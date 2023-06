Amsterdam wil gewelddadige video's sneller offline

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De circulatie van dit soort schadelijke online content wil de gemeente nu sneller aan banden kunnen leggen. Beeldmateriaal waarin geweldsincidenten worden getoond of waarin wapenbezit wordt verheerlijkt, moeten nog voordat deze viraal gaan offline worden gehaald door de techbedrijven. Zo'n bedrijf moet een melding krijgen van het meldpunt over een filmpje, waarna deze met prioriteit moet worden behandeld en direct worden verwijderd.

Abdi: "Zulke video's worden vaak compleet buiten het zicht van ouders, scholen en omstanders getoond. In die online werkelijkheid groeit onze jeugd op, terwijl het geweld wordt genormaliseerd. Dit leidt vervolgens tot gevoelens van onveiligheid, eenzaamheid, maar ook machteloosheid hiertegen. Daar moet iets aan gebeuren en hopelijk is dit een belangrijke stap."

Het is niet zo dat de gemeente hier morgen mee kan beginnen. Amsterdam zal in Den Haag moeten lobbyen om zo'n meldpunt voor elkaar te krijgen, al is een samenwerking met Expertisebureau Online Kindermisbruik ook een mogelijkheid. Amsterdam gaat ook in overleg met de VNG om steun van andere gemeenten te krijgen. Het meldpunt zal ook ondersteuning bieden aan slachtoffers, die vaak niet zelf naar de politie stappen, bij het inzetten van eventueel strafrechtelijk proces.

Abdi: "Het is een eerste stap, maar we moeten niet naïef zijn. Socialemediabedrijven nemen al een geruime tijd hun verantwoordelijkheid niet. Het is simpelweg een verdienmodel. Het idee dat het internet onschuldig is en dat je je als overheid en als techreus vooral terughoudend moet opstellen, is wat mijn betreft niet langer meer een optie."