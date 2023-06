Studenten laten ChatGPT massaal hun verslagen schrijven

Studenten maken volop gebruik van ChatGPT voor hun verslagen en werkstukken. De grote Gelderse onderwijsinstellingen worstelen nog met deze nieuwe techniek, zeggen ze.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze zijn niet naïef over het gebruik van ChatGPT, geven de onderwijsinstellingen aan, maar ze hebben geen idee hoeveel studenten op dit moment teksten inleveren die gemaakt zijn door een 'intelligente computer'.

Om de kans op toets- en examenfraude met behulp van ChatGPT te voorkomen, zijn al wel toetsen aangepast, zeggen Wageningen University & Research, Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Mbo-instelling Rijn IJssel gebruikt al langer een programma waarmee studenten tijdens een online-examen geen andere applicaties kan gebruiken, dus ook geen ChatGPT, aldus een woordvoerder.

Fraude of plagiaat

Afgelopen week maakte Saxion Hogeschool in Deventer bekend dat, naar eigen schatting, een kwart van de Saxion-studenten ChatGPT gebruikt voor alle ingeleverde verslagen. De Gelderse onderwijsinstellingen durven niet te schatten om welk percentage het op hun school gaat.

De Radboud Universiteit in Nijmegen (22.000 studenten) heeft hier 'geen eenduidige cijfers' over, maar waarschuwt op de site wel dat het gebruik van een tekst of programmeercode van ChatGPT wordt gezien als fraude of plagiaat.

De universiteit in Wageningen is 'niet naiëf', zegt een woordvoerder, maar heeft ook geen harde cijfers. Een werkgroep brengt later dit jaar advies uit. Dat mag even duren, want: "Plagiaat is in de wetenschap, die bestaat bij elkaar citeren, een groot begrip."

Aantonen? Dat kan niet

"Studenten die werkstukken inleveren die met hulp van ChatGPT gemaakt zijn, komt op substantiële schaal voor", vertelt woordvoerder Hermen Ridderikhof van de CHE (vijfduizend studenten). "Daar gaan we wel van uit. Er zijn enkele gevallen van plagiaat met behulp van ChatGPT gedetecteerd."

Hoeveel gevallen precies, weet hij niet. "Onze opleidingen zijn er extra alert op, maar er zijn nog geen goed ontwikkelde programma's die het gebruik van ChatGPT kunnen aantonen."

"Knap hoe Saxion die schatting maakt, want het gebruik van ChatGPT is gewoon niet traceerbaar met de plagiaattools die ik ken", reageert Jochem ten Böhmer, onderwijskundige van de HAN (37.000 studenten). De strijd van hulpmiddelen om het gebruik van ChatGPT op te sporen, noemt hij een 'wapenwedloop'.

Bangmakerij

Na de wereldwijde introductie van ChatGPT, november vorig jaar, heeft de HAN volgens Ten Böhmer al snel besloten om het gebruik ervan niet te verbieden. "Maar toestaan en omarmen, daarin zijn we wat terughoudend."

Studenten waarschuwen voor fraude als ze ChatGPT gebruiken, is volgens Ten Böhmer een soort bangmakerij. "Daarom hebben we er nog geen strak beleid op. Als een student zijn poot stijf houdt, is er nog geen enkele tool waarmee je met 100 procent zekerheid kunt zeggen hoe het echt gegaan is."

Het maakt volgens de onderwijskundige niet uit of een student ChatGPT zijn werkstuk laat schrijven, of de buurman. "Je moet het zo regelen dat het allebei niet kan. De introductie van ChatGPT is een mooi moment om kritisch te zijn op je onderwijs. Een student een verslag laten schrijven en dat beoordelen, die aanpak heeft zijn langste tijd gehad."

Welke kansen biedt ChatGPT?

Mbo-instellingen Rijn IJssel, ROC A12 en ROC Nijmegen laten weten dat ze minder te maken hebben met ChatGPT omdat hun leerlingen vooral praktijkexamens doen. "En tijdens het sleutelen aan een auto heb je weinig aan ChatGPT", aldus een woordvoerder van Rijn IJssel.

CHE komt eind deze maand met een handreiking voor docenten, zegt woordvoerder Ridderikhof: "Die gaat in op de voorlichting en training van docenten. Daarnaast kijken we naar onze opleidingen. Wat leren we studenten op bijvoorbeeld onze opleidingen journalistiek en communicatie over het gebruik van ChatGPT?"

Alle onderwijsinstellingen zeggen ook dat ze bezig om te onderzoeken welke kansen de komst van ChatGPT en andere kunstmatige intelligentie-tekstgeneratoren het onderwijs biedt.