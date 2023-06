'Denk ook aan de leerlingen met een hoger IQ'

Sofie van de Waart bundelde de onderwijscolumns die ze voor Trouw schreef. Daarin staat vooral het lot van de buitenbeentjes centraal. 'Met maatwerk kunnen we de helft van de thuiszitters naar school helpen.'

Het onderwijs is een mal waar onze kinderen doorheen moeten, maar die te smal is voor iedereen. Daarvoor waarschuwt Sofie van de Waart, hoogbegaafdenspecialist en columnist voor Trouw. In haar gebundelde columns pleit ze voor meer flexibiliteit zodat ook de buitenbeentjes met autisme, hoogbegaafdheid of ADHD kunnen meekomen.

U schrijft veel over kinderen die niet goed in het onderwijssysteem passen. Waarom?

"Ik voel me aangetrokken tot kinderen die het in principe wel kunnen, maar bij wie het niet goed lukt. Zelf was ik ook zo'n kind. Vooral op de middelbare school ging het slecht met me. Ik had sterk wisselende cijferlijsten, waarbij ik in het eerste, tweede en derde semester compleet verschillende resultaten behaalde. Een echte ADHD-lijst, zou je nu zeggen. Maar ADHD was alleen iets voor jongens, dacht men toen nog. Nou, niet dus."

U richtte zelf een hoogbegaafdenschool op. Waarom heeft deze groep uw bijzondere aandacht?

"Een scholier die dertig IQ-punten boven het gemiddelde presteert, wijkt net zo ver van de norm af als een kind dat een IQ van 70 heeft. Allebei hebben ze ondersteuning nodig om het op school te kunnen redden. Toch gaat het overgrote deel van de hulp naar de leerlingen met een laag IQ. Van oudsher zit het in ons onderwijs-DNA om moeilijk lerende kinderen meer te helpen."

Hoogbegaafden kunnen zichzelf misschien beter redden dan jongeren met een laag IQ.

"Dat is lang niet altijd het geval. Aan de ene kant heb je jongeren die zich door een hoop theoretische vakken moeten worstelen voordat zij een praktische opleiding mogen gaan doen. Maar aan de andere kant zijn er makkelijk lerende scholieren die jarenlang cognitief niet voldoende worden uitgedaagd. Het kan allebei een reden zijn om voortijdig uit te vallen."

Duizenden jongeren gaan zelfs helemaal niet naar school. U noemt deze thuiszitters de 'kanaries in de kolenmijn'. Waarom?

"Dit zijn vaak kinderen die een combinatie van problemen kennen, psychisch en op school. Een derde van hen is hoogbegaafd. Het verschrikkelijke is dat ze vaak met vrij eenvoudige maatregelen al zijn geholpen. Zo begeleidde ik een kind dat niet in bijzijn van anderen durft te eten. Dat kan gemakkelijk worden opgelost als de school onder lunchtijd een leeg lokaal beschikbaar had gesteld, maar dat kregen ze niet voor elkaar."

Waarom frustreert dat u?

"Ik ben ervan overtuigd dat we met wat flexibiliteit de helft van de thuiszitters naar school kunnen krijgen. Maar soms lijkt het alsof we het gemakkelijker vinden om ze de rest van hun leven een uitkering te geven dan te zoeken naar de kleine maatwerkoplossingen."

Veel scholen kampen nu al met een lerarentekort. Misschien willen ze wel maatwerk leveren, maar hebben ze daar simpelweg de tijd niet voor.

"Dat speelt zeker een rol. Maar het is deels ook een beleidskeuze. Leraren moeten zorgen voor kennisoverdracht en een fijn pedagogisch klimaat. Maar in de praktijk staan ze in hun vrije tijd kauwgom onder de schoolbankjes vandaan te peuteren of een paasontbijt te organiseren. Doe dat nou niet! Schrap die jaarlijkse pannenkoekendag of warmetruiendag, en huur voor de noodzakelijke activiteiten een ondersteuner of eventmanager in. Dan kan de leraar zich bij de kern houden."