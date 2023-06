Celstraf geëist tegen masseur die 'per ongeluk' geslachtsdeel aanraakte

Een masseur in Breda ging op 30 oktober 2021 misschien iets té veel op in zijn werk. Tijdens een massage raakte hij het geslachtsdeel van een vrouw, die tevens een goede kennis van hem was. 'Ik weet niet hoe ik met mijn twintig jaar massage-ervaring zo’n blunder kan maken', aldus de 54-jarige Bredanaar.

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De vrouw deed aangifte van verkrachting. "Ik wilde altijd mijn slipje aanhouden tijdens massages", vertelde ze vrijdag in de rechtbank. "Maar hij sprak me hier tijdens elke sessie op aan en zei: doe hem nou uit, je kunt me vertrouwen." Ook die dag was hij manipulatief volgens haar. "Ik heb wel mooiere vrouwen op tafel gehad, dan gebeurt er ook niets, zei hij."

Al zeker sinds 2016 kwam ze bij hem voor massages. Ze was daarom 'vol ongeloof' toen ze zijn vingers in haar voelde. "Iemand die mij al jaren masseert, die ik beschouw als familie, heeft me verkracht." Tijdens het incident sprak ze zich direct uit.

De verdachte zelf had het pas door toen ze er wat van zei, beweerde hij. "Ik schrok ervan. Ik was bezig met de binnenkant van het been en maakte een te hoge strijking." Dat neemt hij zichzelf kwalijk. Zo erg, dat hij zelfs twijfelde om te stoppen met masseren, zei hij. "Het kan niet zo zijn dat je tijdens een massage een geslachtsdeel aanraakt."

Dat hij ook echt met zijn vingers naar binnen is geweest - wat juridisch zou leiden tot verkrachting - kon V. zich niet voorstellen. De massage is volgens hem ook gewoon afgemaakt. Achteraf zei hij sorry tegen de vrouw. Ook stuurde hij WhatsApp-berichten: "Ik weet niet wat me bezielde. Dit gebeurt me nooit, al wordt me soms gevraagd het te doen."

Verhuisd naar België

Vlak na de gebeurtenis verhuisde de man naar België. "Dat was niet om te vluchten, die plannen lagen er al." Daar geeft hij nog steeds massages. "Ik voel mezelf verplicht om mensen te helpen met hun klachten." Hij zou het beroep al twintig jaar uitoefenen.

Het Openbaar Ministerie eiste vijftien maanden cel tegen V. De verklaring van de vrouw was volgens officier Mark de Graaf betrouwbaar. Ook anderen, die zij erover had gesproken, verklaarden hetzelfde. De officier geloofde niet dat als hij zoveel ervaring had en voorzichtig was, dat dit had kunnen gebeuren. Bovendien was er sprake van een vertrouwensrelatie.

Volgens advocaat Menno Heinen komen de verklaringen maar uit één bron. De naasten van de vrouw hebben het namelijk niet zelf gezien. Ook is er geen ander bewijs dat er sprake zou zijn van verkrachting, zoals aangetroffen DNA. Hij wilde daarom vrijspraak.



Uitspraak 23 juni.