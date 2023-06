Het Barcelona-model voor groente en fruit in Amsterdam?

Waar de strijd om de Amsterdamse Lutkemeerpolder nog altijd hevig woedt, geniet het Catalaanse landbouwpark Baix Llobregat een beschermde status. Het voorziet zo'n 10 procent van de mensen in Barcelona van groente en fruit, én vormde de inspiratie voor acht andere parken in de regio.

Stel: je vliegt naar Barcelona. Kom je vanuit het noorden, dan zie je voor het vliegveld een brede strook groen. Ingeklemd tussen de stad, de zee, de rivier en de bergen ligt landbouwpark Baix Llobregat. Op meer dan 2500 hectare land wordt van alles verbouwd. Artisjokken, tomaten, appels, noem maar op.

Wie vanuit het noorden op Schiphol landt, kan op dezelfde manier de akkers in de Lutkemeerpolder spotten - maar dan moet je wel verrekt goed weten waar je moet kijken. Dáár, daar ligt het, tussen de A5 en Osdorp, niet ver van de luchthaven, circa 200 hectare groot. Tot 1865 was het een meer, een stipje naast de veel grotere Haarlemmermeer. 'Lutke' betekent niet voor niets 'klein'.

Qua omvang zijn het Baix Llobregat en de Lutkemeerpolder onvergelijkbaar, maar verder hebben ze behoorlijk wat gemeen. Op beide plekken is de grond ontzettend vruchtbaar. Op beide plekken wordt al generaties voedsel verbouwd. Beide plekken liggen vlak bij de stad - een oprukkende stad. En om beide plekken is een hevige strijd ontstaan.

Dichtgelijmde Albert Heijnfilialen

In Amsterdam is de Lutkemeerpolder al jaren onderwerp van een stevig conflict. Meer dan vijftien jaar geleden legde de gemeente vast dat er een bedrijventerrein zou komen. De eerste fase is al af, nu liggen er plannen voor fase twee, voor een gebied van 42 hectare. Een gotspe, menen klimaatactivisten, júíst in deze tijd van groeiende aandacht voor milieu en klimaat moet dit laatste stukje Amsterdamse akkerbouwgrond worden beschermd.

De gemeente hield voet bij stuk. Het plan afblazen zou vele miljoenen kosten. Tegenstanders van het bedrijventerrein lieten het er niet bij zitten. Een maaimachine werd geblokkeerd, een stuk weiland bezet. Er werden zelfs deuren van Albert Heijnfilialen dichtgelijmd; de supermarkt was een van de bedrijven die zich op het bedrijventerrein zouden vestigen, maar AH trok zich later terug.

Het bleef niet bij protesten. Vorig jaar werd het plan voor een Voedselpark gepresenteerd. In de polder zouden akkerbouw, fruitbomen en kleinschalige veeteelt hand in hand moeten gaan met recreatie, educatie, waterberging en sociale voorzieningen, zoals een zorgboerderij en een natuurspeeltuin. Regeneratief boeren, wordt dat genoemd, met economische, sociale én ecologische winst als uitgangspunt.

Twintig jaar strijd in Barcelona

Barcelona heeft de heftigste ruzies achter de rug, vertelt Sònia Callau-Berenguer, hoofd agrarische gebiedsontwikkeling in de regio. Baix Llobregat ís al beschermde landbouwgrond. "In de jaren zeventig stonden de boeren in het gebied op tegen de urbanisering", zegt ze. Die verstedelijking voltrekt zich stukje bij beetje. Hier en daar een nieuwe woning, een winkel. De boeren demonstreerden, voerden campagne. "Ze wilden dat hun landbouwgrond zou worden beschermd. Er werd gepraat, maar vooral ook veel geprotesteerd."

Niet heel anders dan in de Lutkemeer dus. Na twintig jaar (!) kregen de Catalaanse boeren waar ze op hoopten: in 1998 werd Baix Llobregat officieel aangewezen als een landbouwpark, waarmee het voor onbepaalde tijd geldt als agrarisch gebied. Er kwam een overkoepelend bestuur - een consortium, bestaande uit lokale overheden én de boeren zelf. Alle stakeholders, zoals dat heet. "Heel belangrijk", zegt Callau-Berenger. "Boeren en de overheid staan vaak tegenover elkaar, maar hier werken ze samen."

