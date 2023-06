Gestolen schilderij duikt na 64 jaar op bij veiling

Bij Veilinghuis Korendijk in Middelburg is recent een eeuwenoud schilderij gevonden dat in 1959 werd gestolen uit een museum in het Italiaanse Cremona. Het was ingebracht door een opkoper van inboedels.

Dit artikel is afkomstig uit PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Toen het veilinghuis het paneeltje van 16 bij 22 centimeter in maart van dit jaar aanbood, werd dat opgemerkt door een Italiaanse museummedewerker. Die herkende het werkje uit het Museo Civico Ala Ponzone en schakelde de politie in. Het gaat om l'Interno Benedicente, dat wordt toegeschreven aan de Italiaanse schilder Galeazzo Campi (1475/1477-1536). Het schilderij is nu in handen van de Nederlandse politie, maar het gaat over niet al te lange tijd terug naar Italië.

Bij Veilinghuis Korendijk was het aangeboden door iemand die inboedels van huizen opkoopt. "Hij haalt te goeder trouw huizen leeg en had het schilderij al een tijdje in zijn bezit", zegt René de Visser van het veilinghuis. Hoe het in de inboedel was beland, blijft onduidelijk. "Dat valt niet meer te traceren. Vaak gaat het om mensen die inmiddels zijn overleden. Misschien heeft iemand het ergens op een markt gekocht."

Al tijdens de veiling een e-mail uit Italië

In maart werd het online geveild. Uiteindelijk werd het voor 2000 euro verkocht. Al tijdens de veiling kreeg De Visser een e-mail uit Italië dat er mogelijk iets mis mee was. "Maar het bericht was nogal vaag. Wij hebben het wel meteen laten checken door Art Loss Register in Londen, dat alle gestolen kunst registreert. Die konden er niets over terugvinden. Daarom hebben we de veiling toch doorgezet."

Voor de zekerheid heeft het veilinghuis na de verkoop het schilderij vastgehouden. "Direct na de veiling kwam de Nederlandse politie naar ons toe. Die hadden wel overtuigend bewijs dat het werk in 1959 gestolen was", zegt De Visser. "Toen is de koop gelijk ontbonden en hebben we het schilderij overhandigd aan de politie. Dat is allemaal op een soepele en ontspannen manier gegaan."

'Oude meesters zijn vaak een mijnenveld'

Het bewuste schilderij heeft De Visser voorafgaand aan de veiling voorgelegd aan een gespecialiseerd bureau in Parijs. "Oude meesters zijn een mijnenveld. Je komt zo vaak tegen dat een werk eerst wordt toegeschreven aan een grote kunstenaar, maar later toch aan iemand anders. Er is steeds voortschrijdend inzicht."

René de Visser bij het schilderij van Willem Gerard Hofker, dat vorig jaar voor een recordbedrag van 1,6 miljoen euro werd geveild. Foto: Lex de Meester

"Bij dit schilderij wilden we toch iets meer weten. Het bureau in Parijs zei: het is uit periode van Campi, de eerste helft 16e eeuw, maar het is wel erg klein en de handen zijn niet goed geschilderd. Ze zagen er niet veel in. Daarom vraag ik me af of het wel echt werk van Campi is. Maar het is wel heel mooi dat het na 64 jaar ineens opduikt en dus ergens werd gemist."

Duurdere stukken worden vooraf gecheckt

Gestolen kunst maakt De Visser zelden mee. "Ik doe dit zo'n jaar of 22 en het is drie keer gebeurd, denk ik. We laten al onze catalogi checken door Art Loss Register, zeker de duurdere stukken, vanaf een bepaalde waarde. Je wil dit toch voorkomen. Maar onze ervaring is dat iemand met kwade bedoelingen niet kiest voor een veilinghuis, want door internet is alles openbaar. De hele wereld kijkt mee, waardoor dit soort dingen meteen aan het licht komen."

"De moderne dief die iets wil verdienen, kan beter goud of zilver stelen. Dat kun je smelten. Of diamanten, want die kun je omslijpen. Maar een schilderij zit nu eenmaal in allerlei databases, dus je kunt het moeilijk verkopen. Vorig jaar hadden wij een schilderij van Willem Gerard Hofker, dat 1,6 miljoen opbracht. Ook dan ben niet bang voor diefstal. Natuurlijk beveiligen we het heel goed, maar ik kan nog steeds lekker slapen, want ik weet: die mensen kunnen er niets mee."