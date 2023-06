Ziekenhuissluitingen zorgen voor onrust in Duitsland

In veel Duitse plaatsen sluiten de ziekenhuizen. Bewoners maken zich zorgen, omdat ze voor spoedhulp ver moeten reizen.

Twee jaar geleden krijgt de dan 63-jarige Petra Jacobs van de een op de andere dag ontzettende hoofdpijn. Haar huisarts denkt aan migraine en stuurt haar naar huis. Maar als ze ook niets meer binnen kan houden wordt toch besloten dat ze met spoed naar het ziekenhuis moet. Makkelijker gezegd dan gedaan, want sinds 2020 kan ze in haar woonplaats Havelberg geen medische noodhulp meer krijgen.

Destijds, middenin de pandemie, sloot het Havelbergse ziekenhuis. Voor Jacobs een plek van zowel mooie, als moeilijke herinneringen. Net als de meeste Havelbergers is ze in het ziekenhuis geboren en ook haar zoons bracht zij er ter wereld. Maar op 37-jarige leeftijd moest ze in het ziekenhuis met spoed een blindedarmoperatie ondergaan, later kreeg ze een trombose en daarna een longembolie. Sindsdien neemt ze bloedverdunners.

Ambulance laat uren op zich wachten

Dat helpt tegen trombose, maar maakt de kans op een hersenbloeding groter. Twee jaar geleden was het raak: haar tergende hoofdpijn bleek geen migraine, maar een hersenbloeding. "Bij mij kon zoiets gebeuren en dan moest er snel gehandeld worden", vertelt ze op een bankje in de zon, om de hoek van het oude ziekenhuis. In de eerste vier uur kan bijvoorbeeld nog stolseloplossende medicatie toegediend worden. En een katheterbehandeling is alleen binnen de eerste zes uur effectief.

Maar een snelle behandeling kon ze vanwege het gesloten ziekenhuis niet krijgen. De ambulance liet uren op zich wachten. Die bracht haar naar Kyritz, een half uur weg, van daaruit moest ze voor een levensreddende operatie met een helikopter naar Schwerin. Daar werd de hersenbloeding gestopt en stonden de volgende ochtend haar kinderen aan haar bed: "Mutti, je weet niet hoeveel geluk je hebt gehad", zeiden ze, zo herinnert Jacobs zich. Sindsdien is ze bang: "Wat als het de volgende keer niet lukt om op tijd hulp te krijgen?"

Niet alleen Jacobs piekert over die vraag. "We zijn hier momenteel allemaal bang om ziek te worden", zegt Holger Schulz, voorzitter van de actiegroep 'Pro Krankenhaus Havelberg'. Een groepje van zo'n twintig man is op een pleintje naast het voormalige ziekenhuis samengekomen om hun verhaal te doen. Ze hebben spandoeken, actie-shirts en stickers mee, erop een afbeelding van een verpleegkundige die met opgerolde mouwen haar armspieren toont.

De actievoerders zijn veelal wat ouder en soms slecht ter been, maar dat weerhoudt ze er niet van om sinds 2020 bijna wekelijks te demonstreren voor betere toegang tot medische zorg in Havelberg. De rustige Hanzestad, met een grote kathedraal en een grandioos uitzicht, is populair bij wandelaars, fietsers en bootvaarders. Maar de stad met nauwelijks 6400 inwoners is in de afgelopen jaren ook bekend geworden vanwege het verzet tegen een verschijnsel dat zich in Duitsland overal op het platteland voordoet: Kliniksterben.

Kliniksterben betekent dat overal in Duitsland, met name op het platteland, ziekenhuizen hun deuren sluiten. Volgens het Federaal Bureau voor Statistiek ging tussen 1991 en 2018 één op de vijf ziekenhuizen dicht, één op de vier ziekenhuisbedden ging verloren. De website kliniksterben.de houdt de ontwikkeling bij. Naast een plaatje van Magere Hein en een kaarsje is er te lezen: "In stille nagedachtenis rouwen we om de alle delen van het Duitse ziekenhuislandschap die zijn gefuseerd, opgekocht, gesloten en insolvent geworden."

Toch zijn veel gezondheidseconomen van mening dat het sluiten van ziekenhuizen juist een goede ontwikkeling is. Vergeleken met andere Europese landen zou het Duitse zorgsysteem overvloedig en weinig efficiënt zijn. Duitsland heeft relatief veel ziekenhuizen en daarmee ook veel personeel, bedden en apparaten. Overheidsinvesteringen zouden dus niet effectief besteed worden, omdat er op te veel plaatsen hulp nodig is. De onafhankelijke Bertelsmann Stichting pleitte in 2019 zelfs voor halvering van het aantal ziekenhuizen, zodat de kwaliteit van de zorg in de overblijvende faciliteiten verbetert.

