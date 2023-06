Afsluiting brug bemoeilijkt kankerbehandeling Romy (26)

Flink balen is het voor Romy Oudshoorn (26) uit Dreischor. Ze reist wekelijks heen en weer voor een chemokuur in het ziekenhuis in Rotterdam, en krijgt tot overmaat van ramp te maken met de afsluiting van de Haringvlietbrug. 'Ik snap dat onderhoud nodig is, maar het komt voor mij nu heel rot uit.'

In maart voelt Romy iets zitten in haar borst. Ze vertrouwt het niet en schakelt haar huisarts in. Die verwijst haar door en na extra onderzoek krijgt ze een vreselijke diagnose: borstkanker. Het leven van de Reisenaer die in het dagelijks leven werkt als marketeer staat op z'n kop. Ze moet nu één of soms zelfs twee keer per week naar het ziekenhuis in Rotterdam voor een chemokuur en andere behandelingen. "Het is heftig."

De eerste reeks chemokuren is inmiddels achter de rug. Een MRI-scan gaf in eerste instantie een vage uitslag. Daarom moest ze extra onderzocht worden. "Gelukkig was de uitslag niet slecht. We gaan dus verder met het behandelplan dat er al lag."

Inmiddels is ze begonnen met de tweede reeks chemokuren. Met nog elf behandelingen in het verschiet, krijgt ze te maken met een extra hindernis: de Haringvlietbrug die vanaf vrijdag maar liefst acht weken dicht is voor verkeer. Daardoor moet ze omrijden via Ouddorp of via Dordrecht. Romy voelt de bui al hangen, want ze heeft geen goede ervaringen met afsluitingen van de brug. "Het is dan zo ongelooflijk druk op de weg. Dan doe ik er wel twee of drie keer zo lang over. Ik kan er dan echt niet op vertrouwen dat ik op tijd in het ziekenhuis aankom."

Geen halve maatregelen

Daarom neemt ze geen halve maatregelen. Om op tijd bij haar behandelingen te kunnen zijn, overnacht ze niet thuis maar in Familiehuis Daniel den Hoed, een logeerhuis voor kankerpatiënten tegenover het ziekenhuis. "Ik wil geen enkel risico nemen, want het is heel belangrijk dat ik deze behandeling krijg."

Dat ze niet in haar eigen bed kan slapen, vindt ze behoorlijk vervelend. "Het is natuurlijk gewoon hartstikke klote. Je eigen bed slaapt altijd lekkerder, zeker als je niet helemaal fit bent." Het extra geregel valt ook niet in de smaak. "Ik heb best last van mijn keel na die chemo, omdat je slijmvliezen flink worden aangepakt. Thuis weet je dan dat je een ijsje in de vriezer hebt liggen of dat je gewoon lekker wat drinken kunt pakken. Nu moet ik dat allemaal gaan regelen."

Extra spannend

Het gedoe levert extra stress op voor de al zo spannende behandelingen. Zonder overnachting in de buurt had ze niet geweten hoe ze dit had moeten oplossen. "Dan had ik het echt niet zien zitten. Ik ben altijd al erg gespannen voor zo'n behandeling, omdat ik bijvoorbeeld een allergische reactie kan krijgen. Als je dan ook nog die stress erbij zou hebben van niet weten of je thuis kan komen. Niet fijn."

Als de behandelingen vlekkeloos verlopen rijdt ze dezelfde dag nog terug naar Dreischor. Is dat niet het geval, dan boekt ze een extra overnachting in het logeerhuis. De vorige reeks chemokuren was in ieder geval hoopgevend. "Het ging best wel goed. Ik werd er niet super ziek van, dus ik hoop dat dat zo blijft. Dan is terugrijden en in de file belanden niet zo erg." Na de tweede reeks kuren wacht haar nog een operatie, bestraling en als het even tegen zit nog meer chemokuren. "Dat is nog even afwachten."

Dronebeeld van de Haringvlietbrug die van 9 juni tot en met 4 augustus afgesloten is vanwege werkzaamheden. Foto: Jeffrey Groeneweg

Romy is logischerwijs niet de enige Zeeuw die last heeft van de afsluiting, al blijft het bij anderen vooral bij relatief klein leed.

Edith Tuinman werkt gedeeltelijk online om de verkeerschaos zoveel mogelijk te vermijden. Foto: Eigen foto

Edith Tuinman uit Zierikzee werkt als docent op het Albeda College in Rotterdam. Daar staat ze voor de klas. Om de verkeerschaos te omzeilen werkt ze gedeeltelijk online. Alleen op dinsdag moet ze per se aanwezig zijn op de school. "Ik denk dat ik dan om 5.30 uur al ga rijden, maar dan ben ik al te laat denk ik." Tuinman baalt vooral van de timing van de werkzaamheden. "Ik denk dat er verdomd slecht wordt gecommuniceerd. Alsof dat op een bureau verzonnen wordt door ambtenaren die daar zelf nooit rijden, ik weet het echt niet."

Voor Arjen de Roode uit Zierikzee heeft de afsluiting geen gevolgen voor zijn werk, maar wel voor zijn liefdesleven. Ook niet onbelangrijk. Zijn vriendin woont in Oud-Beijerland. Bezoek wordt dus een stukje lastiger. Normaal zien ze elkaar elk weekend en ook geregeld doordeweeks. Met de afsluiting moet Arjen een slordige 30 kilometer omrijden. Ze gaan er vol goede moed voor, maar toch: "Als we geen afspraken hebben met vrienden of iets dan denk ik dat we zomaar weleens een weekendje kunnen overslaan", vertelt hij. "Die kans is wel groot."

Arjen de Roode moet 30 kilometer omrijden om zijn geliefde Minke Scheerder op te zoeken. Foto: Eigen foto

Sietse en Leone van der Sar uit Dreischor kiezen helemaal eieren voor hun geld. Zodra ze lucht krijgen van de plannen van Rijkswaterstaat plannen ze een reis naar Schotland in, zodat ze in ieder geval vier weken geen last hebben van de verkeersellende. "Sietse werkt in de Hoeksche Waard en het is bijna onmogelijk om daar te komen. Hij had nog een heleboel vakantie-uren en dus zijn we naar Schotland vertrokken", vertelt Leone terwijl ze naast Sietse zit in de camper onderweg naar Schotland. Zodra de twee terug zijn, werkt trekkermonteur Sietse verder op een filiaal op Goeree-Overflakkee. De verkeersellende vermijdt hij zo vakkundig. "Omrijden is geen doen. Hij is sowieso de hele dag al onderweg en dat zou z'n dag verschrikkelijk maken."

Sietse en Leone van der Sar vluchtten naar Schotland om de verkeerschaos te omzeilen. Foto: Eigen foto

De Haringvlietbrug is vanaf vrijdag om 22.00 uur maar liefst acht weken dicht in beide richtingen. Rijkswaterstaat vervangt de brugklep en het bewegingswerk. Wil je vanaf het westen van Zeeland naar Rotterdam, dan zal je tot 4 augustus om 23.00 uur flink moeten omrijden. In eerste instantie zouden de werkzaamheden zeven weken duren, maar Rijkswaterstaat gunt zichzelf een extra week om de brug echt tiptop in orde te maken.

Tot overmaat van ramp valt het werk ook nog eens samen met tien treinloze dagen in Zeeland, de afsluiting van de Heinenoordtunnel in Rotterdam en een afsluiting van de N57.