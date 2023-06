Twentse scholen worstelen met kosten schoolreisjes

Delen via E-mail

Steeds minder ouders kunnen de eigen bijdrage betalen voor het schoolreisje van hun kinderen. Dat bezorgt schoolbesturen in de regio fikse hoofdbrekens. De ene school zoekt een goedkopere activiteit, de andere stelt noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden uit om de uitjes door te laten gaan.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Voor velen is het een bekend beeld. Terwijl ouders zich op het schoolplein verzamelen, komen de touringcars de straat in rijden. Leeg. Tenminste, zo lijkt het. Als de buschauffeur net heeft verteld dat de kinderen zijn achtergebleven, komen de uitgelaten koters te voorschijn. Maar niet bij alle basisscholen is dit deze maand weer de realiteit.

Goedkoper alternatief

Steeds vaker wordt in deze regio het tripje met de bus naar een pretpark of op schoolkamp naar Ameland ingeruild voor een goedkoper alternatief dichterbij huis. "Wij gaan in principe niet meer naar Waddeneilanden. We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden en willen niet een nog groter beroep doen op de ouders", zegt Frank Konings, voorzitter van Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo (OPOA).

Ook Rob van der Vegt, directeur van drie basisscholen in Denekamp en omgeving, ziet dat het lastiger is om activiteiten als schoolreisjes en het jaarlijkse paasontbijt te bekostigen. "Scholen teren nu in op hun reserves. Dat kan niet jaren zo doorgaan."

Meer scholen in de knel

Het Jeugdeducatiefonds, waar scholen extra geld kunnen krijgen voor onder meer schoolreisjes, merkt dat meer scholen aankloppen voor een financiële bijdrage. "Het is echt een explosieve stijging. Het aantal is verdrievoudigd. Alleen maandag en dinsdag deden al vijftien scholen een beroep op ons. Uit het hele land, en onder andere ook uit Almelo en Enschede", zegt directeur Hans Spekman. In totaal deden dit schooljaar meer dan zeshonderd scholen een aanvraag.

Het potje van het Jeugdeducatiefonds is niet eindeloos, voor elke school is een maximaal bedrag gereserveerd. Als dat wordt besteed voor een schoolkamp, kan er niet opnieuw een beroep op worden gedaan.

Een op de zes kan het niet betalen

Dat het moeilijker is om de budgetten rond te krijgen, heeft meerdere oorzaken. Enerzijds zijn de prijzen voor activiteiten gestegen, anderzijds zijn er - vooral in steden - meer ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen. "Dat aantal neemt zeker toe", zegt Herman Soepenberg, bestuurder bij Symbio, waar achttien scholen in Hengelo bij zijn aangesloten. Volgens hem kan bijna een op de zes ouders de eigen bijdrage niet betalen.

En dat stelt scholen voor een dilemma. "Iedere leerling gaat mee, dat staat vast. Daar is bij ons ook geen twijfel over", aldus Soepenberg. "Maar het geld moet wel ergens vandaan komen, dat gaat ten koste van iets anders. Onderhoudswerkzaamheden bijvoorbeeld."

Verschillen zijn groot

De verschillen tussen scholen onderling zijn groot. Een school waar relatief veel ouders de bijdrage kunnen betalen, hebben meer moeite met het organiseren van excursies en kiezen eerder voor een goedkopere variant. Of moeten het zelfs helemaal afblazen. Schoolorganisaties in het primair onderwijs pleiten daarom voor een afschaffing van de vrijwillige ouderbijdrage en extra ondersteuning vanuit de overheid.