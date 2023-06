Op bosbrandles bij de Spaanse brandweer

De Nederlandse brandweer leert van hun Catalaanse collega's hoe omvangrijke natuurbranden te bestrijden. Door toenemende droogte en hitte kan ook Nederland geconfronteerd worden met moeilijk beheersbare bosbranden.

Achter de brandweerkazerne ligt een stapel stro klaar. Langgerekt, in verschillende hopen: het stelt een reeks heuvels met begroeiing voor, met een dalletje tussen twee hoger gelegen gebieden in. Wanneer een van de brandweermannen naar voren stapt om met een benzinebrander de stapel aan één kant aan te steken, zien we het vuur bewegen zoals dat bij een natuurbrand zou gaan.

Edgar Nebot, brandweerman hier in Catalonië, wijst: het vuur trekt knisperend langs de ene helling met de wind mee tot het hoogste punt, daar zie je de rook aan de ene kant terwijl het vuur juist linksom wordt getrokken. Het vuur beweegt zich traag tegen de wind in, waardoor zodra het dalletje is bereikt een duidelijk verschil ontstaat op de twee heuvelflanken van de tweede top: aan de ene kant gaat het vuur snel en aan de andere kant langzaam.

Soms moet je een brand laten gaan

Een delegatie van Nederlandse brandweermannen, natuurbrandexperts en de minister voor Natuur en Stikstofbeleid, Christianne van der Wal, kijken mee bij een brandoefening van de Catalaanse brandweer. Hier hebben ze al tientallen jaren regelmatig te maken met de riskante combinatie van droogte, hitte en stevige winden. Daardoor weten zij dat brandbeheersing niet altijd bestaat uit blussen, maar dat soms delen onbeheersbaar zijn. Die laat je gaan tot waar je wel iets kan: vanwege andere begroeiing, verandering van wind, of omdat je preventief delen in brand hebt gestoken. Het is daarom het zo belangrijk de beweging van het vuur te begrijpen.

Minister Van der Wal tijdens een werkbezoek aan de brandweer van Roses

"Wij hebben geleerd dat je moet leren leven met vuur", vertelt Nebot, terwijl het stro nog nasmeult. "Een vuur volledig onderdrukken, dat lukt niet altijd. Daarmee moet je leren omgaan. Hier in Catalonië, maar langzaamaan ook steeds meer bij jullie in het noorden van Europa."

"Vrijwel alle branden kunnen we prima aan, maar een kleine 5 procent vormt het grootste risico", zegt Jelmer Dam, de Nederlandse nationaal coördinator natuurbrandbeheersing. Al een aantal jaar neemt hij collega's mee om in Spanje te trainen. Op zijn telefoon toont hij een kaartje waarop Nederland donkerrood kleurt: het brandrisico voor de komende week. "Zo'n hoog alert is uitzonderlijk", zegt hij. "Als dit structureel wordt, moeten we echt nadenken over veranderingen in het landschap."

Te goed bestreden

Precies dat leert Nederland van de Catalanen: een vuurbestendig landschap kent bijvoorbeeld variatie in begroeiing, die brandvertragend kan werken. Hierdoor kan de keuze gemaakt worden om langs de randen van een gebied het vuur tegen te houden. Het is een andere manier van nadenken over natuurbrand: in Nederland is het altijd een kwestie geweest van meteen blussen. Maar een hevige brand bij extreme hitte en droogte kan ook in Nederland ineens zo heftig worden dat een andere aanpak noodzakelijk is.

"Wij hebben eigenlijk altijd te goed bestreden", zegt Dam met een lachje. "Daardoor begrijpen mensen in Nederland het risico niet. Tot het een keer echt mis gaat, en een natuurbrand over een camping raast met maar één uitgang. In de natuur hebben we geen enkele wetgeving wat betreft brand, en nu leven we in een nieuwe situatie vanwege klimaatsverandering."

De vraag over wetgeving is waarvoor minister Van der Wal naar Catalonië is gereisd. Volgens de minister zijn branden zoals in de Deurnsche Peel in 2020 een teken aan de wand: er moet verantwoordelijkheid worden genomen. "Kijk naar de Veluwe, waar het vol is met toeristen, dat brengt grote risico's met zich mee. Het feit dat we langere periodes van droogte krijgen, met hoge temperaturen, maakt dat natuurbranden een steeds belangrijker thema zullen worden in Nederland. We zien hier in Catalonië nu hoe belangrijk het is dat je samen kijkt naar een plan: hoe gaan we het landschap inrichten, zodat we die bij grote branden kunnen beheersen."