Grote zorgen om RET: financieel probleem voor vijf jaar

Er zijn grote zorgen over de financiële situatie van de RET. Er is veel geld nodig om de problemen op te lossen. De vraag is wat de reiziger daarvan gaat merken.

De financiële situatie van het Rotterdamse vervoersbedrijf is de afgelopen jaren zwaar verslechterd. Maar de RET vreest ook de komende jaren een verslechtering van de resultaten. En er wordt gevreesd voor aanmerkelijke tekorten en een serieus financieel probleem voor de komende vijf jaar. Achter de schermen woedt inmiddels een felle discussie over hoe die problemen moeten worden opgelost en wie daarvoor moeten betalen.

De RET kampt nog altijd met veel minder reizigers dan voor corona. Het aantal reizigers ligt nu op 90 procent van het niveau vóór de pandemie. En dat terwijl juist was gerekend op een flinke groei: het aantal passagiers ligt liefst 18 procent lager dan waar in de prognoses op was gerekend. En op die prognoses zijn ook de financiële afspraken gebaseerd met de MRDH, het verbond van 23 gemeenten in de regio Rotterdam-Den Haag. De RET krijgt elk jaar minder subsidie van de MRDH op basis van die voorspellingen, terwijl de vervoerder juist méér steun nodig heeft.

Personeelstekort

Intussen kampt de RET ook nog eens met een enorme toename van de energiekosten: die zadelen de RET dit jaar op met 40 miljoen euro extra kosten, op een begroting van 500 miljoen euro. En dan heeft de RET ook nog eens een verouderd personeelsbestand en een hoog ziekteverzuim, waardoor relatief veel mensen extern moeten worden ingehuurd en regelmatig diensten uitvallen door personeelstekort.

De twee aandeelhouders van de RET, de gemeente Rotterdam en de metropoolregio MRDH, praten op de achtergrond al maanden over de situatie. Volgens ingewijden zijn de twee partijen het nog lang niet eens over de oplossingen. Eén van de voorstellen zou een forse financiële injectie van de gemeente Rotterdam zijn. Maar Rotterdam is bang dat de problemen bij de RET de komende jaren zo groot en structureel zijn, dat binnen korte tijd dan weer forse steun nodig is. Er moet dus een structurelere oplossing komen. De RET heeft de mogelijkheden daarvoor de afgelopen maanden op een rij gezet.

Prijsverhoging

Eén van die oplossingen kan een prijsverhoging zijn, maar daar is de gemeente volgens betrokkenen faliekant tegen. Begin dit jaar zijn de prijzen al ruim 7 procent omhoog gegaan. Een nieuwe forse prijsverhoging zou het ov in Rotterdam voor veel mensen onbetaalbaar maken, is de angst in het stadhuis. Maar er moet wel iets gebeuren: dit jaar kan de RET nog interen op het eigen vermogen, maar voor komend jaar is externe steun hoe dan ook nodig.

De gemeente hoopt daarom dat de MRDH de concessie met de RET, die loopt tot 2030, wil openbreken. De huidige was gebaseerd op de verwachting dat het aantal reizigers (en dus de inkomsten) bij de RET zou blijven stijgen. Doordat die prognoses bij lange na niet worden gehaald, blijft de vervoerder bij de huidige afspraken achter de feiten aanlopen.

Een nieuwe concessie zou dat probleem oplossen. Alleen: dat betekent dat de MRDH meer subsidie moet gaan verlenen dan volgens de huidige afspraken en daar zitten veel gemeenten binnen de MRDH niet op te wachten. Volgens betrokkenen leeft binnen de MRDH toch al het gevoel dat de RET wel erg veel aandacht krijgt.

De Rotterdamse gemeenteraad vergadert vanavond in een geheime, besloten vergadering over de situatie. De betrokken partijen willen niet reageren.