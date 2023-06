Zeker 25 radicaliserende personen in beeld in Oost-Brabant

Een Eindhovense jongen van zestien jaar had contact met een groep Tsjetsjeense Belgen die serieus scenario's voor aanslagen besprak. Ze waren op zoek naar wapens. Hoe komt een jonge Eindhovenaar bij die groep terecht? Deze tiener werd opgepakt, maar zijn er meer zoals hij in deze regio?

Dit artikel is afkomstig uit het Eindhovens Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De zestienjarige M. was bij de regionale instanties nog niet bekend als geradicaliseerd. Hij kwam pas in beeld toen de landelijke politie op 4 mei ingreep. De jonge Eindhovenaar werd die middag thuis aangehouden door een speciale politie-eenheid. Hij zou volgens het Openbaar Ministerie (OM) met andere IS-aanhangers op sociale media serieuze gesprekken hebben gevoerd over het plegen van aanslagen in België.

In een oogwenk kan iemand van het rechte pad af wandelen richting extremistische denkbeelden, zegt terrorisme-expert Jelle van Buuren van Universiteit Leiden. Het is volgens hem goed denkbaar dat nog niemand in de omgeving van M. doorhad met wat voor gevaarlijke ideeën of overtuigingen de jongen rondliep. "We kennen flitsradicalisering. Binnen twee weken kan iemand van nul naar honderd gaan. Dat is erg ingewikkeld om waar te nemen, zeker als dat 100 procent digitaal gebeurt."

Volgens de politie geen probleemwijk

Het gezin van M. met vader, moeder, broer en zussen - van Turkse komaf - woont al twintig jaar in de straat, in de buurt van de DAF-fabriek. Een onopvallend huishouden, aldus de enkeling uit de omgeving die iets wil zeggen, in een van de mooiste stukjes van de Eindhovense wijk. Op steenworp afstand woonde de Eindhovenaar die vorig jaar overleed toen het drugslab ontplofte waar hij werkte. En een paar straten verder probeerden criminelen jaren geleden een andere bekende onderwereldfiguur een paar keer te grazen te nemen. Maar het is in de ogen van de politie geen probleemwijk.

Hoe komt een Eindhovense puber in contact met Belgische IS-aanhangers? De link met België is niet zo opvallend, zegt terrorisme-expert Van Buuren. "Via sociale media is er veel internationale inspiratie." Online is de weg naar ander gedachtegoed en nieuwe contacten kort. Mogelijk maakte de jongen in Nederland geen deel uit van een groep en kreeg hij enkele tientallen kilometers verderop de kans zich aan te sluiten bij gelijkgestemden, denkt Van Buuren. "België is qua taal wellicht makkelijk. En als er wederzijds vertrouwen is, kun je iemand bij je plannen betrekken zonder dat je hem ooit hebt ontmoet."

Zorgwekkende ontwikkeling

Dat M. pas net zestien jaar is, noemt Van Buuren 'opvallend'. "Maar het past in de trend." De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) rapporteerde eerder al dat de leeftijd van de mensen die bij de opsporingsdiensten in het vizier komen, steeds verder daalt. "Een zorgwekkende ontwikkeling." Er is geen duidelijke oorzaak voor te vinden, zegt Van Buuren. "Je kunt je op sociale media makkelijker voordoen als een serieuze jihadistische strijder. Maar dat is logica van het gezonde verstand."

Kan volgende week weer een tiener als M. met extremistische denkbeelden het nieuws kan halen in deze regio? "Het is niet vreemd als er meer van dit soort jongens gaan opduiken", zegt Nuenens burgemeester Maarten Houben. Hij is tevens voorzitter van de Oost-Brabantse programmaraad Maatschappelijke Onrust, waar het thema radicalisering onder valt. Die richt zich met bijvoorbeeld politie, OM en de Veiligheidshuizen op onder meer het signaleren en voorkomen van radicalisering.

- Foto: Ilse van Kraaij

Nederland telt volgens de AIVD zo'n 500 jihadisten. De nieuwe cijfers die beeld bij de situatie in Oost-Brabant geven, komen van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost, maar gaan over 2022: regionale instanties hadden toen 25 radicaliseringszaken omhanden. Het gaat dan om alle vormen van radicalisering, dus ook rechts-extremisme of anti-overheidsdenken.

Concrete aantallen en voorbeelden van de huidige situatie kan en wil Houben niet noemen. Maar volgens hem hebben de experts die samen de signalen in de regio beoordelen het dit jaar 'razend druk'. In 2022 vielen 4 nieuwe personen in de regio dusdanig op dat er dossiers van ze werden gevormd. In 2021 waren dat er nog 17 (inclusief de groep van 9 verdachten die recent door de rechtbank zijn vrijgesproken), het jaar daarvoor 9.

Houben zag hoe snel het kan gaan. Een jongen in rechts-extremistische hoek in deze regio radicaliseerde in veertien dagen. "Dat maakt het werk extreem lastig. Het wordt steeds belangrijker dat elk signaal vroegtijdig wordt opgepakt."

Meldpunt

Dat gaat in regio Eindhoven steeds beter, zegt Patrick van de Ven, programmamanager Polarisatie en Radicalisering van de gemeente Eindhoven. Alle signalen van regionale instanties - zoals scholen, politie en jeugdzorg - over radicalisering komen via een meldpunt bij hem en een collega binnen. "Soms is het weken stil, maar na een nieuw NCTV-rapport, zoals vorige week, zijn het er ineens drie."

Er zijn te weinig signalen voor een diepgravende analyse, maar radicalisering lijkt overal in Eindhoven voor te kunnen komen, aldus Van de Ven. Het gaat vrijwel altijd over mannen jonger dan 35 jaar, behalve in de hoek van het anti-overheidsdenken, die zijn juist vaak wat ouder. De maatschappij speelt zich steeds meer online af, dus ook radicalisering. Dat maakt het waarnemen van signalen lastiger, zegt hij. Van de Ven kan het niet keihard onderbouwen, maar hij sluit niet uit dat in dit soort dossiers daarom vaker personen 'uit het niets' gaan opduiken.

Kwaliteit van de meldingen wordt beter

Inmiddels zijn in Eindhoven twaalf personen uitgebreid opgeleid tot specialisten in het herkennen van radicalisering. Zij werken bij instanties als de gemeente en WIJeindhoven die dichtbij gezinnen staan en vaak een rol spelen wanneer iemand radicaliseert. Zij kunnen hun collega's adviseren of een casus overnemen. Daarnaast is een groep van zo'n veertig man in een breder netwerk van onder meer woningstichtingen en jongerenwerk extra geschoold en kregen honderden mensen een training van een dag.

Ooit werd 'de buurman die zijn baard had laten groeien' al gemeld, inmiddels wordt de kwaliteit van de meldingen beter, zegt Van de Ven. "Want dat zegt niks over zijn gedachtegoed."