Maar dat betekent in de praktijk dat ziekenhuizen met name op het platteland verdwijnen en mensen zich daar steeds meer afgesloten voelen van publieke voorzieningen. Havelberg ligt ingesloten tussen de rivieren de Havel en de Elbe en is alleen bereikbaar via slingerende eenbaanswegen, vaak nog bestraat met ronde keien. Openbaar vervoer is er nauwelijks. Sven Görtz, een Havelberger van de actiegroep, legt uit dat de eerstvolgende grote stad Stendal, 50 kilometer verderop, daardoor lastig te bereiken is.

Het centraliseren van de medische zorg heeft een grote impact op het gevoel van autonomie op het platteland. Volgens de gepensioneerde Havelberger Sigrid Rötsch was de stad lang trots dat men er zijn eigen boontjes kon doppen. In 1963, DDR-tijd, ging ze in het ziekenhuis aan de slag als verpleegkundige. "De omstandigheden waren erg primitief", vertelt ze. "We hadden nog kachelverwarming en geen lift, dus we sleepten alles en iedereen van beneden naar boven." Toch was de saamhorigheid volgens haar in die dagen belangrijk. "Je had de tijd voor je patiënten, je kon bij ze aan hun bed zitten en met ze spreken. Dat doet een mens goed."

Joachim Müller, een in 2012 gepensioneerde operatieassistent, maakte de modernisering van het ziekenhuis mee. Begin jaren zeventig werd in de buurt van Havelberg een legerkazerne gebouwd. "Daardoor kregen wij van de politiek meer middelen, wij gingen immers ook soldaten behandelen", vertelt Müller, terwijl hij zijn bril met jampotglazen rechter op zijn neus zet. "We kregen een chirurgische afdeling, maar ook een gynaecologische afdeling en een noodpraktijk voor kinderen", vertelt hij. "Het is een schande dat dit nu allemaal weg is."

Actievoerder Sven Görtz staat naast hem en vertelt met een aangedaan gezicht wat een vriend meemaakte. "Met Oud en Nieuw heeft zijn vijfjarige kleinkind zichzelf in het gezicht geschoten met een confetti-pistool", zegt hij. "Geen arts in de omgeving was beschikbaar, hij werd naar Osnabrück verwezen. Dus heeft hij het huilende kind, dat niets meer kon zien, in zijn auto gezet en is 120 kilometer naar Osnabrück gereden."

Joachim hoort het aan en schudt met zijn hoofd. "Je begrijpt de wereld zo langzamerhand niet meer", zegt hij. "We hebben vandaag de dag moderne geneeskunde. Men vliegt naar de maan en terug. Maar hier in Havelberg kunnen we geen medische zorg krijgen?"

Na de val van de muur kreeg het ziekenhuis te maken met een ontwikkeling die overgevlogen was vanuit het kapitalistische Westen. Het Havelbergse ziekenhuis werd geprivatiseerd en opgekocht door KMG Kliniken. Dat bedrijf was opgericht na de Wende en zag mogelijkheden in alle vrijgekomen DDR-staatsziekenhuizen. KMG werd de eigenaar van een dozijn klinieken in het voormalige Oost-Duitsland en behaalde daarmee 400 miljoen euro omzet in 2019. Het Havelberg ziekenhuis was in 2002 voor 750.000 euro opgekocht.

Met opzet verwaarloosd

In een interview met de Duitse krant Tagesspiegel vertelt Stefan Eschmann, de directeur van KMG, dat het ziekenhuis destijds financieel aan de grond zat. "Zonder ons zou het ziekenhuis toen zijn gesloten", zegt hij. Vervolgens zou het bedrijf met verschillende overheidssubsidies geprobeerd hebben het ziekenhuis financieel gezond te maken. Zo kreeg het zes miljoen voor een verbouwing. "Toen ik in 2013 bij KMG kwam, hebben we er meer dan zes jaar over gedaan om het ziekenhuis een toekomstperspectief te geven", aldus Eschmann. "Dat lukte niet, het bleef afhankelijk van subsidies."

In 2003, een jaar nadat KMG het Havelberg ziekenhuis kocht, veranderde de Duitse regering het systeem voor de financiering van ziekenhuizen. De ziekenhuizen kregen vanaf dat moment per diagnose een som geld, waardoor het ging lonen zoveel mogelijk patiënten te behandelen. Dat zette een hoge werkdruk op artsen en had consequenties voor de kleinere ziekenhuizen met minder inloop, zoals Havelberg. Daarbij leverden volgens het nieuwe systeem bepaalde ziektes meer op dan andere. Maar het Havelberg-ziekenhuis kon volgens de oud-directeur nooit duurdere complexe medische behandelingen in rekening brengen, omdat het niet de noodzakelijke middelen in huis had.

