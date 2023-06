Waarom moeten we betalen voor onze bankrekening?

Elke maand gaan er een paar euro's naar je bank voor het gebruik van een betaalrekening. Op jaarbasis kan dat best aantikken. 'Waarom zijn de kosten van mijn bankrekening zo hoog', vraagt lezer Jos Couwenberg zich af. In deze rubriek leggen we elke week een lezersvraag over geld voor aan een deskundige.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een betaalpakket kun je bij de meeste banken krijgen vanaf ongeveer 2,50 tot 3 euro per maand. Dan heb je vaak het meeste simpele pakket, met een beperkt aantal functionaliteiten. Een extra pinpas aanvragen kost dan bijvoorbeeld geld. "Ik ben zo'n 50 euro per jaar kwijt", schrijft Jos Couwenberg "Zit daar geen maximum aan?"

Allereerst: banken mogen vragen wat ze willen, er is geen maximum aan de kosten van een betaalrekening. Berend Jan Beugel van de Betaalvereniging Nederland: "Banken maken kosten voor een betaalrekening. Denk aan het verstrekken van betaalpasjes en het verwerken van transacties. Dat gaat niet vanzelf." Ook worden transacties gemonitord en gaat er veel geld naar de infrastructuur om contant geld in omloop te houden. Denk aan betaalautomaten om geld op te nemen en te storten.

Banken maken verlies

Maar, benadrukt Beugel, die paar euro die we betalen per rekening is helemaal niet zo veel. Sterker nog: de banken maakten in 2021 verlies op het betaalverkeer. Dat blijkt uit een onderzoek van consultancykantoor McKinsey in opdracht van Betaalvereniging Nederland. De kosten bedroegen dat jaar zo'n 4,2 miljard euro, de opbrengsten circa 3,6 miljard. Een verlies van een kleine 600 miljoen euro.

"Banken maken wel winst op zakelijke betaaldiensten. Dat maakt het totale verlies iets goed", vertelt Beugel. Zakelijke klanten betalen vaak per transactie. Daarnaast verdienen banken geld met langetermijninvesteringen, obligaties en zaken als hypotheken.

Relatief gezien zijn de kosten voor een betaalrekening zijn in Nederland laag, blijkt eveneens uit het rapport. In 2021 betaalden we gemiddeld 24 euro voor een basisrekening bij een van de drie grote banken (ING, Rabobank en ABN AMRO). In heel Europa was het gemiddeld 51 euro per jaar. De grote uitschieters zijn Frankrijk en Duitsland waar banken gemiddeld 82 en 83 euro rekenen.

Enige land in EU

"Wij zijn het enige land in de Europese Unie waar banken verlies lijden op het betaalverkeer", zegt Beugel. "Dat komt niet doordat de kosten hoog zijn, maar vooral doordat de inkomsten laag zijn."

Dat komt ook doordat de rente laag was: banken moesten rente betalen over geld dat ze bij de ECB stalden. Toen dat lang duurde, berekenden banken deze kosten gedeeltelijk door aan klanten met een saldo boven de 100.000 euro. Deze klanten kregen daardoor te maken met een negatieve rente en moesten geld betalen over hun spaargeld. Maar voor het gros van de bankrekeningen gold dat niet. Dat betekende dat de banken geld toelegden op 'kleine' betaalrekeningen.

De rente stijgt weer, wanneer zien we dat terug?

Inmiddels stijgen de rentes bij de ECB weer, gaan we dat ook terugzien? Betekent dit dat de kosten van onze bankrekeningen - die de afgelopen jaren hoger werden - ook weer dalen? Of dat de spaarrente op onze rekening omhoog zal gaan? "De effecten van de hogere rentestand werken pas na zo'n zes jaar door, blijkt uit het onderzoek", zegt Beugel. Dat komt doordat banken leningen op lange termijn tegen lagere rentetarieven hebben uitstaan.

De rente op spaarrekeningen stijgt op dit moment al wel iets. Met name bij buitenlandse banken zijn hogere rentes te vinden op spaarrekeningen. Zo krijg je bij het Duitse Scalable bank inmiddels 2,30 procent rente op een spaarrekening. Internetbank bunq is de Nederlandse bank met de hoogste rente: 2,01 procent. Ter vergelijking: grootbanken als ABN AMRO en Rabobank zitten op 1 procent.

Als je bereid bent om je geld voor tien jaar vast te zetten, tikken de rentes bij sommige Europese spaarbanken de 4 procent aan. Vaak is het mogelijk om een spaarrekening te openen zonder betaalrekening.