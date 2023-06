Van buiten mag je het niet zien, maar de tabakszaak van Susanne blijft in trek

Het wordt Susanne Evers niet gemakkelijk gemaakt. Je moet goed kijken om van buiten te zien dat ze een tabakszaak heeft. Toch is de winkel er nog steeds, al vijftig jaar. 'Ik hou de lol er wel in.'

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In de etalage en op de gevel mag maar één verwijzing naar tabak te zien zijn. Vorig jaar kwam Evers in het nieuws toen ze die regel op ludieke wijze ontweek. Ze maakte van 'tabak' met wat knip- en plakwerk 'iabak'. "Daardoor hoefde ik geen nieuwe bestickering aan te schaffen. Zoek het maar uit, dacht ik."

De Helmondse kreeg veel reacties. Maar inmiddels is 'iabak' weer weg. Want op de gevel staat ook nog Tobacconist, de naam van een organisatie van tabaksspecialisten. En die telt ook mee als verwijzing naar tabak, kreeg ze te horen. Evers moest daardoor alsnog nieuwe bestickering bestellen.

In de etalage van Evers-Vos Tabak is geen spoor te zien van sigaren of tabak. Bamboeschermen verhinderen het binnenkijken in de sfeervol ingerichte winkel. Maar Evers klaagt niet. "We zitten er al zo lang, ik heb veel vaste klanten. Die komen toch wel."

'Met 100 gulden in de kas' begonnen haar ouders in 1973 op de huidige plek op de Mierloseweg hun tabakszaak. Moeder deed de zaak, vader hield dat al snel voor gezien. "Je moet het leuk vinden: een praatje maken met je klanten en naar hun verhalen luisteren. Het was niks voor hem."

Tien jaar geleden trok Evers (54) na haar scheiding bij haar moeder in de zaak. Elf maanden later overleed moeder plotseling, waarna Evers de zaak in haar eentje voortzette. "Terwijl ik altijd heb gezegd: ik ga níét in die zaak werken. Het leek me helemaal niks. Maar het is echt heel leuk om in zo'n specialistische winkel te werken. Met vaste klanten van wie ik vaak weet wanneer ze komen."

Ook veel voor weinig

80 procent van de verkoop bestaat uit sigaren; sigaretten en tabak zijn veel minder belangrijk. De handgemaakte sigaar is aan een opmars bezig, daarom specialiseert Evers zich daarin. Zo'n sigaar kost wel een paar centen: vanaf een euro of 3 tot over de 20 euro. "Maar ik heb ook B-merken sigaren hoor: veel voor weinig."

Sigaren zijn veel leuker dan sigaretten. Evers, zelf 'geen echte roker': "Over een sigaar kun je een heel verhaal vertellen, er zit meestal een hele historie achter. Je rookt ze natuurlijk ook niet aan de lopende band, het is echt een beleving."

Volgend jaar wordt de online verkoop van tabakswaren verboden. Hoera, extra omzet? Nou, Evers staat niet te juichen. "Dan komen ze hier één pakje sigaretten halen, daarop zit ik niet te wachten. Aan sigaretten valt niks te verdienen, er zit vrijwel geen marge op. Ik zie het niet zitten om meer personeel te moeten inschakelen omdat het drukker wordt. Dus ben ik van plan om sigaretten alleen per slof te verkopen. Behalve aan mijn vaste klanten natuurlijk."

Veel tabakszaken zijn er niet meer over in Helmond en omgeving. Het is een komen en gaan van klanten uit de hele regio. "Je kunt je steeds boos maken over nieuwe regels, maar dat doe ik niet. Ik kan mijn brood ermee verdienen, heb een eigen pand, woon hier ook, en heb weinig personeel. Ik ga nog wel een hele tijd door."

Zelfs op de potten in de etalage zijn de woorden 'tobacco' en 'toeback' deels afgeplakt. Foto: ED