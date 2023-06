Mona Keijzer schrikt van problemen langs kanaal in Twente

Ze heeft al 50 gesprekken achter de rug. Heftige gesprekken, met emotionele bewoners. Mona Keijzer is begonnen aan haar klus als bemiddelaar in het Twentse kanaaldrama. Ze logeert momenteel in een B&B, tussen de slachtoffers. 'Twente is prachtig, alleen de reden waarom ik hier ben niet.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze voelen zich in de steek gelaten door de overheid, maar bij oud-staatssecretaris Mona Keijzer voelen gedupeerden langs kanaal Almelo - De Haandrik zich 'echt gehoord'. Zonder een weerwoord te geven, hoort ze deze dagen de verhalen aan van mensen die in beroerde situaties zitten: in onleefbare huizen, die maar niet hersteld worden. De Volendamse, als bemiddelaar aangesteld door BoerBurgerBeweging, is geschrokken. "Natuurlijk. Ik had de dossiers al gelezen, maar als je met de mensen praat, dan vóel je het ook", zegt ze.

Als Keijzer terugwandelt, ziet ze de ellende

Maandag zat ze in Vriezenveen om met bewoners te praten, dinsdag in Vroomshoop en deze woensdag ontvangt ze Daarlerveners. Met als doel het vertrouwen van bewoners in de provincie te laten herstellen. Keijzer overnacht deze week in een bed and breakfast, tussen de ellende. Als ze na de gesprekken naar haar onderkomen wandelt, ziet ze de beschadigde huizen waarover ze kort daarvoor nog sprak met bewoners.

"Twente is prachtig, alleen de reden waarom ik hier ben niet", zegt ze. Ze wil er niet teveel over kwijt, omdat ze haar rapport nog moet schrijven. Maar nu al heeft ze met bewoners van 50 huishoudens gesproken. Van 's morgens tot 's avonds. Keijzer maakt lange dagen in Twente. "Maar dat maakt helemaal niet uit. Deze mensen moeten 's avonds weer naar hun huis dat beschadigd is. Dat is het ergst."

Vrijwel iedere bewoner nodigt haar uit

Bewoners nemen foto's mee van hun beschadigde huizen, Keijzer krijgt van vrijwel iedereen de uitnodiging: 'Kom eens kijken'. Hoewel het geen doen is, om op werkelijk iedere uitnodiging in te gaan, gaat ze nog wel bij een aantal gedupeerden op huisbezoek om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. "Ik ga ook nog het gebied in." Pas als ze met alle bewoners heeft gesproken, volgen nog de overheden en zakelijke betrokkenen en schrijft ze een rapport. "Tenzij er nog meer nodig is. Uiterlijk 1 september is dat rapport er."

In tegenstelling tot premier Mark Rutte en minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge, wist de oud-staatssecretaris van het CDA overigens wel van het bestaan van het Twentse kanaaldrama. Al voordat BoerBurgerBeweging haar vroeg om te bemiddelen, met als doel het vertrouwen van bewoners in de provincie te herstellen. "Ik had er al meermaals over gelezen", zegt ze. Dat haar oud-collega's Rutte en De Jonge van niets wisten? "Laat ik er geen politiek van maken. Dan moet je Mark ernaar vragen."

BBB hoopt op rapport als dat van Remkes

Caroline van der Plas, die Keijzer heeft benaderd om te bemiddelen, kijkt uit naar het rapport van Keijzer. "Ik hoop dat er net zo'n rapport uitrolt als dat van Remkes over stikstof." Tot die tijd wacht ze af. Van der Plas wordt tussentijds ook niet bijgepraat door Keijzer, en wil dat ook niet. "We hebben haar aangesteld als onafhankelijk persoon. Dan moet je iemand ook gewoon haar werk laten doen."

Wel is Van der Plas uitgesprokener over de onwetendheid van Rutte en De Jonge, die deze week bij Jinek aangaven niet van het bestaan van het Twentse kanaaldrama af te weten. "Schandalig. Groningen in het klein", noemt Van der Plas het Twentse kanaaldrama. "Choquerend dat ze van niets wisten." Ook het lacherige toontje van Rutte en De Jonge stoorde veel mensen. "Misschien moet Hugo er eens een weekje gaan wonen."

In kanaaldrama zit 'het probleem van Nederland'

Rutte en De Jonge hadden ervan moeten weten, stelt Van der Plas. "Dit speelt al jaren. Dit ligt nota bene bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat." Ministers Mark Harbers en Cora van Nieuwenhuizen (VVD) werden er meermaals publiekelijk over aan de tand gevoeld. "Eerder al hebben andere partijen er vragen over gesteld. En er is zelfs een keer een petitie geweest." Maar Harbers en Van Nieuwenhuizen deden er niets mee, schoven de verantwoordelijkheden af op de provincie. "En de provincie op het Rijk. Dat is het probleem van Nederland: de overheid is er niet voor de burger. In plaats van dat de overheid het gewoon oplost, zoals het hoort."

Van der Plas is er blij mee dat het probleem inmiddels volop in de schijnwerpers staat. Maar dat er jaren niet naar omgekeken werd door Den Haag, vindt ze nog steeds schrijnend. "Dit had eens in Amsterdam moeten gebeuren, met 400 huizen.."

In Den Haag zijn ze nog altijd meer bezig met het westen, dan met regio's als Twente, ervaart Tweede Kamerlid Caroline van der Plas dagelijks. "Met Elke Regio Telt (een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio's, red.) is er wel iets veranderd en onze verkiezingswinst heeft ook wel wat teweeggebracht, maar je merkt dat de focus nog veel ligt op het westen", stelt de voorvrouw van BoerBurgerBeweging. Ook het feit dat er weinig Kamerleden uit het oosten komen, speelt daarin mee. "Kijk naar D66. Veel mensen komen uit de grote steden."