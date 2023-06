Boerin Annechien verslagen na verwoestende brand in stal

Haar man liep brandwonden op, haar broer probeerde met de hogedrukspuit nog de brand in de varkensstal te blussen. 'Maar het vuur sloeg zo snel om zich heen, er was niks tegen te beginnen', zegt boerin Annechien ten Have uit het Groningse Beerta.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Meerdere malen valt Ten Have stil tijdens het telefoongesprek. "Normaal heb ik altijd wat te zeggen. Maar nu ben ik helemaal leeg. Verslagen, verdoofd."

Dinsdagmiddag waren haar man Menno en een aantal medewerkers tussen de varkens aan het werk, toen ze iets roken. "Ze hadden dus meteen door dat er iets aan de hand was. Maar het vuur sloeg daarna zo snel om zich heen, er was niks tegen te beginnen. Mijn broer heeft geprobeerd om het met de hogedrukspuit te blussen, maar dat lukte echt niet."

- Foto: ANP

Hoeveel dieren er uiteindelijk bij de brand op het bedrijf in het Groningse Beerta om het leven zijn gekomen, Ten Have weet het naar eigen zeggen nog niet. Wel zijn er door medewerkers en de toegesnelde brandweer honderden zwangere zeugen gered. "Zelfs na een uur kwamen er nog dieren op eigen kracht de stal uit lopen. Het geluk is dat een deel van de varkens bij ons sowieso naar buiten kan."

Menno ten Have moest gisteren naar het ziekenhuis, hij liep brandwonden op. Voor de rest kwamen de medewerkers van het bedrijf er ongeschonden vanaf. "Het was zo spannend. Op het begin wisten we niet waar iedereen was."

Nu lopen er al de hele dag mensen van de verzekering rond op het bedrijf. Om de schade op te nemen - twee stallen brandden uit - en te kijken of er een oorzaak gevonden kan worden. "Het is ergens midden in de stal gebeurd. Maar hoe, dat weten we nog niet." Een deel van het bedrijf in Beerta doorstond de brand ongeschonden. "De vleesvarkens zijn ongedeerd, de gespeende biggen ook."

Twee sterren

Annechien en haar gezin hebben geen doorsnee bedrijf. Ze zijn de eersten en tot dusver enigen in Nederland die varkensvlees produceren met twee sterren van het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming. Dit omdat er aan kringlooplandbouw wordt gedaan, de varkens veel ruimte hebben, in het stro leven en dus ook naar buiten kunnen. Het vlees uit Beerta ligt onder meer in de schappen bij Albert Heijn.

Dat er gisteren op sociale media 'lelijke commentaren' verschenen is ook de boerin niet ontgaan. Zo is het bij elke stalbrand. De teneur: veehouders geven niet om hun dieren, en nemen geen maatregelen om branden te voorkomen. 'Hoe lang nog sluiten we levende, voelende wezens op in een stal waarin ze bij een brand gedoemd zijn te stikken of verbranden?', vroeg Varkens in Nood zich gisteren op Twitter bijvoorbeeld af.

"Mensen weten niet waar ze het over hebben". zegt Ten Have erover. "Het is gewoon bullshit. Verder wil ik daar niets over zeggen." Ze kreeg gisteren, ook al op Twitter, bijval van Caroline van der Plas. 'Deze boerin heeft alles gedaan aan dierenwelzijn en miljoenen geïnvesteerd', schreef de BBB-voorvrouw. 'Een voorloper in de sector zonder dat de consument ervoor betaalt.'

Tienduizenden dode dieren

Dierenwelzijnorganisaties maken zich al jaren boos over het aantal stalbranden in ons land, dat de laatste jaren ondanks allerlei mooie woorden en actieplannen maar niet wil dalen. Vorig jaar kwamen er bij meer dan veertig branden zo'n 130 duizend dieren om het leven. Dit jaar staat de teller op bijna dertigduizend. De afgelopen maanden vatten er in Brabant ook al twee grote varkensstallen vlam, met als gevolg dat duizenden varkens op vreselijke wijze stierven.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelde twee jaar geleden in een uiterst kritisch rapport dat stalbranden bij de overheid en de sector 'geen enkele prioriteit' hadden. Mede naar aanleiding daarvan heeft het kabinet nu maatregelen in voorbereiding, zoals een verplichte jaarlijkse brandveiligheidcheck. Boerenorganisaties zien geen heil in een jaarlijkse controle, meldde deze site vorige week. Ze vinden dat onder meer te duur.

Op het bedrijf van Annechien in Beerta werd afgelopen jaren de elektrakeuring die door verzekeraars verplicht is gesteld, 'gewoon' uitgevoerd, zegt ze. "En we hebben overal brandblussers hangen. Maar het ging zo snel, het was gewoon niet te doen."

Hoogte- en dieptepunten

In 2019 werden zij en haar gezin vanwege alle inspanningen voor een duurzamere varkenshouderij nog uitgeroepen tot Agrarisch Ondernemer van het jaar. Ze raakten ze hun twee sterren van het Beter Leven-keurmerk ook weer tijdelijk kwijt, nadat dierenactivisten in Beerta de stallen inslopen en beelden maakten van een aantal zieke en gewonde varkens. Na onderzoek door drie instanties kreeg het bedrijf de twee sterren van de Dierenbescherming weer terug.

Hoogte- en dieptepunten zijn ze in het uiterste oosten van Groningen dus wel gewend. Nu is er weer een dieptepunt bij te schrijven. Of het bedrijf ook deze klap te boven komt? Annechien ten Have zucht eens diep. "We gaan het zien."

Annechien ten Have was een paar jaar geleden te zien in de BNNVARA-documentaire De Boerenrepubliek. Foto: BNNVARA