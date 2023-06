Wil je geen onverwachte zorgfactuur? Dit kan je doen

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Allereerst, hoe zit het ook alweer met die zorgverzekeringen en contracten?

Patiënten kunnen uit tientallen zorgverzekeringen kiezen. De polissen hebben niet alleen andere prijzen, maar er zijn ook verschillen in de zorg die ze vergoeden. Om even wat moeilijke termen te gebruiken: restitutiepolissen dekken alle zorgkosten, ook als een zorgverzekeraar geen contract met een aanbieder heeft. Bij natura- en budgetpolissen is het juist oppassen geblazen: kom je bij een zorgaanbieder die geen contract heeft, dan krijg je slechts een bepaald percentage terug. Alle kosten daarboven moet je zelf betalen.

Ook is er nog een tussenvorm: de combinatiepolis. Daarin wordt bepaalde zorg, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, altijd vergoed, maar geldt voor andere behandelingen, bijvoorbeeld in de geestelijke gezondheidszorg, dat patiënten op zoek moeten naar aanbieders met een contract om alle kosten terug te krijgen.

Uit de Zorgthermometer van Vektis, die zorgdata verzamelt, blijkt dat dit jaar (afgerond) 77 procent van de patiënten een zogenoemde naturapolis heeft. Slechts 5 procent heeft een zorgverzekering die alles dekt (restitutie). Het aantal Nederlanders met een combinatiepolis neemt sinds enkele jaren toe, nu is dat 19 procent.

Overigens weten lang niet alle verzekerden wat voor polis zij hebben. In het onderzoek van de Patiëntenfederatie zegt 17 procent dat hun type polis onbekend is.

Waar moet je op letten om niet voor verrassingen te komen?

Ruim 1 op de 10 patiënten krijgt dus weleens een rekening voor een behandeling omdat hun zorgaanbieder geen contract heeft. En die rekening komt nogal eens als een verrassing. Maar zo'n verrassing kan flink in de papieren lopen: een deel van de geënquêteerden moest zelfs meer dan 500 euro betalen.

Om dat te voorkomen, is het verstandig om vóór een behandeling altijd op de site van de zorgverzekeraar te controleren of de gewenste zorgaanbieder wel een contract heeft. "En als je er niet zeker van bent, kan je natuurlijk ook altijd met de zorgverzekeraar bellen", adviseert Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie.

Ook op vergelijkingssites, zoals Independer, staat welke zorgverleners een verzekeraar volledig vergoedt. "We hebben een module waarin mensen hun postcode en verzekeraar kunnen invullen en dan krijgen ze een overzicht van alle ziekenhuizen en zorgverleners. Je ziet meteen of ze een contract hebben met jouw zorgverzekeraar", zegt expert Mirjam Prins van Independer.

Een andere route is via zorgaanbieders zélf. "Zij kunnen eenvoudig zien bij wie je verzekerd bent en weten zelf heel goed met wie ze een contract hebben", aldus Prins.

Overigens is alle spoedeisende zorg gedekt. Ook bijna alle ziekenhuiszorg wordt door alle zorgverzekeringen vergoed, zeggen deskundigen. Slechts voor vier budgetpolissen geldt dat niet. "Het gaat vaker om vrijgevestigde psychologen of aanbieders van paramedische zorg die geen contract hebben", zegt Peter Ruys van vergelijkingssite ZorgKiezer.

Als ik al jaren dezelfde zorgverzekering heb, kan ik er dan van uitgaan dat altijd dezelfde zorg is vergoed?

Met een restitutiepolis wel, maar anders kan het van jaar tot jaar verschillen welke aanbieders een contract hebben. "Het lastige is dat als je een nieuwe zorgverzekering afsluit, nog niet alle contracten bekend zijn", merkt Ruys op. Dit jaar kwam een recordaantal afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgverleners pas na de jaarwisseling rond, toen de meeste mensen al een nieuwe verzekering hadden afgesloten.

Daarom is het extra belangrijk om waakzaam te zijn. "Ook als je al jaren dezelfde verzekering hebt, is het raadzaam om altijd te checken of een zorgverlener een contract heeft", aldus Prins. "Het is niet zo dat het beeld ieder jaar compleet anders is, maar het zal maar net die ene zorgverlener zijn die ineens geen contract meer heeft."

Wat als je toch per se een behandeling wil bij die ongecontracteerde zorgverlener?

Dat kan, zegt ook de Patiëntenfederatie. Zolang patiënten zich er vooraf van bewust zijn dat ze een deel van de rekening zelf moeten betalen.

Toch is het ook dan verstandig om vooraf een offerte bij de behandelaar op te vragen om verrassingen te voorkomen. De zorgverlener moet kunnen aangeven hoelang de behandeling duurt en hoe hoog de onverzekerde kosten ongeveer zullen worden. Dan kan de patiënt bepalen of die dat bedrag acceptabel vindt én uit eigen zak kan betalen.

Ook kan je alsnog een andere zorgverlener zoeken mét contract. Om die te vinden adviseert Zorgverzekeraars Nederland op de website van de zorgverzekeraar te zoeken.

Hoe zit dat eigenlijk met de vergoeding van buitenlandse behandelingen?

Met de zomer voor de deur vertrekken veel Nederlanders naar het buitenland. Het gebeurt ook regelmatig dat mensen in een ander land in het ziekenhuis belanden en een hoge rekening krijgen. "Wat in de basisverzekering zit, wordt ook in het buitenland vergoed", legt expert Prins uit. "Maar de verzekeraar dekt het Nederlandse tarief voor die behandeling. Dus als een ziekenhuis in het buitenland een veel hoger bedrag rekent, moeten patiënten alles boven het Nederlandse tarief zelf betalen. En dat kan om veel geld gaan."

Het is daarom verstandig om voor vertrek uit te zoeken hoe duur de zorg in het vakantieland is. Als de tarieven hoger liggen, bijvoorbeeld in Amerika en Canada, is het verstandig om een aanvullende verzekering af te sluiten. Dat kan via de zorg-, maar ook via de reisverzekering.