Verfoeide airco kan duizenden euro's op gasrekening besparen

Airco's zijn niet aan te slepen en niet alleen ter verkoeling. Wie nu een airco laat installeren gaat ook het huis ermee verwarmen. Sinds afgelopen jaar, toen de gasprijs explodeerde, blijken airco's steeds populairder om het gasverbruik te verminderen. En dat is nog goed voor het milieu ook, mits de woning goed geïsoleerd is en het ding niet staat te loeien als het buiten 30 graden Celsius is.

Airco's zijn in principe om mee te koelen, maar ze kunnen ook verwarmen. Ze draaien dan als het ware andersom en halen - precies zoals een warmtepomp dat doet - de warmte uit de buitenlucht en blazen die naar binnen. Prijsbewuste consumenten hebben dat ook ontdekt. Sinds afgelopen jaar, toen de gasprijs explodeerde, zijn vooral grote zware airco's geliefd. NVKL, de branchevereniging van installatiebedrijven in de koudetechniek meldt dat er 33 procent meer krachtige airco's met vermogens tot wel 7 kiloWatt worden verkocht.

Daarmee zijn ook een huiskamer en een paar slaapkamers prima te verwarmen en nog efficiënter dan met een cv-ketel ook. Voor iedere euro die je aan elektriciteit erin stopt, krijg je grofweg voor 3,5 euro aan warmte. De door milieuclubs zo verfoeide energieslurpende airco is daarmee opeens een gasbesparende milieumaatregel.

"Met een stevige airco kan de cv-ketel worden uitgezet of op een laag pitje branden en alleen voor warm sanitairwater gebruikt worden", meldt NVKL. En de apparaten kunnen natuurlijk óók gebruikt worden om het huis koel te houden.

Monteurs Rinaldo Latumeten en Servanio Martina van aircobedrijf De Klimaatregelaars uit Culemborg installeren twee airco's bij Utrechter Elger van der Wel. Foto: Koen Verheijden

Goedkoper in de tussenseizoenen

Bijna een op de vier huishoudens heeft inmiddels een airco en de populariteit neemt toe. In 2016 werden er 75.000 airco's geïnstalleerd en in 2021 waren dat al 260.000 exemplaren. Vorig jaar was er een dipje vanwege het wereldwijde tekort aan chips, maar dat is inmiddels opgelost en de branche meldt weer 15 procent groei in de verkoop.

De techniek van een airco is niet anders dan van een warmtepomp. Sterker: een airco ís een warmtepomp. Een airco verwarmt efficiënter dan een cv-ketel. Voor iedere euro die je aan elektriciteit erin stopt, krijgt je grofweg voor 3,5 euro aan warmte. Het is wel 'andere warmte', warme lucht in plaats van stralingswarmte van de cv. Een warmtepomp die de warmte van buiten aan een cv-installatie afgeeft werkt efficiënter, maar is ook fors duurder.

Wie erop let, kan fiks op de stookkosten besparen met de airco, zegt projectmanager techniek Miranda Groot Zwaaftink van de NVKL, de branchevereniging van installatiebedrijven in de koudetechniek. "De airco is goedkoper in de tussenseizoenen. Als het echt winter wordt, met temperaturen onder de 4 graden, moet een airco heel hard werken. Zo hard dat het dan niet altijd goedkoper is dan aardgas."

Combinatie met zonnepanelen

"Iedereen die nu een airco neemt gebruikt hem óók, of zelfs vooral om te verwarmen. Wat ik vaak zie, is dat de cv de woning bijvoorbeeld op 16 graden houdt. Als mensen thuis zijn, gaat de airco aan", zegt directeur Robin Boekhout van aircobedrijf De Klimaatregelaars uit Culemborg. "Airco's konden altijd al verwarmen, maar sinds de energiecrisis wíl iedereen die er een koopt dat ook. Twee op de tien klanten hangt heel het huis vol met airco's: woonkamer, keuken en een paar slaapkamers. Dat zijn soms wel installaties van 11.000 euro. Er is vooral veel vraag naar de zware airco's van 5 kilowatt."

En ja, als ie er dan toch hangt, is het ook lekker om bij zomerse temperaturen de hitte binnen te verdrijven. Boekhout: "Mensen vinden vooral de combinatie met zonnepanelen mooi. Dan draait de airco en de zon levert de energie."

Branchevereniging NVKL meldt dat er sinds september vorig jaar vooral zware airco's met een vermogen van 5 tot 7 kiloWatt verkocht worden. De verkoop van kleine airco's halveerde en de verkoop van grote exemplaren steeg met een derde.

3000 euro goedkoper uit

Trendwatcher Vincent Everts liet in december voor 7000 euro vier airco's aan zijn muren hangen. "Een voor de woonkamer, een voor het kantoor aan huis en twee voor de slaapkamers. Ik moest iets doen. De gasprijs schoot omhoog richting 3 euro. Met het gasverbruik van mijn huis kostte verwarmen 50 euro per dag. Ik keek naar een warmtepomp. maar de wachttijd was meer dan een jaar. De airco's was één telefoontje en een paar dagen later had ik ze." Zijn stroomrekening werd hoger, maar de gasrekening daalde veel harder en uiteindelijk is zijn gezin met drie tieners op jaarbasis drie mille goedkoper uit.

"We gaan de airco's niet gebruiken om te koelen. Althans dat is het uitgangspunt. We zullen zien hoe de discipline is als het deze zomer heel heet wordt."

Everts is tevreden over zijn installaties. "Ik kan ze bedienen met een app, dus als we thuiskomen is het lekker warm. Van één ding heb ik spijt. In de woonkamer hangt de airco boven de bank en het was wel wennen dat de airco altijd geluid maakt."

'Denk na voor je airco aanschaft'

De binnenunit blaast zoemend warme lucht rond, maar de buitenunit maakt veel meer kabaal. Een brommende airco van de buren is vervelend als je zelf liefst met de ramen open slaapt. Sinds juli 2021 zijn er geluidsnormen. Een airco of warmtepomp mag niet meer dan 40 dB geluid op de erfgrens veroorzaken. In de praktijk komt dat er grofweg op neer dat een apparaat zo'n 3 of 4 meter van de erfgrens geplaatst moet worden. Een airco onder het slaapkamerraam van een rijtjeshuis waar het raam van de buren een paar meter verderop is, kan dus een probleem geven. Al zijn nieuwe airco's veel stiller dan voorheen.

"Denk eerst na voor je een airco aanschaft", waarschuwt Mirjam Visser van installatiebedrijf Feenstra. "Het is niet zinnig als je een grote schuifpui pal op het zuiden hebt. Dan staat de airco aan de ene kant te loeien en aan de andere kant laat je de warmte ongehinderd binnen. En als je de airco als verwarming aanschaft, zal de warmte anders zijn. Een airco levert warme lucht én je hoort het gezoem." Ook bij airco's is goede isolatie van de woning van belang. Wie heel de woning wil koelen of verwarmen met airco's moet eigenlijk voor ieder vertrek een apparaat nemen.

Want het 'ouderwetse' koelen met een airco blijft niet goed voor het milieu, waarschuwt Milieu Centraal. Die organisatie roept ook op om geen mobiele airco's te nemen, die zijn veel minder efficiënt.

"Een airco is eigenlijk het allerlaatste redmiddel", zegt ook projectmanager techniek Miranda Groot Zwaaftink van de NVKL, de branchevereniging van installatiebedrijven in de koudetechniek. "Zorg eerst dat je goede zonwering buiten hebt en dat je huis goed is geïsoleerd. Warmte die niet binnen komt, hoef je ook niet weg te halen."