Anders dan het Voedselpark in de Lutkemeerpolder zijn de Catalaanse boeren vooral bezig met landbouw. Niet zozeer met educatie of recreatie, al is er wel een zone met volkstuintjes. De stad Barcelona is de belangrijkste afzetmarkt. Zo'n 10 procent van de stadsbewoners, circa 150.000 mensen, ontvangt zijn groente en fruit uit het park. En dan zijn er inmiddels nog acht soortgelijke parken rond Barcelona, opgezet naar het voorbeeld Baix Llobregat.

Hét kernbegrip: korte ketens. "In beleidstermen gaat het dan over ketens met weinig schakels, dus rechtstreekse verkoop of met een bestelforum ertussen", zegt onderzoeker korte ketens Jan Willem van der Schans. "Je kan het ook geografisch bekijken: hoe ver ligt iets van de stad? Maar een korte keten in Nederland is heel wat anders dan in de VS."

Voordelen van de korte keten

Potentieel bieden korte ketens veel voordelen. Een lagere uitstoot, want minder vervoer. Versere producten. Een eerlijkere prijs voor de boer. Minder verspilling. Niet voor niets benadrukt ook Voedselpark Lutkemeer de korte afstand tot Amsterdam. Bouw dat bedrijventerrein lekker ergens anders, verder van de stad, op minder vruchtbare grond.

De aandacht voor korte ketens groeit, ook vanwege de pandemie. "Wat dat betreft hebben ze de tijd mee", zegt Van der Schans over het Amsterdamse initiatief. Tweemaal bezocht hij het park in Barcelona. Van der Schans looft het besluit om landbouwgrond vlak bij de stad aan te wijzen - en dat voor langere tijd.

Een heldere planmatige keuze, waar het volgens hem in Nederland nogal eens aan ontbreekt. Het (beoogde) Voedselpark in de Lutkemeer mag dan kleiner zijn dan die bij Barcelona, maar is potentieel alsnog van grote betekenis, zegt hij. "Het zou het symbool zijn van een omwenteling: we denken nu anders dan jaren geleden."

Als het aan landschapsarchitect Bonnie Chopard ligt, komt die omwenteling geen dag te vroeg. "Een distributiecentrum in de Lutkemeerpolder? Compleet achterhaald." Ze tekende mee aan het Bodemplan Lutkemeerpolder, waarin Barcelona wordt aangehaald als voorbeeld. "Het is een andere schaal, natuurlijk. Maar beide plekken zijn een prachtige habitat voor planten, dieren, mensen en microben. En het ligt dicht bij de stad. Je kan particulieren en ondernemers bedienen, chefs van restaurants. Die komen gewoon op de fiets."

"Duurzaamheid gaat vaak over het verminderen van onze negatieve impact, regeneratieve landbouw over de positieve invloed die de mens kan hebben. Daar komen wij ons bed voor uit."

Voorbeelden te over

Beter goed gejat dan slecht bedacht. Zowel voor het Baix Llobregat als de Lutkemeerpolder werd elders in Europa inspiratie opgedaan. Voorbeelden zijn er zat. Callau-Berenguer en haar collega's keken naar het Groene Hart in Nederland en, belangrijker nog, een landbouwpark bij Milaan, dat als een halve cirkel het zuiden van de stad omsluit. Met zo'n 47.000 hectare is het vele malen groter dan dat in Barcelona, al is het niet allemaal landbouwgrond.

In het Bodemplan Lutkemeerpolder wordt nog een Spaanse stad aangehaald: Fuenlabrada, bij Madrid. De gemeente liet een ontwikkelingsplan opstellen met aandacht voor economie, ecologie en sociale projecten, zoals samenwerkingen met scholen. Op zo'n tachtig hectare grond worden groente verbouwd.

De regeneratieve boerderij Bodemzicht in Nijmegen geldt ook als voorbeeld. De vijf hectare zijn onderverdeeld in een groentetuin en een voedselbos. Een van de doelen is laten zien dat landbouw en natuur, in Nederlandse bestemmingsplannen vaak apart aangeduid, in de praktijk prima kunnen samengaan.

Nabij het Belgische Oostende liggen de Tuinen van Stene, het eerste landbouwpark van Vlaanderen. De 35 hectare zijn opgesplitst in vier zones: een biopluktuin, natte weiden waar dieren kunnen grazen, akkers en een distributiezone, voor de verkoop van voedsel. Ook bieden de Tuinen volop plek aan innovatie, educatie en recreatie, met onder meer een onderzoeksplek en fiets- en wandelpaden.