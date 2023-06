Vakbonden: geef alle studenten stagevergoedingen

Alle studenten moeten een verplichte stagevergoeding krijgen, vinden studentenorganisatie ISO en vakbonden. Bijna de helft van de stagiairs krijgt nu geen cent, ook niet bij een veertigurige werkweek.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Veertig uur werken en daar nauwelijks voor betaald krijgen? Dat is schering en inslag voor veel studenten die stage lopen. Zo'n 44 procent van de studenten op het hbo en de universiteit ontvangt geen stagevergoeding, bleek vorig jaar uit onderzoek van ResearchNed. Nog eens 14 procent moet het doen met maximaal 250 euro per maand.

Dat moet anders, vinden het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) en de jongerenafdeling van vakbond CNV. Zij startten donderdag een petitie om een stagevergoeding verplicht te stellen voor iedere stagiair. Dat zou in een tijd van inflatie en hoge energiekosten 'geen overbodige luxe zijn', schrijven de partijen in een gezamenlijk persbericht.

Vastleggen in de cao

"Geen of weinig vergoeding levert veel financiële druk op", zegt Terri van der Velden van ISO. "Wie veertig uur per week stage loopt, heeft nauwelijks tijd om daarnaast een bijbaantje te doen. En dus steken veel studenten zich in de schulden met een extra studielening of door geld te lenen van hun ouders." Vanaf september ontvangen studenten weliswaar weer een basisbeurs, maar dat bedrag is onvoldoende om studiekosten, kamerhuur en levensonderhoud te dekken.

De actievoerende partijen willen dat het recht op een stagevergoeding voortaan wordt vastgelegd in de cao's. Op dit moment bevat slechts 7 procent van alle cao's zulke afspraken, blijkt uit intern onderzoek van CNV. "Onze actie is niet alleen gericht aan de landelijke politiek, maar ook aan de vakbonden zelf", zegt Van der Velden. "Zij moeten een verplichte stagevergoeding uitonderhandelen in de gesprekken met werkgevers."

Rode loper uitleggen voor stagiair

Een van de vakbonden die dat al doet, is de Algemene Onderwijsbond (AOb). Die voert sinds enkele maanden actie om een stagevergoeding van 750 euro af te dwingen voor alle stagiairs in het onderwijs, en neemt die eis naar eigen zeggen ook mee naar de onderhandelingstafels. Uit onderzoek bleek eerder dat stagiairs in het onderwijs en de zorg het minst vaak op een stagevergoeding konden rekenen.

"Uitgerekend het onderwijs zou de rode loper moeten uitleggen voor de stagiairs", zegt AOb-woordvoerder Rob Voorwinden. "De sector kampt met grote lerarentekorten. In plaats daarvan hollen veel stagiairs na een lange dag rechtstreeks naar de supermarkt voor een bijbaantje als vakkenvuller, omdat ze anders niet rondkomen. Dat gaat allemaal ten koste van hun studiesucces en concentratie op de stageplek."

Mbo-student vaak nog slechter af

De AOb beaamt dat de vakbonden zelf een belangrijke rol spelen aan de cao-onderhandelingstafels, maar legt de bal ook bij de Rijksoverheid. Voorwinden: "De minister bepaalt immers met hoeveel geld de schoolbesturen het moeten doen. Je kunt als vakbond niet meer geld vragen dan dat er is."

Hoewel het ISO voornamelijk opkomt voor studenten in het hoger onderwijs, vraagt de organisatie nadrukkelijk om een gelijke behandeling van mbo-studenten. Die krijgen doorgaans een nog karigere vergoeding dan studenten aan hbo en universiteit. In een recent 'stagepact' is weliswaar afgesproken dat zij voortaan altijd hun treinkaartjes en andere onkosten vergoed krijgen, maar werkgevers, mbo-instellingen en overheid werden het niet eens over een verplichte stagevergoeding.

'Volgend jaar ga ik naar het mbo, daar krijg je wél een stagevergoeding'

Met Kerst kreeg ze een bol.com-cadeaukaart van 20 euro. Maar dat is dan ook direct de enige financiële vergoeding die Erva Calkin van haar middelbare school heeft gezien sinds ze er in augustus als stagiair is begonnen. Terwijl ze toch twee dagen per week op de Amsterdamse vmbo-school is te vinden.

Ze heeft het wel aangekaart bij het schoolbestuur, zegt Calkin, die in het tweede jaar zit van de docentenopleiding maatschappijleer. "Toen kreeg ik te horen dat de school nooit stagevergoedingen geeft, en dat ze daar ook niet eerder klachten over hebben gekregen."

Calkin baalt ervan. Haar maandlasten zijn gelukkig laag omdat ze nog bij haar ouders woont, maar het doet wel iets met haar motivatie. "Het voelt alsof ik niet volwaardig onderdeel ben van het team, terwijl ik wel veel verantwoordelijkheden heb."

Soms heeft ze het idee dat de studenten daar de dupe van worden. Ze besteedt graag veel tijd aan het voorbereiden van haar lessen. Zo kwam ze onlangs in een legerjas en op de sirene van een luchtalarm het klaslokaal binnen om te vertellen over de Koude Oorlog. Maar het gebrek aan financiële vergoeding nodigt niet uit om veel extra uren in de voorbereiding te steken, zegt ze enigszins cynisch.

Volgend jaar gaat ze het anders doen, weet Calkin al wel. Stagiairs aan het mbo krijgen namelijk wél een vergoeding. En dus voert ze al verkennende gesprekken met een mbo-instelling. Ook veel klasgenoten willen om die reden stage lopen bij een mbo. Een enkeling gaat zelfs parttime in dienst bij een school, tegen een mooi salaris. "Studievertraging nemen ze voor lief", zegt Calkin. "Alles is beter dan je huur niet kunnen betalen."