Zeldzame penisplant verrast Gerard in zijn achtertuin

Tot zijn eigen verrassing bloeit er een penisplant in de achtertuin van Gerard Hofsté uit Oldenzaal. Dat deze zeldzame plant tot bloei komt is bijzonder. De bloem is berucht om de geur van rottend vlees. Voor Hofsté was het de eerste keer in vijf jaar. 'Ik dacht dat ik een stekje voor een bananenplant had gekocht.'

De plant kwam vijf jaar geleden als stekje naar Oldenzaal, vertelt Hofsté. Zonder het te weten viel zijn oog op de zeldzame penisplant bij een floriade in Ootmarsum. "Ik wist niet wat het was. Elk jaar komt er een stammetje omhoog waar blaadjes uitgroeien. Die zien er wel leuk uit." Maar deze keer ging het niet zoals de Oldenzaler verwachtte.

Dunne roodbruine bloem

Tot zijn verrassing kwam er dit voorjaar geen blad, maar een bloem uit. De gepensioneerde Oldenzaler wist niet wat hij zag. "Ik dacht dat ik een bananenplant had gekocht." Hofsté bleek de trotse bezitter van de Amorphophallus konjac, beter bekend als penisplant, voodoolelie of lijkbloem.

In plaats van een trosje gele kromme vruchten staat er nu de kenmerkende dunne roodbruine bloem fier overeind in de achtertuin. Die van Hofsté is met vijf jaar een jonge plant en komt - met pot - tot bijna een meter. Andere penisplanten kunnen wel meters hoog worden.

'Vormeloze penis'

Zo is de reuzenpenisplant in de Leidse Hortus botanicus een bezienswaardigheid. De 2,5 meter lange 'gigantische vormloze penis' (letterlijke vertaling van Amorphophallus titanum) bloeit maar eens in de tien jaar. Dan is het kijken met een knijper op de neus.

De planten zijn namelijk berucht om hun indringende stank. De bloem verspreidt een geur van rottend vlees om zo vliegen aan te trekken. De lijkenlucht is honderden meters verder nog te ruiken. Hoe is dat in Oldenzaal? "Ze zeggen allemaal het moet stinken, maar ik heb het nog niet geroken", zegt Hofsté. Hij ziet ook geen vliegen op zijn plant afkomen.

Vrouw op vakantie

De bloeiperiode is erg kort, doorgaans niet langer dan enkele dagen. Ook in Oldenzaal heeft de penisplant zijn hoogtepunt al gehad. "Hij begint nu al snel af te kalven. Het is net of het nu al gebeurd is, zag ik vanmorgen. Maar goed, het is aan hem om te doen wat-ie wil."

Vooralsnog is hij de enige die deze bijzondere gebeurtenis van dichtbij meemaakt. Zijn echtgenote is net een paar dagen op vakantie. Hofsté blijkt de botanist van het stel. "Ik heb ook een oleander van 2,5 meter hoog. Die staat straks in bloei. Iedereen vindt dat een schitterende plant, maar daar moet je wel wat voor doen. Mijn vrouw heeft planten in het huis staan die je een keer in het half jaar water moet geven."