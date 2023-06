Een fatsoenlijke oude dag is straks niet vanzelfsprekend

Rotterdam en buurgemeenten krijgen de komende jaren tienduizenden 65-plussers erbij en dat heeft grote gevolgen: voor de senioren zelf, maar ook hun families. In een serie verhalen brengt het AD in beeld hoe met man en macht gewerkt wordt aan oplossingen. Eén ding is nu al duidelijk: het vooruitzicht op een fatsoenlijke oude dag verdwijnt snel. Toch is er hoop.

Het is geen toekomstbeeld, het is pure realiteit: nu al worden zeker de helft van alle beschikbare ziekenhuisbedden in de Rotterdamse regio bezet door ouderen. Een deel ligt er ook langer ligt dan nodig is. De consequenties daarvan zijn enorm.

Niet alleen is een bezet ziekenhuisbed dure zorg. Het laat ook zien dat doorstroming terug naar huis (met thuishulp/mantelzorg) of naar een verpleeghuis stagneert. Dat frustreert weer patiënten die op een operatie moeten ondergaan. Zij komen onnodig op een wachtlijst tot een bed vrij is.

Er komen 30.000 ouderen bij

Voor de nabije toekomst komen daar nog twee dilemma's bij. De verwachting is dat Rotterdam over ruim tien jaar 30.000 ouderen meer telt dan de 100.000 op dit moment. Nu is krap 16 procent van de inwoners ouder dan 65 jaar, in 2035 heeft 18 procent van de bevolking die leeftijd bereikt. Die toename doet zich ook in de regio voor.

Het aantal medewerkers in de zorg houdt daar geen gelijke tred mee. Integendeel, de personeelstekorten lopen drastisch op. Daarom maakt deRotterdamseZorg, een samenwerking van 36 zorg- en onderwijsorganisaties in deze regio, zich niet zo druk om de hoeveelheid bedden. De zorgen zijn vooral gericht op de arbeidsmarkt over tien jaar. Dan telt Rotterdam dus 130.000 65-plussers.

Schrikbarende aantallen

Het aantal vacatures is dan opgelopen tot enorme aantallen: na 2030, over zeven jaar dus, is het personeelstekort in de ziekenhuizen en universitair medische centra in deze regio is opgelopen tot 2400. De verpleging, verzorging en thuiszorg zullen samen 4600 vacatures tellen.

"Het gaat nooit lukken voldoende mensen te vinden. Dan moet één op de vier werkenden in de zorg actief moeten zijn; nu is dat één op de zeven", legt Arjan Bandel uit, namens zorginstelling Laurens bestuurslid van deRotterdamseZorg.

Het moet helemaal anders

Oplossingen worden gezocht in het versneld opleiden van personeel en in pilots voor nieuwe technologieën, zegt hij. "Omdat we moeten accepteren dat we het met minder mensen moeten doen."

In de zorg is iedereen ervan doordrongen dat het 'meer en beter' moet maar bovenal 'helemaal anders'. Bandel: "Dat betekent dat we óók zelf, de partner, naaste en buurman actie moeten ondernemen en meer naar elkaar moeten omkijken. We zullen mensen moeten verleiden, bijvoorbeeld door meer woonvormen te creëren waarin vitale en minder vitale ouderen bij elkaar wonen."

Onuitvoerbare maatregelen

Dat dit niet vlot, liet de Rekenkamer Rotterdam twee jaar geleden al zien. Gemeentelijke plannen om ouderen bij te staan werden toen bestempeld als 'onrealistisch' en 'onhaalbaar'. Van 81 maatregelen in de rapportage 'Rotterdam Ouder en Wijzer' bleken er tachtig onuitvoerbaar.

Prognoses van het aantal ouderen in Rotterdam en (rechts) in Nederland. Foto: Franciscus Gasthuis

Als zieken- en verpleeghuizen de komende tien jaar niet over meer verpleegbedden (nu zo'n 3000 in de gehele regio) en personeel beschikken, moet de gezondheidszorg vooral slimmer worden. Zorg en controle vanuit huis via apps, beeldscherm, robots en andere digitale handigheidjes staat hoog in het vaandel.

Tegelijkertijd zullen ziekenhuizen zich meer toespitsen op operaties. Revalidatie zou dan 'buiten de deur' moeten gebeuren, zoals de wijkkliniek waar oudere patiënten na een ingreep herstellen.

Nu de babyboomers uit de jaren vijftig oud orden, vergrijst de samenleving zichtbaar steeds sneller. Foto: Archieffoto Bart Harmsen