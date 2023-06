Deze robot prikt en plakt pleisters

Delen via E-mail

Een klein prikje, maar een grote stap voor de medische sector. De bloedprikrobot van het Utrechtse bedrijf Vitestro doet alles wat tot voor kort door een mens werd gedaan. Maar kun je je als patiënt zorgeloos door deze robot laten prikken?

Dit artikel is afkomstig uit het AD Utrecht. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De patiënt identificeert zichzelf bij het laboratorium en krijgt een soort cartridge overhandigd met daarin de benodigde bloedbuisjes. Hij gaat zitten, voert de cartridge aan de machine en legt zijn arm in het apparaat. De robot zoekt de juiste prikplek, neemt het bloed af en plakt daarna een pleister. Zo simpel is het.

Minder eenvoudig is de techniek achter deze medische innovatie. De bloedprikrobot werkt op basis van kunstmatige intelligentie, echogeleide 3D-reconstructie en robotica. Vitestro-directeuren Toon Overbeeke en Brian Joseph werden bij de ontwikkeling gedreven door hun persoonlijke ervaring.

Lange wachttijd

Joseph vertelt: "Met één van mijn kinderen ging ik maandelijks naar het ziekenhuis. De bloedafname-afdeling kampte steeds met lange wachttijden door personeelstekort. En dat terwijl het laboratorium, waar al die buisjes worden geanalyseerd, volledig is geautomatiseerd." Daarin lag volgens hem de oplossing. Want waarom zou een apparaat geen bloed kunnen afnemen?

In augustus 2017 begonnen de heren met de ontwikkeling van hun innovatieve idee, ondersteund door drie personeelsleden. Inmiddels werken er 53 medewerkers op het hoofdkantoor aan de Europalaan in Utrecht. De medische start-up ontving 12 miljoen euro van investeerders. De onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van Vitestro worden gefinancierd door subsidies en bijdragen van private partijen, waaronder Sonder Capital uit het Amerikaanse Silicon Valley.

Onder toezicht

"Patiënten reageren positief", vertelt Joseph. "We hebben onderzoeken uitgevoerd bij het St. Antonius Ziekenhuis, het OLVG lab en het Result Laboratorium in het Albert Schweitzer ziekenhuis. De bloedprikrobot heeft bij 1500 mensen bloed afgenomen. De overgrote meerderheid is enthousiast over deze innovatie."

De robot opereert niet volledig zelfstandig. Er is altijd een medewerker in de buurt die toezicht houdt. Overbeeke vertelt: "Wij kiezen bewust voor een supervisor model, om ervoor te zorgen dat de patiënt nog wel het schouderklopje krijgt. Voor sommigen kan het best spannend zijn, zeker de eerste keer. Kinderen zijn vooralsnog uitgesloten; wij richten ons op mensen die zelf hun arm kunnen stilhouden."

Dit is de bloedprikrobot van het Utrechtse bedrijf Vitestro. Foto: Ruud Voest

Concurrentie uit China

Feilloos is de robot niet. "Het apparaat prikt wel eens fout. Maar als je kijkt naar waar we nu staan, dan zijn onze prestaties vergelijkbaar met die van een bloedafname-medewerker." Bedrijven in China en de Verenigde Staten werken aan een soortgelijke machine. Zij vormen vooralsnog geen serieuze bedreiging voor de Utrechtse onderneming.

Joseph vertelt: "Dat Chinese bedrijf maakt gebruik van andere technologie en richt zich vooralsnog alleen op de binnenlandse markt. Daarnaast is het model waarmee zij werken minder aantrekkelijk voor Europa, omdat de patiënt zijn arm in een soort zwarte doos moet steken. Daardoor zie je niet wat er gebeurt. Amerikaanse bedrijven werken nog met prototypes. Die fase zijn wij een paar jaar geleden al gepasseerd."

Nieuwe innovatie

Naar verwachting verschijnt het bloedafname-apparaat tegen het einde van 2024 op de markt. In het eerste jaar verwacht het bedrijf vijf tot tien ziekenhuizen te bedienen. Als dat naar tevredenheid verloopt, gaat Vitestro de productie verder opschroeven.

Mogelijk stopt het daar niet. "Als je er eenmaal in slaagt om een naald heel precies in een vat te brengen, dan kun je het voor meer toepassingen gebruiken. Ik verwacht dat je deze techniek ook kunt gebruiken voor andere innovaties", aldus Overbeeke. Wellicht kan een robot over enkele jaren infusen inbrengen.