'Ondoorzichtige' naheffing energie zorgt voor boosheid in Enschede

300 tot 1000 euro moeten nabetalen op de energienota: bewoners van Het Leunenberg in Enschede komen in actie tegen De Woonplaats, met een bezit van 16.500 woningen de grootste corporatie in de regio. Steen des aanstoots is de 'ondoorzichtige eindafrekening'. Ook andere huurders van complexen met blokverwarming klagen steen en been.

Begin juli mogen ze eindelijk langskomen bij De Woonplaats. Maximaal met z'n vieren. De afspraak volgt op een mailwisseling waarbij ze zich met een kluitje in het riet gestuurd voelden.

Gerry van der Schaaf (65) kondigt aan voordien nog handtekeningen te gaan ophalen bij medebewoners van de drie grote flatgebouwen aan Het Leunenberg in de woonwijk Wesselerbrink. "Want de onvrede wordt hier breed gedragen. Zelf moet ik over 2022 ruim 400 euro nabetalen, mijn buurvrouw 700 euro en een buurvrouw van hierboven, ook een alleenstaande weduwe, zelfs 1000 euro. Terwijl het maandelijkse voorschot op de energielasten door De Woonplaats tussentijds al was verhoogd met bijna 40 euro. Het is belachelijk."

Bij haar zelf valt de nabetaling van 400 euro nog mee, omdat ze een aantal maanden een elektrische kachel heeft gebruikt, zegt ze. "Maar op een gegeven moment kreeg ik het huis daarmee niet meer warm."

Ze wil kunnen controleren of de verlaging van de btw op aardgas, van 21 procent naar 9 procent, per 1 juli 2022 wel is doorberekend, zegt Gerry van der Schaaf. "En ik vraag me af of er het hele jaar 2022 met een hoge gasprijs is gerekend, terwijl die prijs na een top in de zomer flink is gedaald. Of dat zo is, weten we niet want dat valt door ons niet te controleren. Het staat niet op de afrekening. Die is dus niet transparant."

Het gas voor de blokverwarming aan Het Leunenberg wordt geleverd door Eneco, de afrekening is opgesteld door dienstverlener Ista uit Rotterdam - mét verbruik per radiator, maar zonder specificatie van de gehanteerde prijs en het btw-tarief. De Woonplaats zet het bij de huursom op en incasseert in één klap.

"Het kan ook anders", zegt Gerry van der Schaaf, wijzend op een kopie van een energierekening van haar nicht, die een woning aan de Lintveldebrink in dezelfde wijk, maar dan bij corporatie Domijn huurt. Op dit door ASG Eline opgemaakte overzicht staan de gehanteerde prijs en het btw-tarief wél vermeld. Van der Schaaf: "Dit is tenminste duidelijk!" Ze dreigde al met intrekking van de machtiging voor het nieuwe voorschot van 145 euro per maand, bijna 30 euro meer dan dat van vorig jaar.

Wilma en Gert Rozeboom: 'Waarom nog een jaar wachten op de 2x 190 euro waar we recht op hebben?' Foto: Reinier van Willigen

Een paar kilometer verderop in de stad, aan het Klaaskateplein, knikken Wilma Rozeboom (70) en haar man Gert (74) instemmend als ze het verhaal over Het Leunenberg horen. Ze wonen naar volle tevredenheid in het uit 64 woningen bestaande seniorencomplex van De Woonplaats, maar de 'ondoorzichtige afrekening' van het energieverbruik is ook hen een doorn in het oog.

"Ons voorschot werd vorig jaar al met ruim 30 euro verhoogd en wij moeten nog 430 euro nabetalen. De bovenbuurvrouw kreeg een naheffing van 1100 euro, de mensen raken ervan in paniek. Hier gaat echt niemand op vakantie, het geld verdwijnt in gas en elektra."

Wilma Rozeboom is vooral boos omdat ze de compensatie voor de energielasten van 190 euro die particulieren over november en december vorig jaar uitgekeerd kregen nóg niet hebben ontvangen. Bewoners van complexen die waren aangesloten op blokverwarming, zoals de Rozebooms, kregen dat geld aanvankelijk niet.

Corporaties als De Woonplaats moeten de compensatie voor complexen met blokverwarming nu zelf aanvragen. Wilma Rozeboom: "We moeten wachten tot de afrekening over dit jaar, die in mei 2024 pas komt, voordat wij dat geld krijgen. Laat ze het voorschieten of verrekenen met ons huidige voorschot. We kregen als antwoord van hen vier A4'tjes met wetten en regels waarom dat niet zou kunnen. Ik heb ze gemaild dat ik die verrekening zelf ga toepassen en zie wel wat ervan komt."

Geconfronteerd met de kritiek op het gebrek aan duidelijkheid in de afrekening, zegt woordvoerder Kristy Nijland van De Woonplaats: "De afrekening is al ingewikkeld genoeg. We proberen het zo simpel mogelijk te houden. We laten zien wat de huurder aan voorschotten heeft betaald en welke kosten er daadwerkelijk gemaakt zijn. Zowel het voorschot als de werkelijke kosten zijn inclusief btw. Het uitleggen van de gehanteerde btw maakt het ingewikkelder en roept waarschijnlijk meer vragen op dan het oplost. De gehanteerde tarieven zijn gewoon in de afrekening terug te vinden als 'prijs per eenheid."

