Zonder veerpont is Rozenburg een eenzaam eiland

Al negen maanden vaart er geen autoveerpont tussen het Rotterdamse eiland Rozenburg en Maassluis. Nu is de veerdienst zelfs failliet. De eilandbewoners voelen zich gedupeerd. 'In Amsterdam varen de ponten gratis.'

Koos Blom klemt een sigaartje tussen zijn tanden en werpt zijn hengel uit in het Scheur. Hij is deze middag de enige in de veerhaven van Rozenburg, een eiland dat deel uitmaakt van Rotterdam. "Lekker rustig hier", zegt de visser. Gewoonlijk pendelt een veerpont tussen het dorp en Maassluis, een overtocht van nog geen vijf minuten. Maar wie nu aan de overkant wil komen, moet drie kwartier omrijden.

Sinds oktober vaart het autoveer niet meer vanwege onderhoudsproblemen. Ineens was Blom, toen nog werkzaam in Rotterdam, aangewezen op de bus. "Ik was een uur langer onderweg naar mijn werk." Een kleiner pontje bracht nog wel fietsers en voetgangers naar de overkant, tot exploitant AquaSwets vorige week ook die dienst staakte. Het bedrijf is dinsdag failliet verklaard.

Een reiziger komt erachter dat de boot niet vaart en hij met de bus moet. Foto: Arie Kievit

Daarmee is de chaos compleet. "We zitten hier gewoon gevangen", verzucht René van den Beemt op een terras in het dorp. "Driekwart van onze inwoners maakt gebruik van de pont." Hij is lid van bewonersgroep Rozenburg in Actie. Toen de veerdienst plotsklaps stopte, schakelde de provincie op hun aandringen de partyboot van een roeiclub in.

Geprivatiseerd

Al jaren kampt de veerdienst met problemen. De pont, ooit eigendom van de provincie, is vijftien jaar geleden geprivatiseerd. Achtereenvolgende exploitanten maakten geen winst. In 2019 nam AquaSwets de zaak over van een veerbedrijf dat op de fles dreigde te gaan. De provincie droeg wat bij, maar toen kwam corona en halveerden de inkomsten van AquaSwets. "Dan gaat het hard", aldus manager Vincent Romijn.

Intussen verkeren de schepen in belabberde staat. Reparatie zou zo'n 2 miljoen euro kosten. Toen in oktober ook het laatste veer met technische mankementen uitviel, reden er wekenlang alleen bussen. Vervolgens bleek het vervangende fietspontje ongeschikt. "Heel onbetrouwbaar", vertelt Rob Smith van Rozenburg in Actie, die ook is aangeschoven op het terras. "Het was telkens Russische roulette of die wel voer."

De betrokken partijen wijzen naar elkaar. AquaSwets voelt zich in de steek gelaten door de provincie, die na lang onderhandelen niet wil bijspringen. Een lening voor een nieuw schip kwam er evenmin. Volgens de provincie kon het bedrijf niet garanderen dat met financiële steun de problemen verleden tijd zouden zijn. Afgelopen week zijn weer bussen ingezet. Scheepsbouwer Damen gaat tijdelijk een fiets- en voetgangerspont varen. Het autoveer keert voorlopig niet terug.

Domper

Een domper voor de vele eilanders die aan de overkant werken, naar school gaan of inkopen doen. Of familie bezoeken, zoals Rien Vreugdenhil, die vijfmaal per week de oversteek maakt. "Ik heb een alleenwonende moeder van bijna honderd in Maassluis. Voor haar is dit dramatisch. Ze verwacht me op bepaalde tijden en wordt onrustig als ik er dan niet ben." De noodmaatregelen bieden volgens hem weinig soelaas. "Het verandert met de dag. Gisteren wilde ik de bus nemen, maar die bleek stuk. Toen heb ik toch maar de auto gepakt."

Niet alleen Rozenburg is de dupe. Vanaf het eiland Voorne-Putten reizen veel werklui met de pont naar het Westland. In omgekeerde richting stappen medewerkers van de Europoort op in Maassluis.

De provincie wil de veerdienst opnieuw Europees aanbesteden. "Dan weet je dat we de komende anderhalf jaar nog zonder autoveer zitten", schampert Smith. De kans op een winstgevend pont wordt alleen maar kleiner, schetst hij. Volgend jaar opent een snelwegtunnel onder het Scheur. Een uitkomst voor automobilisten, maar fietsers, tractoren en vrachtwagens met gevaarlijke stoffen aan boord mogen er geen gebruik van maken. "De pont blijft dus onmisbaar", zegt Van den Beemt.