Uslu worstelt met besluit Ongehoord Nederland

Media-staatssecretaris Gunay Uslu heeft meer tijd nodig voor de vraag of Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moet worden gezet. Ze zal niet zoals aangekondigd voor het zomerreces een besluit nemen, maar pas ná de zomer. Dit bevestigen bronnen op het ministerie van OCW.

Volgens betrokkenen heeft de landsadvocaat inmiddels advies gegeven aan de staatssecretaris. De strekking van het advies is dat Uslu óók Ongehoord Nederland (ON) moet horen. Nu ligt er alleen een uitgebreide zienswijze van de NPO. Maar voor een zorgvuldig besluit dat juridische toetsing doorstaat zal ook minstens ON moeten worden gehoord. Uslu gaat daarvoor nu de tijd nemen.

De tijdsdruk op staatssecretaris Uslu is groot. Maar het risico van prestigeverlies door een verloren rechtszaak zou rampzalig zijn, stellen ingewijden. Om die reden zal op korte termijn bekend worden gemaakt dat Uslu meer tijd wil voor een gefundeerd besluit.

"Een dergelijk besluit met potentieel ingrijpende gevolgen wil ik niet lichtvaardig nemen", liet ze toen al weten. Daarbij deed ze eind april de belofte de Tweede Kamer voor het zomerreces nader te informeren.

De NPO verzocht in april de staatssecretaris de licentie van ON in te trekken en de aspirant-omroep uit het bestel te zetten. De omroep heeft nu drie boetes die optellen tot zo'n drie ton. De publieke omroep baseert zich vooral op diverse onderzoeken van Ombudsman Margo Smit. Die heeft vastgesteld de ON 'stelselmatig' de journalistieke code van NPO overtreedt. Bij twee boetes mag een omroep al uit het bestel worden gezet

'Een spannende uitdaging'

D66-bewindsvrouw Gunay Uslu wordt naar alle waarschijnlijkheid de eerste staatssecretaris in de geschiedenis die een omroep uit het publieke bestel gaat zetten. Kort na de lunch van de ministerraad op 26 april loopt Gunay Uslu op het ministerie van Algemene Zaken langs de parlementaire pers. Hoe ervaart ze het, dat ze mogelijk een omroep uit het bestel moet zetten? Uslu ten voeten uit: "Ik vind het geen feestje, maar dat verzoek ligt wel bij mij." Een politicus zou zeggen: wat een spannende uitdaging.

De hete aardappel ligt nu op haar bord. Een betrokkene die hier met Uslu over spreekt, zegt: "Het ligt staatsrechtelijk als een zware steen op haar maag. Wat voor hek zet ik open als ON eruit gaat? Maak ik het dan makkelijker voor een staatssecretaris om toekomstige media te weren uit het bestel? Tast ik hiermee de vrijheid van media aan?"

De zware steen op haar maag heeft ook te maken met de storm die zal opsteken, verwacht een van de omroepdirecteuren, die niet herkenbaar geciteerd wil worden. "Als ze ON uit het bestel zet, zal ze krijgen wat Sigrid Kaag over zich heen krijgt. Berg je maar. Dat wordt ophitserij."

Gunay Uslu tijdens een mediamoment in het Nationaal Archief. Foto: ANP

Hart ligt bij cultuur

Ze oogt als een Alice in Wonderland die onverwachts moet gaan mestruimen. Want Gunay Uslu had dat niet in gedachten toen ze 'ja' zei op het verzoek van Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Vriend en vijand vinden het een heel zwaar besluit dat Uslu de komende maanden moet gaan nemen over de toekomst van ON. In Hilversum laat Uslu zich weinig zien, bevestigt een omroepbaas: "Ze is niet bezig met de inrichting van de publieke omroep. Zij omarmt kunstcollecties, musea, bibliotheken."

Haar hart ligt nu eenmaal bij cultuur, zegt een naaste medewerker. Wie daar nog aan twijfelt, wordt door haar cv overtuigd. De cultuurhistorica heeft een brede waaier aan adviesraden en toezichtfuncties bij gerenommeerde culturele instituten. Iets betekenen voor de hogere cultuur was een mooie drive om staatssecretaris te worden, zegt Rob Jetten. "Ze wist dat ze ook te maken zou krijgen met politieke spelletjes. Als je daarvoor terugdeinst als onervaren speler, verandert er nooit iets in Den Haag. Daar heeft ze ook met Sigrid Kaag over gesproken."

