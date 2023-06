Na fatale steekpartij scherpen festivals maatregelen aan

Festivalorganisatoren in de regio Amsterdam nemen het zekere voor het onzekere na de dodelijke steekpartij op Solid Grooves en scherpten afgelopen weekend de veiligheidsmaatregelen aan.

Welke extra maatregelen Amsterdam Open Air afgelopen weekend heeft genomen, wil een woordvoerder 'omwille van de veiligheid' niet zeggen, maar dat de regels waren aangescherpt kon de bezoeker niet zijn ontgaan.

Waar het fouilleren normaal gesproken handwerk is, maakten beveiligers nu ook gebruik van mobiele metaaldetectoren. Daarmee probeerde organisator ID&T te voorkomen dat bezoekers ongewenste metalen voorwerpen mee naar binnen konden smokkelen.

Steekvest

Ook droegen beveiligers onder hun shirt een steekvest, iets wat al langer gebeurt volgens de organisator. Toch zullen veel bezoekers het niet eerder hebben gezien op festivals in Nederland, waar de sfeer over het algemeen gemoedelijk is.

De steekpartij vorige week op festival Solid Grooves, waarbij de 21-jarige Jimmy Schepers om het leven kwam, is een triest dieptepunt. Maar geweldsincidenten op festivals blijven uitzonderlijk.

In 2004 gingen hooligans van ADO Den Haag en Ajax met elkaar op de vuist op Dance Valley in Spaarnwoude en in 2009 kwam een man om het leven op festival Sunset Grooves op het strand van Hoek van Holland, nadat er rellen waren uitgebroken. Daarbij werden agenten in het nauw gedreven door Feyenoord-hooligans en voelden ze zich gedwongen hun dienstwapen te gebruiken.

Extra alert

Het laatste decennium zijn er echter geen grote geweldsincidenten meer geweest op festivals. Toch nemen Amsterdamse organisatoren extra maatregelen.

Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema, verantwoordelijk voor de openbare orde in de stad, zegt dat 'in zijn algemeenheid festivals uiteraard extra alert zijn na de gebeurtenissen bij Solid Grooves'.

Loveland, dat afgelopen weekend 909 Festival organiseerde in het Amsterdamse Bos, laat bij monde van directeur Marnix Bal weten dat er 'iets meer beveiligers' zijn ingezet.

Ook kregen bezoekers die op de gastenlijst stonden en personeel niet één maar twee bandjes. Daarmee probeerde Loveland te voorkomen dat mensen met valse bandjes het festivalterrein opkwamen. Bij Solid Grooves was een vals crewbandje in omloop.

Hekkenklimmers

Van 'hekkenklimmers', waar Solid Grooves ook veelvuldig mee geconfronteerd werd, zegt Bal geen last gehad te hebben.

Bij Amsterdam Open Air waren het er afgelopen weekend niet meer dan normaal, zegt de woordvoerder van het festival. "Er zijn bij alle evenementen personen die proberen binnen te komen zonder geldig toegangsbewijs. Omdat dit een veiligheidsrisico is, zijn we hier altijd al scherp op. Pogingen om binnen te komen via hekkenklimmen zijn er dit weekend bij ons ook geweest, maar het waren er niet meer dan normaal, alleen de aandacht ervoor is nu groter."

Wel bleef een hekkenklimmer zaterdag bij Open Air met zijn pols aan een hek hangen en moest daarvoor naar het ziekenhuis. Over dat voorval wil Open Air niets kwijt in verband met de privacy van het slachtoffer.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er afgelopen weekend 'geen grote incidenten' waren op festivals in de regio Amsterdam.

Smeltkroes

Open Air zegt ook dat het festival, waar meerdere genres muziek te horen waren, 'goed verlopen' is. "Wij kijken met het hele team terug op een fantastische editie waarin we een mooie eerste stap in de nieuwe richting gezet hebben met een progressievere muzikale programmering," aldus de woordvoerder. "Het was een prachtige smeltkroes waar liefhebbers van onder andere house, hiphop, techno, afro en pop samenkwamen."

Bal zegt dat hij met 909 'de beste editie tot nu toe' heeft gehad met zijn festival. "Voor het eerst was het twee dagen en dat is een groot succes geweest. Muzikaal en qua sfeer."