Utrecht verbiedt als eerste gemeente nieuwe tabakszaken

Dit artikel is afkomstig uit AD Utrecht. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De Utrechtse gemeenteraad heeft gisteren een voorbereidingsbesluit genomen, waarmee - vooruitlopend op landelijke wetgeving - de huidige situatie voor de hele stad is bevroren. Concreet betekent dit dat het niet meer mogelijk is om een nieuwe tabaksspeciaalzaak te vestigen. Het besluit geldt voor de periode van één jaar.

Wethouder Eelco Eerenberg (D66): "Onze ambitie is dat alle Utrechtse kinderen in 2035 rookvrij opgroeien, en dat minder dan 5 procent van de inwoners (nog) rookt. We juichen het landelijke verbod op verkoop in supermarkten - per 1 juli 2024 - dan ook toe."