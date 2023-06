Boetes tot duizend euro schrikken automobilisten niet af

Hardleers en lak hebben aan boetes van honderd euro. Dat geldt voor de automobilisten die nog steeds het inrijverbod negeren dat sinds vorig jaar geldt in de Bossche Van Berckelstraat. Voor één automobilist liepen de boetes op tot ruim 1.000 euro.

Volgens de gemeente werd het kenteken van de auto binnen een half jaar tot tien keer toe geregistreerd in de Van Berckelstraat. Er zijn ook automobilisten die meerdere keren de rekening kregen voor dezelfde overtreding. In totaal kregen 247 automobilisten sinds midden februari tot twee keer toe een boete thuisgestuurd door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) dat de boetes int namens de Rijksoverheid. In dezelfde periode waren er 53 automobilisten die tot drie keer toe 'op het verkeerde pad' zijn gegaan.

'Aardig wat geld ophalen'

"Als handhavers hier bekeuringen zouden uitschrijven, zouden ze aardig wat geld ophalen", zei Leo van Hemert, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van een appartementencomplex aan de Van Berckelstraat twee jaar geleden in het Brabants Dagblad.

Hij zag dat de gemeente in juli 2020 betonblokken en klappaaltjes in de straat liet plaatsen waardoor alleen bussen als 'gast' welkom zijn in de straat. Fietsers krijgen sindsdien ruim baan. Vanaf eind april vorig jaar werd Van Berckelstraat een officiële fietsstraat en kregen betrapte automobilisten een waarschuwing van de gemeente. Binnen zo'n drie maanden was dat 3600 keer het geval.

'Licht dalende lijn'

Midden maart van dit jaar meldde het Brabants Dagblad dat vanaf 12 december vorig jaar tot en met 19 februari 8685 automobilisten een boete kregen voor het negeren van het inrijverbod in de Van Berckelstraat. Je zou denken dat er inmiddels heel wat minder boetes worden gegeven. Maar dat is niet het geval. Want sinds 19 februari tot nu toe zijn volgens de gemeente 9840 auto's in de Van Berckelstraat 'geflitst'. Gemiddeld genomen worden er wekelijks zo'n 600 auto's betrapt.

"Je ziet een licht dalende lijn", zegt een woordvoerder van de gemeente die erop wijst dat begin maart 763 auto's in de Van Berckelstraat reden en het er twee weken geleden 568 waren.

'Nog niet duidelijk genoeg'

"Er hangen heel wat borden, maar misschien is het nog niet duidelijk genoeg", zei Van Hemert, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren in maart in het Brabants Dagblad. Naar aanleiding van het verhaal pleitten Paul Kagie en Rinie Mees (Leefbaar 's-Hertogenbosch) bij het college voor andere verkeersborden. Volgens beiden zou een rood verbodsbord met een witte balk zou 'wat strakker op het netvlies staan'.

Midden mei liet het college weten dat alles bij het oude zou blijven. Volgens de woordvoerder van de gemeente is het grote aantal recente boetes geen reden om daarop terug te komen.