Media kreeg ze erbij. En juist dat vertegenwoordigt een kant die ze lastig vindt. Het is politiek Den Haag op zijn slechtst: hectisch, hijgerig, snel uit de heup schieten: als je maar als eerste reageert. "Daar vindt ze iets van", zegt de medewerker. "Wat is er mis mee om eventjes na te denken?"

De mediaportefeuille domineert de cultuurkant, ook door grensoverschrijdend gedrag bij BNNVARA en NOS Sport. Maar Ongehoord Nederland drong zich ook met rasse schreden op. Door een reeks van boetes en het daaropvolgende verzoek van de NPO om ON eruit te zetten, moest Uslu zich schrap zetten.

Politiek verslaggever Ernst Lissauer van de omroep Ongehoord Nederland, in gesprek met Thierry Baudet (FVD). Foto: ANP

Relatief weinig politieke ervaring

Ambtenaren van OCW adviseerden haar al in een heel vroeg stadium stellig geen publieke uitingen te doen over ON. Het zou niet dienstig zijn voor haar onafhankelijke oordeel als zij zich afzette tegen discriminatie en omvolkingstheorieën. Dus zwijgt ze.

Ook bij haar kennismaking met de omroep ON gaven haar ambtenaren aan dat ze niet zou gaan praten over ingestelde sancties. Het was immers een kennismaking. Uslu keerde terug naar het departement met een mok van voorzitter Arnold Karskens, met het ON-logo. Die staat inmiddels ongebruikt bij de verzameling relatiegeschenken.

Uslu keek niet uit naar de NPO-beslissing de staatssecretaris te vragen ON uit het bestel te zetten. Ze heeft relatief weinig politieke ervaring. De valbijl hanteren voor een omroep, dat vindt ze een enorme verantwoordelijkheid. Tegen Kamerleden kan ze informeel zeggen: "Dit is zó spannend! Dit is zo'n politiek besluit! Jullie zijn politici, maar ik ben dat helemaal niet!"

Staatssecretaris Gunay Uslu tijdens een mediadebat met Kamerleden over de werkcultuur, de arbeidsomstandigheden en vaak onzekere contracten in de media. Foto: ANP

Bedreigende sfeer

Iedereen in omroepland kijkt naar Uslu, dat versterkt het gevoel van eenzaamheid. "Tsja, zij hebben straks geen huisje met beveiligers voor hun deur als Uslu dat besluit zou nemen", zegt een Haagse insider.

Omroepdirecteur Peter Kuipers van de KRO-NCRV vindt dat ON doelbewust de beeldvorming heeft veranderd. "Het politieke besluit zou moeten gaan over één vraag: houdt ON zich aan de journalistieke codes en publieke waarden? Maar de omroep framet dat de vrijheid van meningsuiting wordt aangetast. En daarmee wordt een heel bedreigende sfeer gecreëerd. Dat maakt mij heel erg kwaad."

Hij vreest dat de angst voor bedreigingen aan haar thuisadres een rol kan gaan spelen bij het nemen van een zorgvuldig besluit. "ON en haar achterban hebben de staatssecretaris in een positie gemanoeuvreerd waarin persoonlijke, privéafwegingen als het hebben van een gezin zouden kunnen meetellen voor het nemen van de juiste beslissing. Wat een drama is dat, óók voor de democratie!"

Lange tijd verstreken

De NPO wil dat Uslu besluit, het Commissariaat voor de Media ook. Meerdere bronnen stellen dat de landsadvocaat geen zin leek te hebben in een advies omdat het een politiek besluit is. Maar het advies tot uitstel ligt er nu. Omroepdirecteur Kuipers begrijpt het advies, maar verbaast zich over de lange tijd die inmiddels is verstreken. "Al na de eerste boete wisten we dat ON alle journalistieke regels aan haar laars lapt. De NPO en de staatssecretaris hadden toen al bestuurlijke moed moeten tonen."

Gunay Uslu tijdens een debat in de Tweede Kamer over de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van het Nederlands cultureel audiovisueel product. Foto: ANP

Een ambtenaar zegt daarover: "Haar houding is veranderd van 'O shit, wat nu' naar een vastberaden: 'Dit is dan zo en daar ga ik mee aan de slag.'

SP-Kamerlid Peter Kwint ziet de worsteling van Uslu met het ON-besluit. "Als het gaat om haar beslissing over ON zie ik iemand die twee keer naar links en rechts kijkt voordat ze oversteekt. Vanuit ON wordt aangestuurd op een breuk met het bestel. Dan vind ik het niet zo gek, dat je echt heel zeker wilt weten of het standhoudt voor de rechter."