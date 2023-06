Kleine bierbrouwerijen vallen achter elkaar om

Veel kleine bierbrouwers hebben het zwaar. Na corona en torenhoge energiekosten rijzen ook de kosten voor flesjes ('verpakking'), graan en gist de pan uit. Voor het eerst in tientallen jaren komt er een einde aan de onophoudelijk groei van brouwerijtjes.

Heel lang kon het niet op. Vijftien jaar geleden telde Nederland 112 brouwerijen, nu zijn dat er 948. Ja, er stopten altijd ook weer brouwerijtjes, die onderschatten hoeveel erbij komt kijken om een nieuw biertje tot een succes te maken. Maar altijd kwamen er nog (veel) meer nieuwe brouwerijtjes bij. De nationale honger naar steeds weer nieuwe speciaalbiertjes leek niet te stillen. Die trend is voorbij.

Voor het eerst gaat de curve dit jaar omlaag, voorspelt voorzitter Jan Ausems van Stichting Erfgoed Nationale Biercultuur. De stichting houdt minutieus aantallen en ontwikkelingen bij.

Mooie brouwerijen vielen al om. De Vlijt (brouwer van Veluwse Schavuyt, Apeldoorn) bijvoorbeeld. Maar ook Uddelaer (naast Kasteel Staverden) trok de stekker eruit, Cambrinus (Zutphen) stopte ermee net als HettingaBier (de brouwerij die een heuse bierhit scoorde met Koningsbier dat in 2016 vloeide toen de koninklijke familie Koningsdag vierde in Zwolle), De Polder Jongens (Dronten), Stadsbrouwerij Cornelis (de bedenker van Sea Bottum Beer, Lelystad) en Gieterse Kwaeker (Giethoorn).

Nog nooit zoveel stoppers

Alleen al in het eerste kwartaal van dit jaar hielden twintig kleine brouwerijen het voor gezien. Dat is het grootste aantal stoppers sinds 2013, blijkt ook al uit cijfers van de Kamer van Koophandel.

En de teller loopt nog steeds verder op. Jos Oostendorp van branchevereniging Craft verwacht dat meer kleine brouwers zich 'beter gaan afvragen of ze wel of niet door moeten gaan'. "Die zich voor de vraag zien gesteld: kan het nog wel uit? Maar vooral ook: heb ik er nog wel lol aan. Het is momenteel niet makkelijk."

Jan Ausems, voorzitter Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur. Foto: Nederlandse Biercultuur.nl

Het is nog geen alarmfase één, zegt Jan Ausems, voorzitter van de Stichting Erfgoed Nederlandse Biercultuur. Maar de aanhoudende groei vlakt de laatste paar jaar al wel af. Dit jaar wordt het kantelpunt en gaan er voor het eerst meer brouwerijen dicht dan er bijkomen. Maar ook waar is, zegt Oostendorp, dat het om 'een kleine achteruitgang' gaat. Ausems: "Er is geen sprake van een massaslachting."

Het zijn vooral de kleine ondernemers, die helemaal zelf brouwen en daarvan moeten bestaan, die het volgens Oostendorp zwaar hebben. "Voor de zogenoemde huurbrouwers, die hun eigen bier dus bij een andere brouwerij laten maken, is het iets gemakkelijker. Die hebben er vaak nog wel een baan naast. Maar als je voor je inkomen helemaal afhankelijk bent van je eigen bieren, dan heb je er wel een dobber aan."

Oorzaak is waarschijnlijk een combinatie van 'crisis op crisis en misschien ook wel een verzadiging van de markt', analyseert Ausems.

Eerst denderde corona binnen en stokte de verkoop van speciaalbier aan de horeca. Na afloop van de pandemie keerde dat nooit meer helemaal op het oude niveau terug. Daarbovenop kwamen hoge energieprijzen, kostenexplosies bij grondstoffen en moeten brouwers nu belasting terugbetalen die zij tijdens corona voor zich uit mochten schuiven. En dat allemaal tegen de achtergrond van een toch al volle brouwersmarkt: "Er is ongelooflijk veel concurrentie."

Toch niet onverwoestbaar

Dat kostte opgeteld bijvoorbeeld De Vlijt in Apeldoorn de kop. Nota bene de makers van de Veluwse Schavuyt, het boegbeeld van een onverwoestbaar biertje.

Er leek eerder dit jaar nog uitzicht op een doorstart. Volgens curator Bavo König toonden tien partijen interesse in een overname. Die haakten allemaal af. "Jammer", zegt hij. En dat vinden de Vrienden van de Schavuyt net zo. In een verklaring eerder in de Stentor zeiden zij: 'Het verdriet zullen we met een ander merk bier moeten wegdrinken.' Alles is weg, de hele inventaris van De Vlijt is net geveild.

"Aan het bier dat ze maakten, lag het allemaal niet", zei een collega-brouwer toen hij in de aanloop naar de veiling afgelopen maand een kijkje nam in de hallen van De Vlijt.

Helemaal waar, knikt Ausems. "Je moet goed brouwen, maar ook verstand hebben van marketing, anders lukt het niet om jouw bier te verkopen aan slijterijen en horeca." Die romen ook nog eens een stuk van de winstmarges af. Het is beter om 'het bier rechtstreeks in de keel van gasten te gieten', zegt hij. "Dus kies voor een proeflokaal of restaurant erbij." Biersommelier Matthijs Schippers van Bierbewustzijn, dat trainingen geeft aan onder andere horecapersoneel: "Maak er een bierbeleving van."

Of anders gezegd: "Gastvrijheid, goed advies, juist geserveerd met een mooie schuimkraag en een glimlach. Kijk, dan bestelt de klant ondanks die hoge prijs graag nóg een speciaalbiertje."

Richard Pool hier bij de opening van het proeflokaal van Puik in Apeldoorn. Hij runt de zaak samen met zijn vrouw Astrid van der Star. Foto: Maarten Sprangh

Zo doen ze dat bijvoorbeeld bij Puik, die andere Apeldoornse brouwerij. Waar Astrid van der Star en Richard Pool in 2020 een proeflokaal inrichtten. Pronkstuk is een barblad, dat zij lieten maken van een eikenboom uit de eigen stad. Er ligt een tapkraanbuis van negen meter - de langste van Nederland - met 24 taphendels. Ze serveren bij hun bieren onder meer 'Bierstoof' en 'Krachtpatserkaas met bierdip en cornichons'.

Wie het helemaal met een zwaargewicht wil afmaken drinkt er Wilde Catherina bij (10,8 procent alcohol), volgens de brouwers een 'zwaar, moutig, Russisch sterk' biertje. Astrid is er trots op: "Wilde Catharina leverde ons dubbel goud op bij de European Beer Challenge."

Natuurlijk gelooft zij in die bierbelevenis en dat dat de weg naar succes moet zijn. Toch valt het ook dan nog niet mee. "Financieel is het niet florissant. Maar de vooruitzichten zijn goed." Ze hadden de wind dan ook wel heel erg tegen. Het proeflokaal ging open toen corona begon. Zij vielen buiten alle steunmaatregelen en overleefden met hulp van vrienden, familie en een huurbaas die 'gelukkig meewerkte'. En dan moeten ze nu - naast alle kostenstijgingen - uitgestelde belastingen terugbetalen.

