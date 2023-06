Waarom is het zo lastig ontbossing in Amazone tegen te gaan?

De nieuwe Braziliaanse president Lula wilde de ontbossing stoppen, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan.

Dat de vorige Braziliaanse president, Jair Bolsonaro, weinig ophad met de bescherming van het Amazonewoud is bekend. Onder zijn regering sneuvelde er 60 procent meer bos dan in de regeringsperiode daarvoor. Maar ook zijn opvolger Luiz Inácio Lula da Silva, die juist campagne voerde voor behoud van het woud, krijgt het probleem moeilijk onder controle.

Tot grote schrik van de regering Lula en haar aanhangers is de ontbossing de eerste drie maanden van Lula's presidentschap alleen maar verder gestegen: maart was het absolute dieptepunt met 867 vierkante kilometer. Sinds 2008 was er niet zo veel bos gesneuveld.

In april werd opvallend minder ontbost, 68 procent ten opzichte van april 2022, maar de gebruikelijke piek vanwege de droogte - juli tot en met september - moet nog komen. Dus experts waarschuwen voor te vroeg gejuich.

"Amazonas is de deelstaat waar het meest gekapt is, terwijl die tot nu toe juist relatief buiten schot bleef. Dat heeft twee redenen", aldus Marcio Astrini, voorzitter van het Observatório do Clima, een verzameling organisaties die zich inzetten voor bosbehoud in Brazilië. "De regering Bolsonaro beloofde de snelweg BR319 van Manaus naar Porto Velho te asfalteren. Dat heeft criminelen enorm aangemoedigd om grond te verwerven langs het traject. En de gouverneur van Amazonas was een belangrijk bondgenoot van Bolsonaro. Hij is ernstig tekortgeschoten."

Zwaardere motoren

Regelmatig worden er inheemsen vermoord, en inheemse leiders worden steeds meer bedreigd en opgejaagd, zegt Márcio Santilli vanuit Brasilia aan de telefoon. "We zijn het zat om lijken te tellen." Santilli is medeoprichter van het Isa, een organisatie die zich inzet voor natuurbehoud. "De inheemse leiders voelen zich gedwongen om bijvoorbeeld zwaardere motoren voor hun boten te kopen, om zo te ontsnappen aan criminelen."

In een artikel, getiteld Onveiligheid in de Amazone, schetst Santilli hoe de leiders worden bedreigd en waar het hem aan schort om deze mensen beter te beschermen. Politie, leger, de inheemse organisatie Funai, justitie, de handhavingsorganisatie Ibama: allemaal moeten ze hun inzet verhogen en hun samenwerking verbeteren om de criminaliteit het hoofd te bieden. Onder andere drugsbendes hebben hun activiteiten uitgebreid naar het Amazonegebied, en houden zich daar ook bezig met illegale houtkap en illegale goudmijnen.

Terwijl de criminele organisaties steeds vernuftiger worden in hun destructieve aanpak, werden de organisaties die tot taak hebben ontbossers in de kraag te grijpen, ontmanteld. Rodrigo Agostinho, voorzitter van de handhavingsinstantie Ibama, wees er in diverse interviews met Braziliaanse media op dat er bij zijn aantreden begin dit jaar maar driehonderd plekken van de tweeduizend opgevuld waren.

Sabotage

Er is dus veel minder controle op illegale activiteiten. Openstaande boetes bij mensen die de wet overtreden met bijvoorbeeld illegale houtkap of het bezetten van inheems territorium worden niet geïnd en dreigen te verjaren. Het zal ook nog even duren voordat Ibama weer op sterkte is, waarschuwde Agostinho: eerst moeten vacatures worden uitgeschreven en moeten mensen intern worden opgeleid.

De taak van Lula is te beschrijven als 'het ongedaan maken van sabotage', aldus Marcio Astrini. "Bolsonaro stelde een regel in die het mogelijk maakte privébezit te hebben binnen inheemse territoria. Dat was tot dan toe verboden." Een van de grootste bedreigingen voor het Braziliaanse bos - niet alleen de Amazone, ook de savanne en het Atlantische regenwoud - is een wet die het makkelijk zou maken om illegaal verkregen bosgrond te legaliseren. De wet wordt nu in het Congres behandeld; tegenstanders vrezen dat de wet ontbossing verder in de hand werkt.

Astrini wijst erop dat ook de regeringen van de deelstaten in de gaten moeten worden gehouden. "Negen deelstaten bevinden zich in het Amazonegebied. De meeste gouverneurs hebben in de vier jaar Bolsonaro niks gedaan om ontbossing te stoppen, velen hebben het aangemoedigd. Maar de wet bepaalt dat de federale overheid kan ingrijpen als de deelstaten in gebreke blijven."

Amazonefonds

"Lula heeft veel problemen, maar heeft ook veel steun", besluit Astrini. "Hij kan de ontbossing snel het hoofd bieden met hulp van het Amazonefonds." Daar zitten enkele miljarden euro's in van Noorwegen en Duitsland, ook de VS en het Verenigd Koninkrijk hebben honderden miljoenen toegezegd. Lula kan dat geld volgens Astrini gebruiken voor het inhuren van handhavers.

Waar de regering Lula volgens Astrini nog faalt, is de lobby in het in meerderheid conservatieve en bepaald niet natuurvriendelijke Congres. "Het Bolsonarisme is vertrokken uit het presidentiële paleis, maar heeft een meerderheid in het congres. Daar circuleren wetsvoorstellen die een bedreiging zijn voor het bos. Daar moet de regering ingrijpen en dat doet ze veel te weinig."

Op 30 mei nam het Huis van Afgevaardigden een wet aan die alleen nog maar inheemse territoria erkent die op 5 oktober 1988 bestonden, de dag dat de nieuwe grondwet in werking trad. Dat betekent dat 95 procent van de inheemse territoria nu een onzekere toekomst tegemoetgaat. Als de senaat er ook mee instemt, betekent dat een nieuwe slag voor de strijd tegen de ontbossing.