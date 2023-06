Toen Thom bedonderd werd toen hij een festivalkaartje kocht, bedacht hij een oplossing

Ook wel eens foeterend achter de laptop gezeten bij het kopen van festivaltickets? Of opgelicht door iemand die zijn kaartje te koop aanbood, maar na betaling toch niet leverde? Met het festivalseizoen in aantocht denkt een Rotterdams bedrijfje dat de ticketverkoop eerlijker en veiliger kan.

Gefrustreerd zit Thom Ultee (23) op zijn zolderkamer in Kralingen. De kaarten waar hij op aast zijn 20 procent duurder dan verwacht door transactiekosten, maar vooruit, al zijn vrienden gaan, dus hij ook. Als hij alle velden op zijn computerscherm heeft ingevuld, doet de betaalknop het niet. Dus: laptop herstarten, opnieuw alles invullen en hopen dat het nu wel lukt. Maar die tweede poging eindigt nog vervelender: alle kaarten zijn uitverkocht.

Wat is het alternatief?

Ultee doet een oproep op de Facebooksite van het evenement, waarna een onbekende te hulp schiet. Hij is die dag verhinderd en wil zijn digitale kaartje wel verkopen, voor een fors hogere prijs. Thom betaalt het Tikkie, maar wordt genept: de beloofde QR-code wordt niet gemaild. Verhaal halen bij de aanbieder lukt niet meer, die heeft Thoms nummer inmiddels geblokkeerd. Geld kwijt, geen kaartje, de stoom komt uit zijn oren.

"Dit is me dus een paar keer overkomen", zegt de twintiger, die aan de Erasmus Universiteit een studie econometrie afrondde en nu bezig is met een master in quantitative finance. "En ik ben niet de enige die wel eens bedonderd is. Ik hoor die verhalen vaak in mijn omgeving, net als klachten over hoge doorverkoopprijzen."

QR-code is al gescand

Soms ontdekken bezoekers pas aan de poort dat ze opgelicht zijn. Bijvoorbeeld als de QR-code niet gescand kan worden. Ultee: "Het gebeurt geregeld dat verkopers hun digitale kaartje aan meerdere mensen verpatsen. Dat is heel eenvoudig: je maakt een screenshot van je QR-code en stuurt dat naar meerdere kopers. Die weten niet dat anderen hetzelfde kaartje hebben gekregen. Maar de code is maar één keer geldig."

Wie toch naar een uitverkocht festival wil, maar liever niet met louche aanbieders op Facebook of WhatsApp in zee gaat, kan terecht op sites als TicketSwap, een grote online marktplaats voor kaartjes. Aanbieders mogen de originele ticketprijs daar met maximaal 20 procent verhogen, om woekerprijzen te voorkomen. TicketSwap ontvangt 5 procent servicekosten van de koper en de verkoper. Op een kaartje van 20 euro, verdient het bedrijf dus 2 euro.

Tomorrowland

Er zijn dus platforms waar kaarten onder redelijke voorwaarden verhandeld worden, is er dan wel behoefte aan nóg een bedrijf dat tweedehands e-tickets aanbiedt? Jazeker, zegt Ultee, met Max van Wilsum de oprichter van A Greener Ticket.

Hun bedrijf onderscheidt zich van de bestaande ticketsites, zeggen de mannen. "Wij verkopen kaartjes door voor kleinere festivals, tot ongeveer duizend bezoekers. Denk aan studentenfeesten in De Bikini of clubavonden op vrijdag. Voor die evenementen bestaat geen goed marktplein, waardoor vraag en antwoord elkaar slecht weten te vinden. Voor TicketSwap zijn zulke festivals niet interessant omdat er te weinig kaartjes worden verhandeld. Grote bedrijven doen liever zaken met mega-evenementen als Tomorrowland, waar 100.000 kaartjes voor worden verkocht."

Kantoortje naast liftschacht

Ook bij A Greener Ticket geldt bij doorverkoop een maximale verhoging van 20 procent. "Maar de transactiekosten blijven beperkt tot 80 cent", zegt Ultee. "Daarmee zijn we goedkoper dan anderen. De koper krijgt meteen een nieuwe QR-code en de kaart wordt op zijn naam gezet. Je weet dus zeker dat je binnenkomt. Wij kunnen een kaartje van begin tot einde volgen dankzij speciale software. Zo kunnen we ook zien of er toch handelaren tussen zitten. Iemand die vaak tickets doorverkoopt, zetten we buitenspel. Dat is geen liefhebber."

De Rotterdamse studenten, Florence Barker en Astrid Myklebust completteren het vierkoppige bedrijf, werken momenteel vanuit een piepklein kantoortje aan de Oostmaaslaan in Rotterdam-Kralingen. Vanuit hun hok van negen vierkante meter, direct naast de liftschacht, hopen ze Nederland te veroveren met hun ticketsite.

Fraudeproof

Om meer te zijn dan een marktplaats voor losse kaartjes - van die kleine marges kan de schoorsteen immers niet roken - regelt A Greener Ticket in juli de volledige kaartverkoop voor het Rotterdamse muziekfestival In de Verte. "Dat is met 250 bezoekers relatief klein, maar in de toekomst willen we natuurlijk groeien. Onze verkoopsite is fraudeproof. Wie van zijn gekochte kaartje af wil, kan het meteen weer te koop aanbieden. Het betaalsysteem, iDEAL, is in de site geïntegreerd. Je bent dus niet overgeleverd aan mensen die misschien wel slechte bedoelingen hebben. "

De beginnend ondernemers willen festivalorganisatoren ook op andere vlakken helpen. In de strijd tegen vervuiling bieden ze straks bijvoorbeeld recyclebare bekers aan, of mobiele toiletten. "Kleine festivals hebben geen tijd om dertig offertes aan te vragen. Voor hen is het handig als iemand dat allemaal al heeft uitgezocht."

De bedrijfsnaam, A Greener Ticket, verwijst naar duurzaamheid. Ultee: "Wij compenseren onze eigen uitstoot, maar organisatoren die via ons kaarten verkopen, kunnen dat ook doen door een percentage van de kaartverkoop te doneren aan een bedrijf dat bomen plant. Afhankelijk van dat bedrag, krijgt een organisator een bronzen, zilveren of gouden embleem op onze site."

Ultee verwacht dat zo'n label een prikkel is voor organisatoren, om meer te doneren. "Festivalgangers associëren zich immers graag met duurzame bedrijven."