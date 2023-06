27 kunstenaars blazen vergrijsd Oosterhout nieuw leven in

Om het rap vergrijzende Oosterhout nieuw leven in te blazen, stelt de biënnale Kunst in de Heilige Driehoek in drie kloosters nieuw werk van 27 kunstenaars tentoon. Niet iedereen blijkt zich strikt aan het thema 'geloof' te hebben gehouden.

"Heeft u het kunnen volgen, zuster Dorothea?" Na afloop van de video Djo (2018) van kunstenaar Laura Henno richt een vrijwilliger zich tot een oudere mevrouw. Die was halverwege de vertoning de duistere filmzaal in geschuifeld, haar witte gewaad oplichtend in de flikkering van het scherm. Ze is een ongebruikelijke verschijning tussen de bezoekers van een tentoonstelling met hedendaagse kunst. Maar eigenlijk is het andersom: wij zijn hier de vreemde eenden. We zijn te gast in de ontvangstkamer van Sint-Catharinadal, het klooster waar zuster Dorothea met nog negen norbertinessen woont en werkt.

Sint-Catharinadal is een van de drie bakstenen kloosters in de Heilige Driehoek, een idyllisch gebied aan de rand van het Brabantse Oosterhout. In en rondom de kloosters waar broeders en zusters wonen en werken, is dit jaar de derde editie van de biënnale Kunst in de Heilige Driehoek (h3h). Een project dat is bedacht om het rap vergrijzende gebied nieuw leven in te blazen met behulp van hedendaagse kunst. Het doorgaans teruggetrokken kloosterleven wordt er enkele weken door ontregeld, maar wel in nauw overleg.

In 2018 en 2021 stonden de thema's 'liefde' en 'hoop' centraal. Dit jaar is 'geloof' aan de beurt. Ingewikkeld, dachten curatoren Rebecca Nelemans en Hendrik Driessen aanvankelijk. "Wij cureerden ook de vorige editie", zegt Nelemans, "en we grapten toen dat we gelukkig niet met het thema geloof opgezadeld waren. Hoop spreekt tot de verbeelding. Bij geloof denken mensen al snel alleen aan religie." Toch bleken ze meer kanten op te kunnen dan gedacht: "Geloof gaat over je verbinden met, en trouw zijn aan, dingen die je nooit zeker kunt weten", aldus Driessen. Nelemans: "Dat is wat kunstenaars ook dag in dag uit doen in hun atelier. Ze gaan vol overtuiging aan het werk, terwijl de uitkomst allerminst zeker is."

Die ruime interpretatie zie je ook terug in de kunstwerken in en om de kloosters. Van de 27 kunstenaars, veelal jong en wonend en werkend in Nederland of België, maakten 16 een of meerdere nieuwe kunstwerken voor deze biënnale. Soms verwijzen ze naar bestaande religieuze tradities en rituelen. David Bade (1970) maakte bijvoorbeeld een uitbundige en eigentijdse interpretatie van de kruisweg, de wandeling langs veertien afbeeldingen van de lijdensweg van Jezus. De sfeervolle video Djo van Laura Henno (1976) speelt zich af in de ochtendschemering voorafgaand aan de islamitische oproep tot gebed. Anne Geene (1983) maakte een drieluik van alledaagse 'relikwieën': grassprietjes, muizenbotjes en luchtbellen gevangen in giethars.

Vaak is de link met geloof echter een stuk minder duidelijk. Dat de tentoonstelling toch als een mooi geheel voelt, is vooral te danken aan het feit dat de meeste kunstwerken direct reageren op de bijzondere omgeving. Zo dompelde geluidskunstenaar Elise 't Hart (1991) zich twee keer een week onder in het leven van de Onze Lieve Vrouwe Abdij. Ze at, sliep en werkte in het ritme van de zusters en nam hun dagelijkse geluiden op, van het vegen van de kloostergangen tot het eten bereiden en zingen. In de korte compositie die ze van deze geluiden maakte, neemt ze je mee in hoe zij het kloosterleven ervoer. Daarbij speelt vooral stilte een rol.

De omheinde kloostertuin waar je 't Harts compositie beluistert, is speciaal voor deze editie voor het eerst geopend voor publiek. De presentatie in deze oase van rust en groen - meer een park dan een tuin - is zonder meer het hoogtepunt van deze editie. Naast Elise 't Hart maakt David Claerbout (1969) indruk. Op een open plek in de tuin projecteert hij een meesterlijke bewerking van Disneyklassieker Jungle Book, waarin niet Mowgli maar de oerwouddieren centraal staan. Veel gebeurt er niet: de apen, panters en gieren hangen vooral rond. Zoals dieren doen, realiseer je je, wanneer een reiger naast het scherm neerstrijkt en daar minutenlang blijft staan. De junglebeelden en -geluiden vloeien prachtig over in de gecultiveerde natuur van de kloostertuin.

Op een tweesprong in de tuin staat de zuil van Romee van Oers (1993) te schitteren in de zon. Zij maakte voor het eerst een kunstwerk in de buitenlucht, een uitdaging voor een schilder. Toch pakte ze het niet bepaald bescheiden aan: haar cilindervormige schilderij is opgebouwd uit twee gebogen doeken van elk 3,5 meter hoog. Stoere en toch gevoelige penseelstreken verbinden het grasgroen, boomgroen en struikgroen van de tuin met hemelsblauw. Loop je om de zuil heen, dan wordt je blik als vanzelf naar boven geleid, richting de lucht.

Uitleggen wat deze kunstwerken precies met geloof te maken hebben, slaat de boel behoorlijk plat. Het heeft in elk geval iets te maken met aandacht, met een uitnodiging om goed te kijken en luisteren naar dingen waar je normaal gesproken aan voorbijloopt. Ook de kloosterbewoners herkennen iets in die invulling van het thema, vertelt curator Rebecca Nelemans. 'Een van de zusters merkte op: wat geweldig dat jullie de tuin laten zien zoals wij hem bedoeld hebben, als een verstilde en meditatieve plek.'