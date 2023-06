Gelderse politici eisen vlees en krijgen meteen een gehaktbal

Vlees op het menu in het bedrijfsrestaurant. Dat moet, zo stemden de Gelderse politici afgelopen woensdag . Een week later, nota bene op de provinciale vega-woensdag, staat er een pannetje gehaktballen op het buffet. Maar is er nu echt wat veranderd?

"Zit er geen vlees in de groentesoep?" BBB-leider Rik Loeters loopt lachend langs het buffet in het restaurant van de provincie in Arnhem. Als hij de soep aan zich voorbij heeft laten gaan, schenkt hij een glas melk in. "Verse melk van een Arnhemse boer. Beter kun je het niet krijgen."

Wat er op het menu staat is doorgaans geen onderwerp van gesprek voor de politici. Maar deze woensdag is het anders. Een week eerder verraste Statenlid Marjolein Faber van de PVV iedereen door met een motie te komen die bepaalde dat er altijd vlees op het menu moet staan.

Is er dan geen vlees te krijgen in het restaurant? Jawel. Volop zelfs, zo blijkt uit een rondgang langs alles wat uitgesteld staat. Vleeswaren voor op brood, een kroket van rundvlees (daarnaast ligt de vegakroket), met vlees belegde broodjes en een tosti met ham en kaas.

Toch moet het anders, vond vorige week woensdag een meerderheid van de Statenleden. Vlees moet altijd, óók bij de warme maaltijd die elke dag wordt geserveerd.

Vega op woensdag en maandag

Dat laatste was niet vanzelfsprekend. In de Gelderse provinciekeuken wordt op maandag en woensdag vegetarisch gekookt. Goed voor het klimaat, aldus de provincie die in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Dan kun je maar beter het goede voorbeeld geven.

Maar vlees was er altijd al, bezweert een hoge ambtenaar die gaat over het restaurant en toevallig langsloopt. Je moest er dan wel naar vragen. Het pannetje met gehaktballen stond dan, bij wijze van spreken, onder de toonbank.

Nu staat het pannetje erop. "Als ze dat willen, dan doen we dat", zegt een medewerker. Aangeprezen wordt het vlees nog altijd niet, want het menubord zegt alleen dat er 'veganistische chickenburger' wordt geserveerd. Om een gehaktbal moet je dus nog altijd vragen.

Dat laatste is een trend die de Partij voor de Dieren wel ziet zitten. Altijd vegetarisch, vlees alleen als men er om vraagt, suggereerde de partij twee jaar geleden. Even verderop in het gemeentehuis in Arnhem is dat al de praktijk.

Het bord bij de ingang van het restaurant. Foto: DG

'Keuze moet er gewoon zijn'

Op het provinciehuis kwam dat voorstel er niet door. De vleesmotie van Faber dus wel. Dat is meer dan symboliek alleen, zegt Loeters van de BBB. "Natuurlijk, de politiek moet niet gaan bepalen wat mensen moeten eten. Maar het kan niet zo zijn mensen vooraf iets moeten aankruisen als ze vlees willen, die keuze moet er gewoon zijn."

Die keuze is vanaf nu dus iets makkelijker te maken. Omdat het pannetje met ballen naast de bak met warme groente staat. Dus gaat de bal deze woensdag al snel op wat BBB-borden.

'Intern gedoe'

"We hebben niet meegestemd aan die motie vorige week", vertelt Statenlid Freek Rebel van de ChristenUnie die hoofdschuddend langsloopt. "Het zorgt alleen maar voor intern gedoe."

Is het gedoe om niks? Hoe meer gedoe, hoe bewuster mensen doorgaans keuzes maken. Maar of die bewuste keuzes hier in Arnhem ook worden gemaakt, is moeilijk te voorspellen.

Statenlid Anton van Straten (50PLUS) heeft deze woensdagmiddag in ieder geval de gehaktbal aan zich voorbij laten gaan. Hij heeft wel een 'ontzettende lekkere vleeskroket' naar binnen gewerkt. "Duurzaam eten betekent volgens mij niet dat je dan helemaal geen vlees meer kan eten. Maar ik eet ook wel eens per ongeluk een vegetarische maaltijd. En dat smaakt dan ook lekker."