverschrijdend gedrag niet getolereerd dient te worden maar daar had in het begin gelijk door de leiding van de Vara op ingegrepen moeten worden. Maar het is nu ook weer niet zo'n grote doodzonde dat je dan niet kan terugkeren. Een minister die structureel dit gedrag vertoont, mag gewoon blijven zitten en niemand maakt zich daar echt druk over. En ik ben ook van mening dat onze mening er niet toe doet, je kan er alles van vinden maar iedereen maakt fouten. Als ik een SBS of RTL was, zou ik hem al lang binnen hebben gehaald om een programma, zoals Later with Jools Holland op BBC, met hem te gaan maken, maar daarbij ook goede gasten ontvangen waarmee in discussie kan worden gegaan - John Verboom.

'Dit soort lieden wordt al veel te lang en veel te vaak de hand boven het hoofd gehouden'

Als Matthijs terug keert op de televisie, is dat een signaal aan alle mensen met een soortgelijk destructief karakter dat ze er op termijn wel mee wegkomen. Als je iets wilt veranderen aan het systeem, moet je nou juist de problemen veroorzakende personen permanent verwijderen. Dit soort lieden wordt al veel te lang en veel te vaak de hand boven het hoofd gehouden. En daar hebben veel mensen die zich wél weten te gedragen, heel veel last van - Martin van den Heuvel.

'Hij was zelf net zo goed slachtoffer'

Hij kan zeker terugkomen. Hij is compleet afgebrand omdat hij werknemers schoffeerde, maar hij was zelf net zo goed slachtoffer, omdat niemand van zijn leidinggevenden hem tegengas gaf. Bovendien eiste hij perfectie van anderen, maar zeker ook van hemzelf en last, but not least, hij heeft jarenlang louter topprogramma's gemaakt, kom daar vandaag nog maar eens om. Geef hem ook de credits voor het plezier dat hij miljoenen mensen jarenlang heeft gegeven - Antoon Platje.

'Van Nieuwkerk mag terug, maar wel het personeel beter screenen'

Dit soort dagelijkse shows is topprestatie onder high pressure, met de nodige spaanders die dan ook vallen. Daar kun je voor kiezen en dan niet klagen over een vloek of een uitbarsting. Dat is top-tv. Je kan ook kiezen voor een rustiger format, met minder spanning en kwaliteit. Ik kijk al helemaal niet meer overigens. Voor mij mag Van Nieuwkerk terugkomen, screen het personeel wel wat beter. En goede stressmanagement en begeleiding voor van Nieuwkerk zelf - Peter Heuzinkveld.

'Vergane glorie, vergane geloofwaardigheid'

Nee! Vergane glorie, vergane geloofwaardigheid, vergane leeftijd, vergane interesse die nooit meer terugkomt. Laten we ophouden met trachten oude formules leven in te blazen. Matthijs van Nieuwkerk zal ik nooit meer kunnen kijken of op welke manier serieus nemen of geloofwaardig vinden. Als hij terugkomt, is dat dankzij goede PR, maar niet dankzij de vraag naar zijn 'regie' - Brit van de Beek

Matthijs van Nieuwkerk en Marc-Marie Huijbregts tijdens de opnames van de speciale jubileumeditie van De Wereld Draait Door (DWDD) ter ere van het tienjarig jubileum van de talkshow vanuit studio 22. Foto: ANP / ANP Kippa

'Zijn prachtige programma's worden ten zeerste gemist'

Hij kan zeker terug op tv. Zijn persoonlijkheid, professionaliteit, prachtige programma's worden ten zeerste gemist! Ervan uitgaande dat hij terugkomt op hetgeen gebeurd is en daar lering uit trekt. Daar ga ik zeker vanuit - Wilma van Duyvenvoorde.

'Iedereen heeft geleerd en kan verder wat mij betreft'

Matthijs kan wat mij betreft meteen terug op tv. Hij maakt unieke programma's waar heel veel kijkers van genieten. Het is zeker dat heel veel van zijn collega's dezelfde fouten maken of hebben gemaakt, dat was immers de tijdgeest. Iedereen heeft geleerd en kan verder wat mij betreft - Hanneke de Bruijn.

'Als hij een vent was geweest, had hij direct het boetekleed aangetrokken'

Nee, ik vind dat hij beslist niet kan terugkeren. Reden is dat hij zich heel achterbaks heeft teruggetrokken, en helemaal niets van zich heeft laten horen al die tijd. Als hij een vent was geweest, had hij direct na de het bekend worden van zijn wangedrag het boetekleed aangetrokken en openlijk zijn verontschuldiging aangeboden, aan betrokkenen én het publiek. En dan tevens aangekondigd te zullen werken aan verbetering. Maar niets van dit alles, meneer liet niks van zich horen. Hij heeft mede hierdoor zijn eigen glazen ingegooid, zich ongeloofwaardig gemaakt en het imago gecreëerd van een walgelijk mannetje - Jan Boon.