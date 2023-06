Man krijgt last van geweten en legt bekentenis af

M.S. (39), een Pool zonder vast adres, is verdachte in een strafzaak waarbij het vooral gaat om drugs en een vuurwapen die de politie aantrof in Nijkerk. Hij was onder voorwaarden vrij, maar in de rechtbank kreeg hij vandaag last van zijn geweten.

Zijn medeverdachte is S.P., een 33-jarige Pool die in Nijkerk woont. Op 23 februari sloegen beide verdachten met een auto op de vlucht voor de politie. Daarbij veroorzaakte P., veel te hard en onder invloed rijdend, een ongeval op de Hoefslag, waarbij hij tegen een andere auto botste. De bestuurder van die auto liep zwaar lichamelijk letsel op.

Na het ongeval was S. snel verdwenen. In de auto werden in een kluisje drugs gevonden. En voor de bijrijdersstoel lag het vuurwapen, een omgebouwd gaspistool, inclusief munitie.

Kilo's drugs

De politie besloot een kijkje te nemen bij P. thuis. Ook daar lagen de nodige kilo's soft- en harddrugs, waaronder amfetamine, cocaïne, MDMA, methadon en hennep.

P. werd vastgezet en blijft daar tot de inhoudelijke behandeling van de strafzaak in augustus. Zo bepaalde de rechtbank vandaag, die een verzoek afwees van de advocaat van P. om zijn cliënt vrij te laten. De beschuldigingen zijn te ernstig en ook bestaat gevaar voor herhaling, oordeelde de rechtbank.

Ook worden beide verdachten in de komende maanden opnieuw door rechter-commissaris verhoord. Dat gebeurt omdat S. vandaag vertelde dat zijn rol veel groter was geweest dan hij eerder had doen voorkomen.

Veel nagedacht

Bij de politie had hij vooral gezwegen, maar hij kwam in de knoei met zijn geweten, zoals hij het zelf zei. "Ik was wel vrij, maar heb veel nagedacht over wat er allemaal is gebeurd."

Over het vuurwapen zei hij: "Ik verkocht weleens drugs en je weet nooit of je het dan een keer nodig hebt." S. had destijds geen vast woonadres, maar bivakkeerde wel eens een paar dagen in de woning van P. in Nijkerk.

Hij bekende: "Het was mijn wapen en de 2 kilo drugs in de woning in Nijkerk waren van mij."

Met als gevolg dat S. na afloop van de zitting op bevel van de officier van justitie door de parketpolitie werd aangehouden en direct weer werd vastgezet.