Zit er nog toekomst in biljarten?

Grote zorgen bij de Hengelose Vereniging van Senioren Biljarters (HVSB), waarbij zeven clubs zijn aangesloten. De toekomst is ongewis, want de bejaarde biljarters raken langzaam op en er komen slechts sporadisch jongere leden bij.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Een groep oudere heren volgt deze middag in het sfeervolle biljartzaaltje van buurthuis De Jeugd geconcentreerd de ontwikkelingen op het groene laken. Soms klinkt instemmend gehum na een fraaie kromme carambole. Dit is de finale van de populaire jaarlijkse competitie van de HVSB. Maar hoeveel liggen er nog in het verschiet?

Pessimistisch

Vrijwel niemand durft een prognose aan, maar de stemming is somber. Er spelen nog tachtig oudere biljarters bij de zeven clubs samen, en dat aantal loopt langzaam maar zeker terug. Chris ten Cate, secretaris van HVSB, toont zich nogal pessimistisch over de nabije toekomst: "Dit is een boom waar geen bladeren meer aan komen…" Er moet snel wat gebeuren, zegt hij, anders kan het over tien jaar wel eens zijn afgelopen.

Moment stilte

Bij biljartclub HBC, met De Jeugd als thuishonk, heeft de leegloop dramatische vormen aangenomen: vijf leden zijn de club dit jaar al ontvallen, de finale begint dan ook met een moment stilte voor de laatste overleden biljarter, 88 jaar oud. Rob Rekers, bestuurslid van HBC, heeft al eens een flyer in de buurt verspreid: 50-plussers die een ontspannen en sportieve bezigheid zochten, konden gerust eens komen kijken.

'Gezelligheid, contact en sportiviteit staan voorop', stond er ook nog bij. Rekers: "Er meldde zich één belangstellende." Voor de duidelijkheid: poolbiljarten is best populair onder jongeren. Maar hier gaat het om 'libre klein', zeg maar zoveel mogelijk caramboles maken. Het was een bekende cafésport, toen elke zichzelf respecterende kroeg nog over één of twee biljarttafels beschikte. En die moet je nu met een lampje zoeken in Hengelo.

Oude mannensport

Het imago van 'oudemannensport' speelt ook een rol bij de leegloop, beamen Rekers en Ten Cate: "De jeugd weet niet meer wat libre is." Ondertussen staat elke aangesloten vereniging te springen om meer leden. Zo telt de biljartclub van Humanitas nog maar zeven spelers. "Dat is veel te weinig: vorig jaar hadden we er nog twaalf", zegt Joop Olde Benneker (79). Hij is lid van die club en bovendien voorzitter van de HVSB.

Heel af en toe melden zich nieuwe leden bij een club. "Dat komt door mond-tot-mondreclame. En leden nemen wel eens iemand mee. Maar het blijft hangen en wurgen, je kunt ze niet dwingen." Terwijl je echt geen biljarter met ervaring hoeft te zijn, zegt Olde Benneker. "Iedereen is welkom, al biljart je nog zo slecht."

Elke dag biljarten

Want dat, zeggen Rekers, Ten Cate en Olde Benneker, is ook de belangrijkste doelstelling: de sociale contacten. Biljarten is een probaat middel tegen eenzaamheid, benadrukken ze. Daar zouden meer vijftigers - ouder mag natuurlijk ook - pret mee kunnen beleven, is hun gezamenlijk boodschap. "Elke vereniging staat te springen om mannen én vrouwen." Hoewel vrouwen nog weinig worden gezien. De HBC heeft er twee in de gelederen en dat zijn ook de enigen van alle zeven clubs. Rekers is er blij mee. Lachend: "Op donderdagmiddag zorgen ze altijd voor de hapjes…"