De actiegroep in Havelberg verdenkt KMG ervan het ziekenhuis met opzet verwaarloosd te hebben. Ondanks de subsidies kwam een verdere modernisering niet echt van de grond. Bij de aankoop had Havelberg meer dan honderd bedden, bij de sluiting nog maar 37. Het eerstvolgende ziekenhuis in Kyritz is ook van KMG Kliniken. "Dat hebben ze groot uitgebreid, dus hadden ze Havelberg niet meer nodig", zegt actievoerder Görtz. "Het aanbod werd steeds minder en de goede artsen gingen weg. Uiteindelijk was hier in Havelberg alleen nog noodhulp te krijgen."

KMG besloot in 2019 het ziekenhuis om te bouwen tot een bejaardentehuis. Dat was een aanlokkelijk idee, want de Duitse overheid heeft sinds 2016 zelfs een subsidieprogramma voor ziekenhuissluitingen. Dat moet de "overcapaciteit aan ziekenhuizen" tegengaan en deze omtoveren tot regionale zorgfaciliteiten, bejaardentehuizen zoals in Havelberg dus. Door dat programma ontving KMG meer dan 6 miljoen euro voor het stoppen met het ziekenhuis.

Karsten Gilbrich, de woordvoerder van de artsenvereniging in Saksen-Anhalt, zegt in de regionale krant Volksstimme dat de sluiting inderdaad komt door de manier waarop het ziekenhuis de afgelopen jaren door KMG is geleid. "Als het een specialisme gehad zou hebben, zoals ooit de bedoeling was, dan zou het er anders uit hebben gezien." Zo had het ziekenhuis noodhulp kunnen blijven geven en daarbij duurdere patiënten kunnen trekken door zich toe te leggen op bijvoorbeeld reumatologie, of longgeneeskunde.

De federale gezondheidsminister Karl Lauterbach wil met een groot plan voor ziekenhuishervormingen een einde maken aan de onrust door Kliniksterben. Zijn plan is 'revolutionair', beweert Lauterbach: "Veel ziekenhuizen zullen niet overleven zonder deze hervormingen. Ziekenhuizen moeten in de toekomst niet langer afhankelijk zijn van geldsommen per diagnose. Zij krijgen een vast bedrag voor onderhoudskosten, ongeacht het aantal patiënten. Dat moet 40 procent van de financiering gaan uitmaken, op afdelingen zoals spoedeisende hulp of verloskunde zelfs 60 procent.

'Het kapitalisme maakt alle smet de grond gelijk'

Minister Lauterbach wil eind deze maand een overeenkomst sluiten met de Duitse deelstaten, maar dat gaat niet gemakkelijk. Met het nieuwe financieringsplan zijn de deelstaten blij, maar over een tweede maatregel zijn zorgen. Lauterbach wil de Duitse ziekenhuizen in drie zorgniveau's onderverdelen. Een eerste niveau ziekenhuizen moeten alleen basiszorg gaan leveren, een tweede graad mag meer specialistische zorg bieden en een derde niveau heeft een zeer uitgebreid dienstaanbod, zoals universitaire ziekenhuizen. Lauterbach gelooft dat eerstegraads ziekenhuizen op het platteland de basiszorg kunnen blijven garanderen. Maar deelstaatspolitici vrezen langere reistijden voor ambulances, patiënten en familieleden.

In Havelberg willen de actievoerders het land waarschuwen voor meer centralisatie. Sinds die sluiting van het ziekenhuis hebben zij het gevoel voor de autonomie van hun stad te moeten vechten. "Onze voorvaders hebben het mogelijk gemaakt dat hier een volledig functionerend ziekenhuis kwam te staan", zegt voorzitter Schulz. Naast hem staat het informatiebord dat de actiegroep plaatste. Het wijst bezoekers erop dat de stad sinds het jaar 1190 een eigen medische zorgstructuur had. "En nu zou dat opeens niet meer mogelijk zijn. Dat is het kapitalisme, dat hier alles met de grond gelijk komt maken."

De kerkklokken luiden, maar het plein ervoor blijft op de actievoerders na uitgestorven. Sven Görtz knikt. "Het was een fout dat we de gezondheidszorg in private handen hebben laten vallen. De politie, het leger, dat wordt door de regering ook niet aan bedrijven overgelaten, want dat gaat om de zekerheid van de staat." Een sociaal geweten is volgens hem bij bedrijven ver te zoeken. "We laten de brandweer ook niet in hun handen vallen. Dat zou wat zijn, als we de brandweer hier moeten opheffen omdat er te weinig branden uitbreken."