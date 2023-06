Is het de aanhoudende droogte of wordt er gewoon meer over geklaagd? Op de Facebookpagina Amsterdam Durft te Vragen denken Amsterdammers meer mollen te zien dit jaar. 'Hier helaas drie dode mollen in twee dagen tijd.'

'Onze kat vangt opeens veel mollen. Meerdere per dag,' schrijft een Facebookgebruiker deze week in de populaire groep Amsterdam Durft te Vragen (ADTV). 'Zijn er opeens veel mollen in Amsterdam?'

Niet alleen de bijbehorende foto van een levend gevangen mol zorgt voor veel reacties ('Hoe schattiggg'), leden van de groep herkennen zich ook in het verhaal. 'Wij hebben sinds vorig jaar ineens mollen in de voor- en achtertuin', 'Onze katten vangen ze helaas ook' en 'Hier helaas drie dode mollen in twee dagen tijd'.

Ongediertebestrijder Richard Piké komt het bekend voor. "We kregen dit vroege voorjaar zo'n 15 tot 20 procent meer meldingen van mollen dan vorig jaar", vertelt de eigenaar van Van der Velden Ongediertebestrijding. En ook Patrick Kramer, eigenaar van Jonker ongediertebestrijding, merkt een toename in heel Nederland.

Piké en Kramer geven toe dat de stijging het gevolg kan zijn van hun verbeterde marketingtactieken, maar: "Je kunt het ook zien, hè, op alle openbare stukken grond stikt het van de molshopen", aldus Piké.

Mollentelling

Een lesje 'mollen in het voorjaar' leert dat de mannetjesmol rond februari op zoek gaat naar een vrouwtjesmol om te paren. Dat zorgt in die tijd voor een piek in het aantal molshopen, vertelt Anne Bus van de Zoogdiervereniging. In april worden de kleintjes geboren, die twee maanden later verstoten worden. "Vanaf begin juni moeten de jonge mollen op zoek naar hun eigen plek, waardoor ze vaker boven de grond komen."

Niet gek dus, een mol aan de oppervlakte begin juni. Maar waarom vallen ze nu dan toch zo op? Zijn het er meer dan ooit? Bij de jaarlijkse mollentelling - waarbij molshopen worden meegerekend - is in elk geval een grote stijging te zien. In 2023 gaven er in één weekend 4800 Nederlanders ruim 68.000 'waarnemingen' door. Een jaar eerder maakten nog maar 2100 Nederlanders ruim 17.500 keer melding van een mol(shoop).

Of dat ook betekent dat er meer mollen zijn, is volgens Bus niet te zeggen. De goede weersomstandigheden in het telweekend kunnen de stijging mogelijk verklaren. Ook wordt de mollentelling misschien bekender.

Droogte

Het zou ongediertebestrijder Piké niet verbazen als er meer mollen zijn. "Met strenge winters wil een deel van de dieren nog weleens doodvriezen, maar door de zachte winters van tegenwoordig overleven ze het allemaal."

Volgens bioloog Remco Daalder speelt de droogte van de grond daarnaast mee bij de zichtbaarheid van het dier. "Als er in zijn gangenstelsel geen water meer te vinden is, krijgt de mol het hartstikke moeilijk. Hij moet dieper graven om nog regenwormen te kunnen eten. Om te kunnen drinken, moet hij aan de oppervlakte komen."

De mollen kruipen dan vaak 's ochtends omhoog om de dauw te drinken. "Vorig jaar augustus zag ik zelfs mollen in en om vijvertjes scharrelen. Een heel raar gezicht." Het verbaast Daalder niet dat zulke taferelen nu weer te zien zijn. "Het gras wordt alweer geel. Dan is het voor mollen ook te droog." Amsterdam maakt het voor de mol nóg een stukje moeilijker. "Doordat hier steeds meer wordt volgebouwd, krijgt de mol ook steeds minder ruimte om ongezien zijn gang te gaan."

'Er wordt veel geklaagd'

"Ik heb overigens ook het idee dat de ergernis over mollen toeneemt", voegt Daalder toe. "Er wordt veel geklaagd: 'Heb ik zoveel geld betaald voor mijn huis, komt zo'n mol mijn grasveld verdorie overhoop halen.' Het is net als bij windmolens: 'Niet in mijn achtertuin!'"

Daalder ontkent niet dat een mol overlast kan veroorzaken. "Heb je net een plant neergezet, valt-ie de volgende dag om. Da's lullig ja, maar je kunt vervolgens ook even afwachten. Bij mij ging de mol laatst vanzelf weg. Schakel pas hulp in als je er echt veel last van hebt. Professionele hulp, anders heb je kans op dierenmarteling."

Bus, van de Zoogdiervereniging, noemt het zelfs een 'groot compliment' als een mol je tuin uitkiest. "Hij gaat op zoek naar een voedzame, gezonde bodem. Vervolgens zorgt hij voor beluchting van je grond en eet hij insecten op die je planten kunnen aantasten."

Zelfs in die lelijke molshopen, ziet Bus een voordeel. "Stamp de hoop niet dicht, maar haal 'm voorzichtig weg", tipt ze. "De mol zal niet snel meer op dezelfde plek terugkomen en de super voedzame, luchtige grond is goed voor je bloemen!"