Ben (22) zou niet ouder zou worden dan 10

Zo normaal mogelijk leven, dat is de wens Benjamin Rijnbeek (22). Op jezelf wonen hoort daar ook bij, maar door zijn lichamelijke beperking is er nergens plek voor hem. De Bodegraver zoekt daarom nu anderen in een vergelijkbare situatie om samen een nieuwe woonvorm te starten.

"Voor mensen met een geestelijke beperking zijn er allerlei woonvormen, maar ik val overal buiten", vertelt Benjamin. Ben, zoals hij wordt genoemd, heeft de stofwisselingsziekte mitochondriële myopathie en epilepsie. Ook heeft hij twee sondes en een katheter en daarom heeft Ben 24 uurszorg én verpleegkundige zorg nodig. Nu biedt zijn moeder Elise van den Dikkenberg-Rijnbeek die zorg, maar als hij op zichzelf zou wonen moet die zorg aanwezig zijn. Dat maakt het vinden van een woning lastig.

Elise legt uit dat in woonvormen waar bijvoorbeeld jongeren met een lichte verstandelijke beperking wonen, specialistische zorg als het vervangen van een sonde niet geleverd kan worden. "Ben zou dan terechtkomen bij bijvoorbeeld Ipse de Bruggen waar mensen met een ernstige lichamelijke én geestelijke beperking wonen. De zorg daar is fantastisch, maar het is geen plek voor Ben."

Werken bij restaurant

Ben vult aan: "Ik heb geestelijk niets. Ik werk bij restaurant De Munt in Bodegraven, ga naar ESTO en darten. Ik ben onderdeel van de samenleving en wil in de samenleving wonen. Het liefst in Bodegraven." Een voorbeeld van een woonvorm waar Ben zou willen wonen, kan hij niet noemen. Simpelweg omdat die er niet zijn.

Ben en Elise hopen daarom 15 tot 20 anderen te vinden die in een vergelijkbare situatie als Ben zitten: mensen met een lichamelijke beperking en een zogenoemde WLZ-indicatie om samen een vereniging te starten. De wet op de privacy maakt het echter lastig om hen te vinden. "Je weet dat ze er zijn, maar je vindt ze niet", vertelt Ben. Elise vult aan: "De Wmo, het zorgkantoor, huisartsen, fysio's, buurtzorg et cetera mogen geen gegevens delen. We hopen nu via de media mensen zoals Ben te vinden om dit samen op te kunnen zetten."

Toekomstdroom

Ben legt uit dat hij graag een rolstoelvriendelijk, levensloopbestendig appartement wil met een woonkamer, slaapkamer, grote badkamer vanwege de zorg en het liefst een gemeenschappelijke ruimte. Ook moet er 24 uurszorg aanwezig zijn, zodat een slaapwacht bijvoorbeeld kan helpen als Ben 's nachts een epileptische aanval krijgt, want die heeft hij regelmatig. Toen hij negen maanden oud was, kreeg hij voor het eerst zo'n aanval. Een paar jaar later werd ontdekt dat hij de energiestofwisselingsziekte mitochondriële myopathie heeft.

Benjamin Rijnbeek en zijn moeder Elise van den Dikkenberg-Rijnbeek. Foto: Merel Klijzing

Ben heeft veel in het ziekenhuis gelegen, zijn maag- en darmfunctie zijn uitgevallen; eten kan Ben bijvoorbeeld al tien jaar niet meer en Ben is afhankelijk van veel medicijnen. "Artsen zeiden destijds dat hij niet ouder zou worden dan tien, inmiddels is hij 22. Over zijn levensverwachting doen artsen nu geen uitspraken meer, misschien wordt hij wel vijftig. Ik snap daarom ook dat hij de wens heeft om op zichzelf te wonen."



"Een kind als Ben wil je niet loslaten, maar dat is niet goed voor hem en ook niet voor ons. Ik kan zijn toekomstdroom niet tegenhouden. Bovendien, hoe moet het als mijn man en ik ouder worden en niet meer voor hem kunnen zorgen? Dan komt de zorg op zijn broers terecht, maar broers moeten broers zijn, geen verzorgers."

Ben, die een ontzettend positieve instelling heeft, vervolgt: "Ik heb een heel leuk leven. Ik ga met mijn ziekte om alsof ik die niet heb. Ik wil zo normaal mogelijk leven en net als mijn broers en andere jongeren op mezelf kunnen wonen. Dat gun ik anderen met een lichamelijke beperking ook. Ook voor ons moet er een plek zijn."