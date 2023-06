Gedoe rond illegale stacaravan in Bredase voortuin

Een Bredanaar verbouwt zijn huis en zet als tijdelijk onderkomen een stacaravan in zijn voortuin. Dat mag niet, dus krijgt hij de gemeente op zijn dak. Maar die maakt allemaal 'foutjes'.

Het zit Peter van der Bent niet mee. Al sinds 2008 is hij bezig met de verbouwing van een boerderij aan de Kluisstraat, ten noordwesten van de Haagse Beemden.

Eerst gooit de kredietcrisis roet in het eten, daarna duiken er andere problemen op. Bij het huis staat een caravan die in eerste instantie dient als tijdelijk onderkomen tijdens de werkzaamheden. Wanneer die vertraging oplopen, verhuurt de Bredanaar hem aan twee studentes.

Niet in de voortuin

Dat ziet de wijkraad en die vraagt de gemeente om in te grijpen. De stacaravan mag namelijk niet in de voortuin staan en al helemaal niet worden gebruikt voor de verhuur.

Breda grijpt in en stuurt Van den Bent een brief: zowel huurders als caravan moeten weg. Daar heeft de huizenbezitter op zich geen bezwaar tegen. Toch stuurt hij voor de zekerheid hij een mailtje naar het stadskantoor, met een verzoek om extra informatie.

Over het hoofd gezien

En dan gaat het fout, zo blijkt tijdens een zitting van de Adviescommissie Bezwaarschriften van de gemeente Breda. Van der Bent krijgt een ontvangstbevestiging, maar hoort daarna niets meer. Later blijkt dat de mail op het stadskantoor 'over het hoofd is gezien'.

Wél krijgt de Bredanaar eind 2022 een dwangsom van 5000 euro. En dát gaat hem te ver: "Ik krijg een ontvangstbevestiging, dan zeggen ze bij de gemeente dat ze mijn mail toch niet hebben gezien en dan wordt me een boete opgelegd. Dat is toch onbehoorlijk?"

Een ambtenaar van de gemeente bevestigt dat er iets fout is gegaan met de verwerking van Van der Bent's mail. Maar dat is geen reden om geen dwangsom uit te delen: "Want enkele maanden eerder hebben we al duidelijk laten weten dat die caravan weg moet en weg moet blijven. In die brief stond geen woord Russisch."

Beter weten

Van der Bent zegt dat hij de caravan heeft losgekoppeld, verplaatst en de huur heeft opgezegd. Het is niet genoeg, zegt de ambtenaar: "Verplaatsen is geen verwijderen. Meneer had wat dat betreft beter moeten weten."

Halverwege de zitting duikt er nóg een probleem op. In de dwangsom die naar de bezwaarcommissie is gestuurd staat dat de boete 25.000 euro bedraagt, in plaats van 5000 euro. "Wat een belachelijk bedrag. Waar gaat dit over?" vraagt een geschrokken Van der Bent.

Zijn gemoedsrust krijgt nog een extra schok wanneer blijkt dat de dwangsom onherroepelijk is.

Komt goed, zegt de ambtenaar. Er is sprake van een 'tikfoutje' en dat wordt rechtgezet.

Van der Bent vindt het een aanfluiting: "Zéér onzorgvuldig."