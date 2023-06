Overlast in Amsterdam door run op statiegeld: 'Dweilen met de kraan open'

Het zoeken in afvalbakken naar kleine flesjes en blikjes waar statiegeld op zit, zorgt voor overlast bij stadsreiniging en schoonmaakbedrijven. 'Het is dweilen met de kraan open.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vuilnisbakken opentrekken, zakken kapotscheuren of containers omkieperen; er is een enorme toename van mensen die graaien in afvalbakken op stations en in de stad, op zoek naar afgedankte flesjes en blikjes waar sinds kort statiegeld mee te verdienen valt.

Het graaien in de bakken zien de instanties niet als een probleem, maar zakken die opengescheurd of omgekiept worden zorgen voor veel overlast, blijkt uit een rondgang langs de gemeente, de NS, het GVB en meerdere schoonmaakbedrijven.

Extra bijverdienen

Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam laat weten dat er boetes worden uitgedeeld. Er worden namelijk bij het leeghalen van de afvalbakken slotjes kapotgemaakt of extra vervuiling gecreëerd.

"Het is dweilen met de kraan open", zegt een woordvoerder van de NS. "Onze schoonmakers werken hard om de stations netjes te houden. Maar mensen trekken vuilniszakken kapot en laten alles op de grond liggen."

Tegelijkertijd willen schoonmakers zelf ook extra bijverdienen door flesjes en blikjes uit vuilniszakken te vissen, zo merken schoonmaakbedrijven sinds de invoering van het statiegeld op kleine flesjes en blikjes. "Dat is niet de bedoeling", laat een woordvoerder van Asito weten. Het schoonmaakbedrijf is verantwoordelijk voor het schoonhouden van onder andere Centraal Station.

"Het staat uiterst onprofessioneel als je eigen personeel in prullenbakken staat te graaien. Bovendien is het onveilig, want in die zakken liggen ook naalden en glasscherven. Personeel is er vaker op gewezen dat het verboden is en dat blijven we doen." Vorige maand werden alle schoonmakers van het bedrijf er nogmaals schriftelijk op gewezen.

Geld doneren

In de hoop de overlast te verminderen, heeft NS statiegeldautomaten geplaatst op de grote stations in Nederland. Op Centraal Station staan er drie. Twee in de IJpassage en een in de Westtunnel. Toeristen kunnen vooralsnog geen gebruikmaken van de automaten omdat gebruikers in het bezit moeten zijn van een Nederlands bankrekeningnummer. Ze kunnen er wel voor kiezen om het geld te doneren aan de Plastic Soup Foundation.

In Centrum worden de afvalbakken sinds kort met andere sloten vergrendeld, zodat die niet open te krijgen zijn met een driehoeksleutel van de bouwmarkt. Ook is er een proef gestart om afvalbakken te voorzien van doneerrekjes. Dan kunnen mensen die afstand doen van hun statiegeldflesjes die in het rek plaatsen zodat een ander niet in de afvalbak hoeft te reiken.