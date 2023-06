Enschedees studentenhuis in shock vanwege illegale bewoning

Enschede treedt streng op tegen illegale kamerbewoning: alsnog een vergunning aanvragen of iedereen eruit. Regels zijn regels en dat treft de acht bewoners van studentenhuis Kruipersdijk. Geen moment dachten ze hier illegaal te wonen. Tot op 15 mei hun huisbaas aanbelde.

Amy Strikker uit Borne woonde er net een week. Op kamers aan De Kuipersdijk 153 en 155 kon de Saxionstudente zich nu vol op de laatste jaren van haar studie richten. Een studentenhuis met acht studenten die een hechte vriendengroep was geworden, familie bijna. Amy werd opgenomen alsof ze er al jaren woonde. Maar op 15 mei stortte haar wereld en die van haar nieuwe vrienden in.

Ongeloof en tranen

"Ik dacht eerst dat het een grap was, een ontgroening of zo." Medebewoner Micky Breukers valt haar bij. "Maar dat was het niet. We barstten in tranen uit." Anderen vielen op dat moment compleet stil.

Wat was er gebeurd? De huisbaas had een brief van de gemeente gehad. De boodschap liet aan duidelijkheid niets te wensen over: kamerbewoning hier is illegaal, terugbrengen in oude staat en slechts twee bewoners per huis, legalisatie was niet mogelijk. Conservatoriumstudent Willem Epping: "Het heeft een dag geduurd voordat het tot me doordrong dat we er allemaal uit moesten."

Geen beschikbare kamers

De hechte studentengroep kreeg drie maanden om andere woonruimte te vinden. Daarvan is nu al een maand voorbij. Het liefst willen ze met zijn achten ergens heen, maar zelfs één kamer lijkt al onmogelijk. "Er zijn er al te weinig. Vanwege de basisbeurs is het weer gemakkelijker om op kamers te gaan, dus gaan veel studenten dat doen. Bovendien komen er na volgende week veel schoolverlaters bij."

De groep geeft zichzelf weinig kans in de kamerstrijd. "We zijn 19 tot 26 jaar. Te oud, we studeren nog een of twee jaar. Studentenhuizen willen studenten van achttien jaar die zeker vijf jaar blijven." De situatie veroorzaakt veel stress. Wat moeten ze? Terug naar hun ouders is geen alternatief, te ver weg. Zo komt Micky uit Rhenen. "En ik moet een stageplek zoeken, waar ga ik dat doen?"

Hoop op uitzondering

De acht begrijpen het niet: de gemeente wil talent voor de stad behouden maar is zo streng terwijl er geen woonruimte is. Ze snappen wel wat de gemeente wil, maar vragen om maatwerk. Treed niet op volgens de letter van de wet, maar in de geest van de wet. Kunnen ze er niet blijven wonen tot ze afgestudeerd zijn?

UT-student Lex Mulder: "We veroorzaken geen overlast, kunnen goed overweg met alle buren, zorgen zelfs voor hun kat. En de huisbaas heeft zonder studenten niks meer aan het huis." De huisbaas kocht het huis in 2016 en veranderde het voor kamerverhuur. De studenten zeggen niet boos op hem te zijn, hij wist het niet. "Maar het is niet zo slim."

Al drie maand op de bank

Volgens wethouder Jeroen Diepemaat hoeven de acht niet op straat te komen. "Ons belang is om malafide verhuurders die met veel bombarie een kamer aanbieden maar het aan de achterkant niet geregeld hebben, het leven zuur te maken en niet de bewoners." Volgens hem is er tot nu ook nog geen student op straat terechtgekomen en als dat dreigt, probeert hij te helpen.

De studenten weerleggen dat. "Onzin. Er kwam hier een meisje hospiteren die al drie maand bij een vriendin op de bank sliep. Het komt dus wel voor, maar de wethouder weet er niet van", weet Micky.

Kaartje checken? Dat doe je toch niet

Diepemaat wijst op een kaartje op de website van de gemeente waar je kunt zien of je studentenhuis wel legaal is. Lex: "Dat doe je toch niet? Je denk er helemaal niet aan dat het illegaal kan zijn. En je denkt al zeker niet aan de gemeente."

De wethouder wil met de acht studenten om tafel om hun situatie te bespreken. Hij heeft nog twee maanden.